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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2

        Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 83-29 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 20:02 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:04
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2
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        Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 83-29 mağlup etti.

        Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-5 önde bitiren Avusturya temsilcisi, devre arasına 37-15 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdüren 8TF Flink Stones Graz, 58-26'lık skorla son periyoda rahat şekilde girdi. Final çeyreğinin ardından Avusturya temsilcisi, mücadeleden 83-29 galip ayrıldı.

        Avusturya temsilcisinde Haris Kuduzovic 22, Normin Hujic ve Ademir Demirovic 20'şer, Nikola Bistrovic ise 10 sayıyla skora katkıda bulundu.

        Only Friends'te Mees Hessels, 8 sayıyla takımının en skoreri oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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