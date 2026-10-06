Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada beyaz elbise giymek ne anlama gelir?

        Rüyada beyaz elbise giymek ne anlama gelir?

        Rüyada beyaz elbise giymek, elbisenin kesimine, rengine ve kimin üzerinde durduğuna bakılarak tabir edilen rüyalar arasında yer alıyor. Rüyada beyaz takım elbise giymek ile rüyada uzun beyaz elbise giymek ayrı ayrı yorumlanır. Öte yandan rüyada evli birinin beyaz elbise giymesi ise tabircilerin iki farklı yönde açıkladığı rüyalar arasında yer alır. Peki, rüyada düğünde, kısa ve uzun beyaz elbise giymek tabiri nedir? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rüyada beyaz elbise giymek tabiri

        Rüyada beyaz elbise giymek, rüya sahibinin kadın ya da erkek oluşuna, elbisenin temiz, kirli ya da kanlı görünmesine göre farklı yorumlanır. Takım elbise, uzun ya da kısa etek, dantel ve tül gibi model farkları da ayrı ayrı tabir edilir. Elbiseyi başkasının üzerinde görmek ve beyazın yanına karışan renkler de yorumun yönünü değiştirir.

        Rüyada beyaz elbise giymek

        Rüyada beyaz elbise giymek hayra yorulur. Rüya sahibinin bol nimete, rızka ve elbisenin güzelliği ölçüsünde menfaate kavuşacağına işaret eder. Beyaz elbise samimiyete, iyi niyete ve temiz bir kalbe delalet eder. Bu rüyayı gören kimse dürüst, namuslu ve ahlaklı biridir. İçten davrandığı için çevresinde sevilip sayılır. Rüyanın ikinci yorumu sıkıntılardan arınmaya yöneliktir. Dertlerin azalacağına, işlerin yoluna gireceğine ve yeni, temiz bir başlangıca işarettir. Bekâr için evliliğe ve kısmetin açılmasına yorulur.

        REKLAM

        Rüyada kendini beyaz elbiseyle görmek de nimete ve gönül temizliğine delalet eder. Rüyada beyaz bir elbise giymek ise ana tabirin nimet, samimiyet ve ferahlık hükmünü taşır.

        Kadının beyaz elbise giymesi güler yüzlülüğe, çevrede sevilip sayılmaya, mala ve nimete işaret eder. Erkeğin beyaz elbise giymesi dürüstlüğüne ve namusuna alamettir.

        Kirli beyaz elbise giymek, rüya sahibinin eldeki imkânları iyi değerlendirerek iyi yerlere geleceğine ve iş hayatında rahat nefes alacağına delalet eder. Üzerinde kan olan beyaz elbise giymek, hayatın yoluna gireceğine ve zorlukların aşılacağına yorulur. Beyaz elbiseyi giyip çıkarmak, sorunların kazanç yoluyla çözüleceğine, içten geçen dileklerin gerçekleşeceğine işarettir.

        REKLAM

        Gelinlik yerine beyaz elbise giymek, para sıkıntısı çekilmeyeceğine ve uzun zamandır kapalı olan gönlün açılacağına işaret eder. Beyaz elbise giyip düğüne gitmek iki aşamalı bir rüyadır. Önce bazı sorunlar çıkar. Zamanla sıkıntılar sona erer ve bolluk içinde bir hayat başlar. Bu rüya kötü günlerin geri dönmeyeceğini de haber verir.

        Rüyada beyaz elbisenin modeline göre tabiri

        Beyaz elbisenin kesimi ve kumaşı tabirin yönünü değiştirir. Kısa beyaz elbise giymek zararlı bir ortaklığa girmeye yorulur. Dantelli beyaz elbise giymek küçük bir kazancın çoğalmasına ve çevrede sevilip sayılmaya delalet eder. Tül beyaz elbise giymek büyük kazançlı işlere atılmaya işarettir.

        REKLAM

        Rüyada beyaz takım elbise giymek

        Rüyada beyaz takım elbise giymek sıkıntılardan arınmaya, üzüntülerin bitmesine ve saygınlık kazanmaya işaret eder. Hasta için bu rüya şifaya delalet eder. Kısmetin ve bereketin artmasına, uzun zamandır çok arzu edilen bir şeye kavuşmaya da yorulur. Kadının beyaz takım elbise giymesi iş sahibi olmaya ve bahtının açıklığına alamettir.

        Rüyada uzun beyaz elbise giymek

        Rüyada uzun beyaz elbise giymek her alanda başarıya, maddi ve manevi kazanca işaret eder. Rüya sahibinin daha iyi yaşam şartlarına kavuşacağına delalet eder.

        Rüyada başkasının üzerinde beyaz elbise görmek

        Rüyada başkasının üzerinde beyaz elbise görmek, rüya sahibinin doğruluktan ayrılmayacağına, helali haramdan ayıracağına işaret eder. Sevilen birine yardım edileceğine ve dostluğun güçleneceğine de delalet eder. Rüyada birinin beyaz elbise giydiğini görmek de rüya sahibinin doğru yoldan ayrılmayacağına ve sevdiklerine yardım edeceğine yorulur.

        REKLAM

        Sevgilinin beyaz elbise giymesi zor günlerin geride kalmasına işarettir. Birine beyaz elbise giydirmek, rüya sahibinin dindar ve saygın biri olacağına yorulur. Ölüyü beyaz elbise içinde görmek ise ölünün cennet ehlinden olduğuna delalet eder.

        Rüyada evli birinin beyaz elbise giymesi

        Rüyada evli birinin beyaz elbise giymesi iki yönde tabir edilir. Tabircilerin çoğunun verdiği olumlu yoruma göre bu rüya aile içindeki ve çevredeki anlaşmazlıkların kısa sürede tatlıya bağlanacağına, sıkıntıların bitip ferahlığa çıkılacağına işaret eder. Rahat ve bolluk içinde bir hayata da alamettir. Evli erkeğin beyaz elbise giymesi inişli çıkışlı hayatının düzene gireceğine ve hane sorunlarının uzaklaşacağına işaret eder.

        REKLAM

        Olumsuz yoruma göre ise bu rüya hayali kurulan bir aşktan uzak kalmaya delalet eder. Bu yoruma göre evli kadının beyaz elbise giymesi gizli tutulan sırlarının düşmanlarca duyulmasına yorulur.

        Rüyada arkadaşını beyaz elbiseyle görmek

        Rüyada arkadaşını beyaz elbiseyle görmek işlerin artacağına ve kazanç geleceğine delalet eder.

        Rüyada beyaz elbisenin rengine göre tabiri

        Beyazın yanına karışan renk rüyanın hangi alana ineceğine işaret eder. Kırmızı beyaz elbise giymek bekâr için evliliğe, evli için huzura yorulur. Mavi beyaz elbise giymek dertlerden kurtulup neşeye kavuşmaya delalet eder. Yeşil beyaz elbise giymek gönül işlerinde şansın açılmasına işarettir.

        REKLAM

        Rüyada siyah beyaz elbise giymek

        Rüyada siyah beyaz elbise giymek sevilen kişilerden büyük destek görmeye delalet eder. Bu destekle işlerin hafifleyeceğine ve arzulara kısa sürede kavuşulacağına işaret eder. Hanedeki aşın, ekmeğin ve paranın çoğalmasına da yorulur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rüya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        New York'ta kızamık salgını! Acil durum ilan edildi
        New York'ta kızamık salgını! Acil durum ilan edildi
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı