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Yasaklar kalkıyor! Son dakika: İstanbul'da yasaklar kalkacak mı? İşte risk tablosu

Ankara ve İstanbul'da yasaklar kalkacak mı? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Sağlık Bakanlığı tarafından risk tablosu yayınlandı. Buna göre sarı ve mavi kategorideki illerde yasakların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. Peki, İstanbul'da yasaklar kalkacak mı? İşte merak edilen soruların detaylar...

Yasaklar kalkıyor! Son dakika: İstanbul'da yasaklar kalkacak mı? İşte risk tablosu

Korona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen yasakların 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılması süreci başlıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama geldi. Yapılan açıklamalara göre kısıtlamalar illerdeki durumlara göre kaldırılacak. Peki, İstanbul'da yasaklar ne zaman kalkacak? Yasaklar hangi illerde kalkacak? İşte merak edilen detaylar...

İSTANBUL'DA YASAKLAR KALKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il bazındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarının ardından megakentteki durumu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu, “Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız, hasta sayılarımız minimilimize edilmiş durumda. İstanbul şu anda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart’tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır” dedi.

Öte yandan ksıtlamların risk tablosuna göre sarı ve mavi olan illerde kalkması turuncu illerde ise bazı kısıtlamların kaldırılması bekleniyor. İstanbul ise listenin turuncu kısmında yer alıyor.

BARTIN'DA YASAKLAR KALKIYOR

Bartın Valiliği Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek.

5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak.

İLLERİN RİSK TABLOSUNDA YERİ

İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?

* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",
* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

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