Yapay zeka Instagram'a geliyor: Çok yakında fotoğraflar yapay zeka ile düzenlenecek!

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Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Yakında Instagram'a gelecek olan iki yeni özellik ‘Restyle’ ve ‘Backdrop’ ile fotoğraflarınızı dönüştürebilecek; hatta arkadaşlarınızla birlikte yapay zekâ tarafından oluşturulmuş görseller yaratabileceksiniz” denildi.