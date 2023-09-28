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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yapay zeka Instagram'a geliyor: Çok yakında fotoğraflar yapay zeka ile düzenlenecek! - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka Instagram'a geliyor: Çok yakında fotoğraflar yapay zeka ile düzenlenecek!

        Instagram iki yeni özelliği ile yapay zekayı kendi bünyesine entegre etmeye hazırlanıyor. Restyle ve Backdrop adındaki bu uygulamalar görselleri düzenleme ve çıkartma oluşturma üzerine kullanılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:16
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        Teknoloji şirketleri yapay zeka destekli araçları piyasaya sürmeye devam ediyor. Meta'nın düzenlediği Connect etkinliğinde yeni görsel düzenleme ve çıkartma oluşturma özelliği kullanıcılara tanıtıldı.

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        FOTOĞRAFLAR YAPAY ZEKA İLE DÜZENLENECEK

        Yakın bir zaman içerisinde artık kullanıcılar yapay zeka aracıyla fotoğraflarını düzenleyebilecek. Fotoğraflar yeniden şekillendirilebilecek ve arka plan odaklı programlama yapılabilecek.

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        Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Yakında Instagram'a gelecek olan iki yeni özellik ‘Restyle’ ve ‘Backdrop’ ile fotoğraflarınızı dönüştürebilecek; hatta arkadaşlarınızla birlikte yapay zekâ tarafından oluşturulmuş görseller yaratabileceksiniz” denildi.

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        Görsel stilleri uygulayarak fotoğraflar yeniden tasarlanırken, 'sulu boya' veya gazetelerden kolaj, yırtık kenarlar' gibi işlemler yapılabilecek.

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        FOTOĞRAFLARIN ARKASINDA İSTENİLEN ARKA PLAN GÖRÜNTÜSÜ YERLEŞTİRİLECEK

        Arka plan özelliği Backdrop ise görüntülerin arkasına istenilen fotoğrafı koyuyor. Örneğin, "Beni kuzey ışıklarını önüne koy" derseniz fotoğrafın arka planı kuzey ışıkları ile uyumlu hale geliyor.

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        YENİ ÇIKARTMALAR TASARLANABİLECEK

        Ayrıca kullanıcılar benzersiz yüksek kaliteli çıkartmalar da oluşturabilecek. Hikayelere bu çıkartmalar eklenebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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