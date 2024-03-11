Kacır: Kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edip, 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu (2)

'TEKNOLOJİÜRETEN TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETTİK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Meyve Suyu Üretim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Kacır, "Yurdun dört bir yanını ulaştırmadan sağlığa, turizmden ticarete, teknolojiden savunma sanayine, güvenlikten tarıma kadar her alanda eserlerle, hizmetlerle adeta ilmek ilmek dokuduk. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla ve girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek hamleleri bir bir hayata geçirerek milli, yerli ve özgün, teknoloji geliştiren, teknoloji üreten Türkiye'yi inşa ettik. Artık ürettiği askeri İnsansız Hava Araçları (İHA) ile terörü vatan toprağından silen, 60 yıl öncesinin Devrim otomobili hayalini, devrin otomobilini üreterek gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var. Makus talihini yenmiş, yeniden dirilişini gerçekleştirmiş, kadim tarihinden aldığı ilhamla geleceğe umutla bakan güçlü, büyük Türkiye. 'Türkiye Yüzyılı' adını verdiğimiz cumhuriyetimizin ikinci asrı da inşallah ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükselişinin, milletimizin layık olduğu noktaya taşımanın asrı olacaktır" dedi.

'133,3 MİLYAR LİRA YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Yalova'ya 22 yılda yapılan hizmetleri anlatan Kacır, şunları söyledi: "Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi inşa ederken, yatırım teşvikleriyle, sanayi sektörümüze, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle, son 22 yılda Yalova'mızı da ihya ettik. Yalova'ya yaptığımız yatırımlarla, eser ve hizmetlerimizle şehrin çehresini değiştirdik. Düzenlediğimiz 628 yatırım teşvik belgesiyle şehrimizde 133,3 milyar lira yatırımın ve 48 bin 500'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Yalova'mızın kalkınmasının baş aktörü olarak gördüğümüz KOBİ'lerimize can suyu olduk. 22 yıl öncesine kadar parmakla sayılabilecek kadar az KOBİ, KOSGEB desteklerinden faydalanırken; bu sayıyı 452 milyon liranın üzerinde destekle 5 bin 100’ün üzerine çıkardık. 22 yıl önce Yalova'mızda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yoktu. Şehrimize 4 OSB kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimizde 5 bin yeni istihdam oluşturduk. Şehrimizi bilimde ve teknolojide daha ileriye taşımak için; TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında 73 projeye ve 133 bilim insanına 342 milyon lira destek sağladık. Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolundaki yürüyüşünde, Yalovalı gençlerimizin de yer alması adına Yalova'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk. Yalova'mızın yerel tatlarını, lezzetlerini koruduk, dünyaya tanıttık. Yalova aronyası, Çınarcık işi ve Yalova kivisini coğrafi işaretle tescilledik. Kalkınma Ajansı mali ve teknik destek programları ve merkezi programlar vasıtasıyla kadın ve genç istihdamını destekliyoruz. Şehrimizin tarımda, katma değerli üretim potansiyelini harekete geçiriyoruz. Yalova'yı her alanda kalkındırma yolculuğunda hızlandırıyoruz. Bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 171 kalkınma projesine 291 milyon lira destek olduk."

'4,4 MİLYON LİRA DESTEK VERDİ'

Söz konusu tesisin kadın ve genç istihdamına katkı sağlayacağını anlatan Kacır, "Kadınlarımız ve gençlerimizin iş hayatına aktif katılımlarını sağlayacak, şehrimizin tarımsal kalkınmasını destekleyecek 'Üzümsü Meyvelerle Yalova'da Kır Kent Elele' projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız MARKA'nın 4,4 milyon lira destek verdiği bu proje ile şehrimizin coğrafi işaretli ürünleri Yalova aronyası ve Yalova kivisi başta olmak üzere, üretilen meyvelerin işlenmesi için bir meyve suyu üretim hattı ama aynı zamanda bir kuluçka merkezi kurduk. Yerel meyve üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyecek, bölgesel kalkınmayı hızlandıracak bu tesisi, meyve üreticilerimizin, kooperatiflerimizin hizmetine sunduk. Aynı zamanda şehrimizin meyve üretiminde verimliliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırmak için 20 vatandaşımıza eğitim vererek, eğitim faaliyetlerine başladık" diye konuştu.

'BİZİM AJANDAMIZDA FARKLI HEDEFLER YOK'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için destek de isteyen Kacır, şöyle konuştu: "Yalova, 1999 depreminde en fazla yara alan illerimiz birisidir. Allah, aynı acıları bir daha yaşatmasın. Şehrimizin küllerinden yeniden doğmasına, güçlenmesine, yenilenmesine hükümet olarak muazzam katı sunduk. Yalova, son 22 yılda hızla toparlanarak ülkemizin en cazip, en gözde şehirlerinden biri haline geldi. Afetlere dayanıklı, güvenli, güçlendirilmiş şehirler ancak gerçek belediyecilik anlayışı ile kurulur, imar edilir. Şimdiye kadar her yerde gerçek belediyecilik yaptık, gönül belediyeciliği yaptık, bundan sonra da Türkiye'nin dört bir yanında bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim ajandamızda farklı siyasi ikballer, farklı hedefler yok. Bizim ajandamızda sadece millete kesintisiz hizmet etmek, şehirlerimizi daha da ileriye taşımak, büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmek var. Yalova'mız, bu anlamda inanıyorum ki 31 Mart'ta emaneti ehline teslim edecek ve şehirlerimize yatırım yapmaya, potansiyellerini harekete geçirerek kalkınma hareketini yerelden genele taşımaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki milletimiz artık ağır bedeller ödeyerek, zorluklara göğüs gererek elde ettiği kazanımlarından ödün vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde müreffeh, daha itibarlı, daha güçlü Türkiye için yürüyüşümüz devam edecek."