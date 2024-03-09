Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2
Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), İtalya temsilcisi PDM Treviso'ya 69-61 mağlup oldu.
Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), İtalya temsilcisi PDM Treviso'ya 69-61 mağlup oldu.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki organizasyonun ikinci gününde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-10 önde geçen Treviso, devre arasına 36-27 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 54-44 önde bitiren İtalya temsilcisi, karşılaşmadan 69-61 galip ayrıldı.
Treviso'da Nicola Favretto, 26 sayı ve 19 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu. HDI Sigorta YOSK'ta ise Onur Ayhan Eroğlu, 27 sayı ve 11 asistle oynadı.
Günün diğer müsabakasında İtalya temsilcisi ASD Handicap Sport Varese, Hollanda ekibi Only Friends'i 71-58 yendi.
Varese'de Gabriele Silva 20, Francesco Roncari 17 ve Xabier Iragorri 14, Only Friends'te ise Maarten Adrianna Van Rysinge 22 sayı kaydetti.
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