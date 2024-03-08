Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2
Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 83-29 mağlup etti.
Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 83-29 mağlup etti.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-5 önde bitiren Avusturya temsilcisi, devre arasına 37-15 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdüren 8TF Flink Stones Graz, 58-26'lık skorla son periyoda rahat şekilde girdi. Final çeyreğinin ardından Avusturya temsilcisi, mücadeleden 83-29 galip ayrıldı.
Avusturya temsilcisinde Haris Kuduzovic 22, Normin Hujic ve Ademir Demirovic 20'şer, Nikola Bistrovic ise 10 sayıyla skora katkıda bulundu.
Only Friends'te Mees Hessels, 8 sayıyla takımının en skoreri oldu.
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