Yana Troyanova'ya Rusya'dan 9 yıl hapis talebi

Rusya'da 'Yabancı ajan' olarak nitelendirilen oyuncu Yana Troyanova hakkında, 13 Kasım'da devlet savcılığı 9 yıl hapis cezası talep etti. Troyanova; 'Terör çağrısı yapmak' ve 'Nefreti kışkırtmak' gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

RIA Novosti'nin haberine göre, savcı, 9 yıllık hapis cezasının yanı sıra: 250 bin ruble (yaklaşık 2.700 dolar) para cezası, 5 yıl boyunca internet sitesi yönetme yasağı uygulanmasını da önerdi.

Fransa'da yaşayan Yana Troyanova hakkında, Moskova'daki bir mahkeme 9 Aralık 2024'te (gıyabında) tutuklama kararı çıkarmıştı. Oyuncunun yılın başlarında, Rusların, çocuklar da dâhil olmak üzere, öldürülmesine destek verdiği iddia edilen bir video paylaştığı öne sürülüyor. Ayrıca, alkol bağımlılığı sorununu Rusya'ya bağladığı da iddialar arasında. Troyanova, 3 Ekim'de uluslararası arananlar listesine alınmıştı.

Fotoğraflar: Instagram