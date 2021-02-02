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HaberlerTelevizyonYamaç Koçovalı, Afganistan'da! Çukur'da neler oldu? Son bölüm
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Yamaç Koçovalı, Afganistan'da

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Efsun'u kurtarmak için Kulkan'ın peşine düşen Yamaç'ın finalde içine düştüğü durum herkesi şaşkınlığa uğrattı. Efsun'a ulaşmaya çalışan Yamaç'ı tuzağa çeken ve bayıltarak Afganistan'a kaçıran Kulkan herkesi şoke etti

Yamaç Koçovalı, Afganistan'da! Çukur'da neler oldu? Son bölüm
HABERTURK.COM

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünde; Efsun'u bulmak için harekete geçen Yamaç, Kulkan'ın verdiği adrese gitti. Burada karşısına çıkan bütün adamları indirmeyi başaran Yamaç'ın aksiyon dolu sahneleri soluksuz izlenirken, finalde yaşananlar seyircileri şoke etti.

Ulaştığı kadının aslında Efsun olmadığı gören Yamaç, Kulkan'ın tuzağına düştü. Kulkan, Yamaç'ı elektro şokla bayıltarak Afganistan'a kaçırdı. Kulkan'ın planı herkesin akıllarında soru işareti oluştururken, Yamaç'ın içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacağı da merak konusu oldu.

"Afganistan'dayız..."

Yamaç, Efsun'un peşinde;

SOSYAL MEDYA #EFSUN'U KONUŞTU

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 6.92 izlenme oranı (rating),13.17 izlenme payı (share),AB'de 5.42 izlenme oranı (rating),11.22 izlenme payı (share),Total'de 7.47 izlenme oranı (rating),14.69 izlenme payı (share) elde etti. #efsun etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

AYKUT KOCAMAN, ÇUKUR'DA

Efsun'un gidişiyle derin bir üzüntü yaşayan Yamaç, Cumali ile dertleşirken, eski hatıralara daldı. Cumali, yaşadıkları kayıplardan söz ederken konu Aykut'a gelince Yamaç, Aykut Kocaman ile yaşadıkları bir anıyı hatırladı. Aykut Kocaman'ın Çukur'da olduğu anların ekrana geldiği sahne büyük beğeni topladı.

Yamaç'ın Aykut Kocaman anısı;

KOÇOVALILAR'IN DÜĞÜN HEYECANI

Koçovalılar, Akın ve Yasmin'in düğünü için hazırlıklara hızla başladı. Akın'ın bekarlığa veda partisi için Çukurlu erkekler hep beraber eğlence mekanına giderken, Akın'ın burada babası Selim için kadehini kaldırması herkese duygusal anlar yaşattı. Koçovalılar'ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri düğün tüm aileyi heyecanlandırdı. Düğünde Damla'nın hamile olduğu haberini alan Cumali büyük bir sevinç yaşarken, bu güzel sürprizi ailesiyle de paylaştı.

Akın ve Yasmin'in düğünü;

VARTOLU'YA SALDIRI

Vartolu ise bu bölümde uzun bir aradan sonra Türkiye'ye dönmek için hazırlıklara başladı ancak konvoy ile birlikte yola çıkan Vartolu ve Cumali Amca'yı kötü bir sürpriz bekliyordu. Aracın önünü kesen adamlar konvoya saldırı düzenleyince, araçtan inen Vartolu ve Cumali Amca saldırıdan kaçmaya çalıştı.

Vartolu'nun konvoyuna saldırı;

YAMAÇ, SULTAN HANIM'DAN HESAP SORDU

Çağatay'ın işini bitirdikten sonra eve dönen Yamaç, Efsun'un evden gittiğini öğrendi. Efsun'un kendi rızasıyla gittiğini söyleyen Sultan Hanım' inanamayan Yamaç, Efsun'u aramak için harekete geçti. Kulkan'ın elinde olan Efsun ise zor anlar yaşadı. Sultan, ev halkını tembihleyince kimse Yamaç'a gerçekleri söyleyemedi ancak Saadet'in söyledikleriyle sonunda Yamaç gerçeği öğrendi. Efsun'un Sultan Koçovalı tarafından evden kovulduğunu öğrenen Yamaç, annesinden hesap sordu.

Yamaç, gerçekleri öğrendi;

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'da Show TV'de.

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