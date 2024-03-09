Varese'de Gabriele Silva 20, Francesco Roncari 17 ve Xabier Iragorri 14, Only Friends'te ise Maarten Adrianna Van Rysinge 22 sayı kaydetti.

Treviso'da Nicola Favretto, 26 sayı ve 19 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu. HDI Sigorta YOSK'ta ise Onur Ayhan Eroğlu, 27 sayı ve 11 asistle oynadı.

Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), İtalya temsilcisi PDM Treviso'ya 69-61 mağlup oldu.

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