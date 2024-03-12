Yalova'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı

Program, Yalova Lisesi Oratoryo, Müzik ve Drama Grubu tarafından hazırlanan oratoryonun ardından sona erdi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Vali Hülya Kaya, il genelinde çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Yalova'da, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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