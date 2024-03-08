Yalova'daki tersanelerin ağır işçisi kadınlar

SITKI YILDIZ - Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanelerde kaynakçılık başta olmak üzere birçok alanda çalışan 1300 kadının emek verdiği son teknoloji gemiler, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Türkiye'nin 2023 yılı gemi ve yat ihracatındaki başarısında ilk sırada bulunan Altınova'daki tersanelerde yaklaşık 40 bin kişi ekmeğini kazanıyor.

En ağır işler arasında gösterilen gemi sanayisinde çalışan bu kişilerden 1300'ü, mühendislik, kaynakçılık gibi görevler üstlenen kadınlardan oluşuyor.

Dev gemiler inşa eden ve yaklaşık 4 bin personeli bulunan Tersan Tersanesi'ndeki 250 kadın çalışandan biri olan 26 yaşındaki Özge Yetiş, AA muhabirine, izolasyon bölümünde görev yaptığını söyledi.

Evli olduğunu, ağır bir iş olmasına rağmen gemi inşa sektöründe severek çalıştığını belirten Yetiş, şöyle devam etti:

"Ustalarımız sayesinde öğrendik bu işi. Biz de usta olduk. Elimizden geleni yapıyoruz. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de zorluğu var. Dışarıda genellikle üç vardiya sistemi var. Burada 08.00-17.00 çalışıyorum. Evli olduğum için burası düzenli. Bana daha mantıklı geldiği için tersane sektörünü seçtim. Tersanede çalıştığımı duyanlar başta garip bakıyorlar ama sonradan kabulleniyorlar."

Yetiş, yapımında çalıştığı 3 gemiyi tersaneden uğurlamanın haklı gururunu arkadaşlarıyla yaşadıklarını dile getirdi.

İnşa ettikleri gemilerle vedalaşmanın ayrı bir duygu olduğunu vurgulayan Yetiş, "Yemeğe gitmek için gemiden çıkarken koridorlarda 'Burayı da ben yapmıştım. Benim emeğim var burada.' diyebiliyoruz. Gemi buradan uğurlanırken de 'Bu gemide benim de emeğim, benim de katkım var.' diyebiliyorum. Gurur duyuyorum kendimle." ifadesini kullandı.

Yetiş, kadınların başaramayacağı hiçbir mesleğin olmadığını, her zorluğu aşabileceklerini anlattı.

Aynı alanda çalışan İnci Damla da elinden geldiği kadar işini iyi yapmaya çalıştığını aktardı.

Mesleğini duyanların şaşırdığını ifade ederek, "İlginç gören, ters bakan, değer verenler de oluyor ama 'Aferin' denildiğinde çok mutlu oluyorum. Bazı yerlerde zorlanıyoruz çünkü bazen dar alanlar oluyor. Kimse sığamadığı için biz yapıyoruz." diye konuştu.

İzolasyon bölümündeki çalışmalardan sorumlu olan Raşit Güven, "Onlarla beraber çalışmaktan dolayı biz de mutluyuz. Burada bir aile gibi olduk. Onlar burada çalıştığı zaman biz de mutlu oluyoruz. Kadınlar biraz daha dikkatli. Çocuğu nasıl büyütüyorlarsa burada da dikkatli oluyorlar. Biraz daha detaycı oluyorlar, daha özen gösteriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- Kaynakçılık eğitimini tersanedeki stajlarında pekiştiriyorlar

Tersanelerde staj yaparak mesleki deneyim kazanan Yalova Üniversitesi Altınova Mesleki Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Kaynakçılık Teknolojisi Programı'ndaki 4 kadın öğrenciden biri olan Seda Yılmaz Kirazcı ise istihdam garantili bu alanı zor olduğunu bilerek tercih ettiğini belirtti.

Öğretmenleri, arkadaşları ve eşinin desteğiyle eğitimini sürdürdüğünü dile getiren Kirazcı, şunları kaydetti:

"Gemi inşasında kaynak olmazsa olmaz. Gemilerdeki birleştirilmelerde kaynak çok önemli. Bu alanda bir bayanın neden bir imzası olmasın diye düşünüyorum. Biz Türk kadınları bu alanda da iyi olduğumuzu kanıtlamak için varız. Sektör genellikle erkek egemenliğinin olduğu bir sektör. Ben de kaynak kontrolörü olarak bu alanda yetkinliklerimi kazanarak yoluma devam etmek istiyorum."

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Tımaç da tersane işçiliğinde en zor alanların başında kaynakçılık sektörünün geldiğini, bu nedenle erkek yoğunluğu olan bir bölüme sahip olduklarını bildirdi.

Son dönemlerde kadınların da bu bölüme ilgisinin artmaya başladığını söyleyen Tımaç, "Bölümlerimize bu anlamda gelen kadın sayımız giderek artmakta. Bu çok güzel bir şey. Kadınlarımız özellikle hem kalite kontrol olmak üzere tasarım çizim konularında çok başarılılar. Seda da en iyilerinden biri. Kaynak konusunda çalışan kadınlarımız çok daha titiz. Bizim kaynak işimiz de detaylı bakmamız gereken, herhangi bir hatayı kaldırmayan bir iş. Ayrıca kadınların el becerileri çok daha yüksek. El becerilerinin çok yüksek olması kaynağı çok rahat yapmalarını sağlıyor." ifadesini kullandı.