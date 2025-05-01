Yarın okullar tatil mi? 2 Mayıs Cuma günü okul var mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde çeşitli gösterilerle kutlandı. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs nedeniyle eğitime ara verilirken, 2 Mayıs Cuma günü ders yapılıp yapılmayacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. 1 Mayıs'ta başta okullar olmak üzere, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil sebebiyle hizmet vermedi. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 2 Mayıs Cuma günü okul var mı?" İşte 2 Mayıs Cuma okulların durumu...
2 Mayıs okullar tatil mi, sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye genelinde çeşitli gösterilerle kutlandı. 1 Mayıs'ın geride kalmasının ardından, 2 Mayıs Cuma günü ders yapılıp yapılmayacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 2 Mayıs Cuma günü okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...
2 MAYIS CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
2 Mayıs resmi tatil statüsünde yer almadığı için eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecek. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları, 2 Mayıs Cuma günü derslerine kaldığı yerden devam edecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimini dönem başında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletti. Takvimde herhangi bir değişiklik yapılması şu an için gündemde değil.
2024-2025 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamış olup, ikinci dönemin sona ereceği 20 Haziran Cuma günü itibarıyla tamamlanmış olacak.