        Yana Troyanova'ya Rusya'dan 9 yıl hapis talebi - Magazin haberleri

        Yana Troyanova'ya Rusya'dan 9 yıl hapis talebi

        Rusya'da 'Yabancı ajan' ilan edilen oyuncu Yana Troyanova'ya 9 yıl hapis cezası isteniyor. Troyanova, terör çağrısı yapmak ve nefreti kışkırtmakla suçlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 20:58 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:05
        Rus oyuncuya 9 yıl hapis talebi
        Rusya'da 'Yabancı ajan' olarak nitelendirilen oyuncu Yana Troyanova hakkında, 13 Kasım'da devlet savcılığı 9 yıl hapis cezası talep etti. Troyanova; 'Terör çağrısı yapmak' ve 'Nefreti kışkırtmak' gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

        RIA Novosti'nin haberine göre, savcı, 9 yıllık hapis cezasının yanı sıra: 250 bin ruble (yaklaşık 2.700 dolar) para cezası, 5 yıl boyunca internet sitesi yönetme yasağı uygulanmasını da önerdi.

        Fransa'da yaşayan Yana Troyanova hakkında, Moskova'daki bir mahkeme 9 Aralık 2024'te (gıyabında) tutuklama kararı çıkarmıştı. Oyuncunun yılın başlarında, Rusların, çocuklar da dâhil olmak üzere, öldürülmesine destek verdiği iddia edilen bir video paylaştığı öne sürülüyor. Ayrıca, alkol bağımlılığı sorununu Rusya'ya bağladığı da iddialar arasında. Troyanova, 3 Ekim'de uluslararası arananlar listesine alınmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Yana Troyanova
