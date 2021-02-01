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HaberlerTelevizyonÇukur'da Yamaç, Kulkan'ın peşinde!
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Yamaç, Kulkan'ın peşinde!

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur, bu akşam 4. sezonun 22. bölümüyle ekrana gelecek. Koçovalılar’ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak. Efsun’un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan’ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak

Çukur'da Yamaç, Kulkan'ın peşinde!
Yamaç, Kulkan'ın peşinde!
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HABERTURK.COM

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur bu akşam 4. sezonun 22. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç, Çağatay’ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun’un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin’in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek.

Koçovalılar’ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak. Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur’a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan’ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 22. Bölüm Tanıtımı;

Çukur'un 4. Sezon 22. Bölümünden Ön İzleme Sahneleri;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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