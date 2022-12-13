Yanardağ patlamasında bir ilk!

Pazartesi günü yayınlanan bir araştırmaya göre, bu yılın başlarında Tonga Yanardağı'ndaki patlama o kadar güçlüydü ki, uzaya büyük bir su buharı bulutu gönderdi.

Bilim insanları, atmosferin ötesine su gönderen bir yanardağı daha önce hiç gözlemlemediklerini söyledi. Araştırmada, patlamanın alışılmadık derecede şiddetli olduğu ve denizaltı volkanlarından kaynaklanan daha geniş risklerin olabileceği belirtildi.