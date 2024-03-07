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        Yalova Valisi Hülya Kaya, turizm çalıştayında konuştu:

        Yalova Valisi Hülya Kaya, ekoturizm açısından eşsiz güzellikler sunan, çok güzel yürüyüş rotaları bulunan Yalova'nın daha fazla tanınması için çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 21:01 Güncelleme: 07.03.2024 - 21:45
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, turizm çalıştayında konuştu:
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, ekoturizm açısından eşsiz güzellikler sunan, çok güzel yürüyüş rotaları bulunan Yalova'nın daha fazla tanınması için çalıştıklarını söyledi.

        Yalova'da turizmin geliştirilmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen "Yalova Turizm Çalıştayı" Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Vali Kaya, çalıştayda, göreve geldikten sonra kentin turizmini geliştirmeyi ilk hedef olarak belirlediklerini söyledi.

        Yalova'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve ilk başta turizmin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, kentin turizm master planının en son 2009 yılında yapıldığını hatırlattı.

        Kentin turizm destinasyonu olarak tanınmasını birinci sıraya koyduklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

        "Enerjimizin tamamını buraya ayırdık. Dolayısıyla buradan bir sonuç almak istiyoruz. Devir değişiyor. İnsanların ihtiyaçları değişiyor. Pandemiden sonra karavan turizmi insanların ihtiyaç olarak gördüğü, tercih ettiği bir tatil modeli. Bu altyapıyı oluşturduğumuz, bu hizmeti sunduğumuz bir yer yok. Burası ekoturizm açısından inanılmaz güzellikler sunan çok güzel yürüyüş rotaları olan, Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu'nun bulunduğu, insanların geldiğinde ailecek dinlenebileceği, tatil yapabileceği bir yer. Biz buna kulağımızı kapatamayız."

        Lokasyon olarak büyük şehirlere yakınlığıyla ön plana çıkan Yalova'nın Osmangazi Köprüsü gibi bir avantajının da bulunduğuna değinen Kaya, 7 yürüyüş rotasının belirlendiğini ancak bununla ilgili altyapı eksikliğinin bulunduğunu aktardı.

        Bir yol haritasına ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Kaya, yol haritasının belediyeler, kurumlar, STK ve iş insanlarının katkısıyla yapılması gerektiğini vurguladı.

        Çalıştaydan bir mucize beklemediklerini, mucizeyi el birliğiyle ortaya çıkaracaklarına dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

        "Yol haritasını adım adım izleyeceğiz. Buradan çıkacak sorunları belediyelerimizle, kurumlarımızla paylaşacağız. Onlara görevler vereceğiz ve bundan sonra adım adım takip edeceğiz. Bir yılda ne yapacağız, 2, 3, 5, 10 yılda ne yapacağız, bu şekilde projeksiyonlar hazırlayacağız. İnşallah Yalova'da bir fark yaratacağız. Çünkü Yalova çok güzel."

        Turizm alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerinin konuşmalarıyla son bulan çalıştaya, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, YTSO yönetimi, kurum müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.

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