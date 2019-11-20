Geyikdere’de şükür mevlidi ve yemeği

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Geyikdere köyünde geleneksel şükür mevlidi ve yemeği büyük ilgi gördü.

Köy camiinde okunan mevlidin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi. Birlik ve beraberlik içerisinde çok anlamlı bir faaliyete imza attıklarını ifade eden Geyikdere Köyü Muhtarı Emine Türker, “Geyikdere halkı olarak gerçekleştirmiş olduğumuz şükür mevlidine desteklerini esirgemeyen köy sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin gücünü göstererek güzel bir şekilde cemiyetimizi edâ ettik. Rabbim daha nice güzel programlar da birlik ve beraberlik içerisinde olabilmeyi nasip eylesin” dedi.

Mevlide Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Metin Oral, İl Genel Meclis üyesi Resul Çitçi, Yalova İl Müftü Yardımcısı Fikri Şahin, Altınova Müftüsü Recep Eren ve ilçe daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

YALOVA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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