Rüyada beyaz elbise giymek, rüya sahibinin kadın ya da erkek oluşuna, elbisenin temiz, kirli ya da kanlı görünmesine göre farklı yorumlanır. Takım elbise, uzun ya da kısa etek, dantel ve tül gibi model farkları da ayrı ayrı tabir edilir. Elbiseyi başkasının üzerinde görmek ve beyazın yanına karışan renkler de yorumun yönünü değiştirir.

Rüyada beyaz elbise giymek

Rüyada beyaz elbise giymek hayra yorulur. Rüya sahibinin bol nimete, rızka ve elbisenin güzelliği ölçüsünde menfaate kavuşacağına işaret eder. Beyaz elbise samimiyete, iyi niyete ve temiz bir kalbe delalet eder. Bu rüyayı gören kimse dürüst, namuslu ve ahlaklı biridir. İçten davrandığı için çevresinde sevilip sayılır. Rüyanın ikinci yorumu sıkıntılardan arınmaya yöneliktir. Dertlerin azalacağına, işlerin yoluna gireceğine ve yeni, temiz bir başlangıca işarettir. Bekâr için evliliğe ve kısmetin açılmasına yorulur.

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Rüyada kendini beyaz elbiseyle görmek de nimete ve gönül temizliğine delalet eder. Rüyada beyaz bir elbise giymek ise ana tabirin nimet, samimiyet ve ferahlık hükmünü taşır.

Kadının beyaz elbise giymesi güler yüzlülüğe, çevrede sevilip sayılmaya, mala ve nimete işaret eder. Erkeğin beyaz elbise giymesi dürüstlüğüne ve namusuna alamettir.

Kirli beyaz elbise giymek, rüya sahibinin eldeki imkânları iyi değerlendirerek iyi yerlere geleceğine ve iş hayatında rahat nefes alacağına delalet eder. Üzerinde kan olan beyaz elbise giymek, hayatın yoluna gireceğine ve zorlukların aşılacağına yorulur. Beyaz elbiseyi giyip çıkarmak, sorunların kazanç yoluyla çözüleceğine, içten geçen dileklerin gerçekleşeceğine işarettir.

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Gelinlik yerine beyaz elbise giymek, para sıkıntısı çekilmeyeceğine ve uzun zamandır kapalı olan gönlün açılacağına işaret eder. Beyaz elbise giyip düğüne gitmek iki aşamalı bir rüyadır. Önce bazı sorunlar çıkar. Zamanla sıkıntılar sona erer ve bolluk içinde bir hayat başlar. Bu rüya kötü günlerin geri dönmeyeceğini de haber verir.

Rüyada beyaz elbisenin modeline göre tabiri

Beyaz elbisenin kesimi ve kumaşı tabirin yönünü değiştirir. Kısa beyaz elbise giymek zararlı bir ortaklığa girmeye yorulur. Dantelli beyaz elbise giymek küçük bir kazancın çoğalmasına ve çevrede sevilip sayılmaya delalet eder. Tül beyaz elbise giymek büyük kazançlı işlere atılmaya işarettir.

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Rüyada beyaz takım elbise giymek

Rüyada beyaz takım elbise giymek sıkıntılardan arınmaya, üzüntülerin bitmesine ve saygınlık kazanmaya işaret eder. Hasta için bu rüya şifaya delalet eder. Kısmetin ve bereketin artmasına, uzun zamandır çok arzu edilen bir şeye kavuşmaya da yorulur. Kadının beyaz takım elbise giymesi iş sahibi olmaya ve bahtının açıklığına alamettir.

Rüyada uzun beyaz elbise giymek

Rüyada uzun beyaz elbise giymek her alanda başarıya, maddi ve manevi kazanca işaret eder. Rüya sahibinin daha iyi yaşam şartlarına kavuşacağına delalet eder.

Rüyada başkasının üzerinde beyaz elbise görmek

Rüyada başkasının üzerinde beyaz elbise görmek, rüya sahibinin doğruluktan ayrılmayacağına, helali haramdan ayıracağına işaret eder. Sevilen birine yardım edileceğine ve dostluğun güçleneceğine de delalet eder. Rüyada birinin beyaz elbise giydiğini görmek de rüya sahibinin doğru yoldan ayrılmayacağına ve sevdiklerine yardım edeceğine yorulur.

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Sevgilinin beyaz elbise giymesi zor günlerin geride kalmasına işarettir. Birine beyaz elbise giydirmek, rüya sahibinin dindar ve saygın biri olacağına yorulur. Ölüyü beyaz elbise içinde görmek ise ölünün cennet ehlinden olduğuna delalet eder.

Rüyada evli birinin beyaz elbise giymesi

Rüyada evli birinin beyaz elbise giymesi iki yönde tabir edilir. Tabircilerin çoğunun verdiği olumlu yoruma göre bu rüya aile içindeki ve çevredeki anlaşmazlıkların kısa sürede tatlıya bağlanacağına, sıkıntıların bitip ferahlığa çıkılacağına işaret eder. Rahat ve bolluk içinde bir hayata da alamettir. Evli erkeğin beyaz elbise giymesi inişli çıkışlı hayatının düzene gireceğine ve hane sorunlarının uzaklaşacağına işaret eder.

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Olumsuz yoruma göre ise bu rüya hayali kurulan bir aşktan uzak kalmaya delalet eder. Bu yoruma göre evli kadının beyaz elbise giymesi gizli tutulan sırlarının düşmanlarca duyulmasına yorulur.

Rüyada arkadaşını beyaz elbiseyle görmek

Rüyada arkadaşını beyaz elbiseyle görmek işlerin artacağına ve kazanç geleceğine delalet eder.

Rüyada beyaz elbisenin rengine göre tabiri

Beyazın yanına karışan renk rüyanın hangi alana ineceğine işaret eder. Kırmızı beyaz elbise giymek bekâr için evliliğe, evli için huzura yorulur. Mavi beyaz elbise giymek dertlerden kurtulup neşeye kavuşmaya delalet eder. Yeşil beyaz elbise giymek gönül işlerinde şansın açılmasına işarettir.

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Rüyada siyah beyaz elbise giymek

Rüyada siyah beyaz elbise giymek sevilen kişilerden büyük destek görmeye delalet eder. Bu destekle işlerin hafifleyeceğine ve arzulara kısa sürede kavuşulacağına işaret eder. Hanedeki aşın, ekmeğin ve paranın çoğalmasına da yorulur.