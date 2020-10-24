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Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 83 - Sigortam.net: 86

İHA

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 83 - Sigortam.net: 86

Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Semt77 Yalovaspor sahasında Erkekler Federasyon Kupası şampiyonu Sigortam.net’e 8683 mağlup oldu.

Salon: 90. Yıl
Hakemler: Önder Yılmaz, Mesut Öztürk, Alican Alıcı
Semt77 Yalovaspor: Hüseyin Akın Kandemir x 3, Onur Sonsırma x, Melhi Kapucu x 8, Michael Anthony Morrison xxx 22, Marcus Javaughn Lovett Jr. x 6, İsmail Kerem Gülmez x 4, Talat Altunbey x 2, Sercan Topçu xx 9, Şahin Ekmen xx 10, Ali Işık xxx 19
Sigortam.net Semih Say xx 11, Serhat Uğur xxx 14, Derrick Edward Wilson xxx 16, Brayon Jamar Blake xxx 18, Cenk Şekeroğlu x 4Yiğit Topuz x, Kerem Aydan Özel xx 11, Efekan Coşar x 4, Berkay Bayar x 8, Kemal Canbolat x
1. periyot: 1525 (Sigortam lehine)
Devre: 4138 (Yalova lehine)
3. periyot: 6168(Sigortam lehine)
5 faul: Melih Kapucu (Semt77 Yalovaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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