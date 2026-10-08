Rüyada içki içmek, rüya sahibinin durumuna göre farklı şekillerde yorumlanır. Yorum, içkinin içilip içilmediğine, rüya sahibinin bekâr ya da evli, fakir ya da hasta oluşuna, içkiyi içenin kendisi mi yoksa eşi, babası ya da oğlu mu olduğuna göre değişir. İçkinin rakı, şarap ya da bira olması, şişenin dolu ya da boş görülmesi ve rüyanın sarhoşlukla bitip bitmemesi de rüyanın yorumunu etkiler.

Rüyada içki içmek

Rüyada içki içmek, hile ve kurnazlıkla elde edilen, helal olmayan bir mala ya da kazanca yorulur. Rüya sahibinin doğru yoldan ayrıldığına ve günaha meylettiğine işaret eder. İçkinin kendisi fitneye, şerre, düşmanlığa ve öfkeye delalet ettiği için rüya genel olarak hayra yorulmaz, bir uyarı sayılır. Rüyada alkol içmek de bu yönde tabir edilir. Güzel bir kadehten tekrar tekrar içmek, hak edilmemiş bir mala sahip olunacağına alamettir.

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Bununla birlikte bazı tabirlerde rüya sahibinin durumuna göre olumlu yorumlar da yapılır. Bekâr biri için evliliğe, fakir için zenginliğe, hasta için şifaya, işsiz için iş bulmaya işaret eder.

Arkadaşla içki içmek de ana hükümden ayrılır ve hedeflere ulaşmaya, maddi güçlenmeye delalet eder. Tanıdık birinin içki ikram etmesi çaresizliğe ve borçların artmasına delalet eder. İçmek isteyip içki bulamamak ise bir eğlence imkânından mahrum kalmaya, ama hastalık ya da sıkıntı getirmeyecek bir kayba işaret eder. Rüyada bir içki ırmağı görmek dünya işlerinde yaklaşan bir fitnenin habercisidir. O ırmağa girmek, girilen ölçüde musibete uğramaya yorulur.

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Rüyada içki içtiğini görmek

Rüyada içki içtiğini görmek, umulmadık bir yerden helal olmayan bir kazanç gelmesine delalet eder. Rüya sahibi bu kazanç yüzünden sıkıntı çeker ve vicdanen huzur bulamaz. Rüya, büyük bir günah işlemenin de alameti sayılır.

Rüyada içki içmek ve pişman olmak

Rüyada içki içip ardından pişman olmak, iyi niyetle başlanan işlerin sonunda huzursuzluk ve mutsuzluk yaşanacağına işaret eder. Bazı yorumlarda ise bur pişmanlık dine ve Allah'a yakınlaşmaya, geçmişten gelen borçların sona ermesine ve küslüklerin bitmesine yorulur.

Rüyada içki görmek

Rüyada içki görmek fitneye, şerre ve düşmanlığa delalet eder. Rüya sahibinin önüne helal olmayan bir kazanç kapısının çıktığına işaret eder. İçkiyi görüp ondan uzak durmak ise ayrı yorumlanır.

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Rüyada içki görmek ama içmemek

Rüyada içki görüp içmemek, günaha karşı direnç gösterildiğine ve rüya sahibinin nefsine hâkim olduğuna alamettir. Dine ve maneviyata önem verildiğine yorulur. İçkiyi içmeden yalnızca görmek soylu, asil bir kadına da delalet eder. Aile hayatında mutlu günlerin ve hayırlı gelişmelerin habercisi olarak da tabir edilir.

Rüyada içki şişesi görmek

Rüyada içki şişesi görmek, tutulan yolun yanlış olduğuna ve yaşanan sıkıntıların rüya sahibinin kendi hatalarından doğduğuna işaret eder. Geçmiş yanlışların ağır bedeline ve sevdiklerden ayrılmaya yorulur. Çok sayıda şişe görmek sorumsuzluğa ve bir an önce yön değiştirmek gerektiğine delalet eder. Bazı yorumlarda ise içki şişesi yeni gelir kapılarına, maddi durumun düzelmesine ve sevindirici haberlere işarettir.

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Rüyada dolu içki şişesi görmek büyük fırsatların, şansın açılmasının ve gönül işlerinde güzel gelişmelerin müjdesidir. Şarabın kendisi günaha yorulsa da dolu bir şarap şişesi görmek, bir yoruma göre helal ve bol bir kazancın müjdesidir.

Rüyada boş içki şişesi görmek, bir ayrılığın ardından gelen sıkıntıya ve yakın zamanda yapılan hataların sonucuna delalet eder. İmanın zayıflamasına ve kötü alışkanlıklara da işaret eder. Bazı tabirlerde ise boş şişe, zararlı alışkanlıkları olan akrabaların aileden uzaklaşmasına ve evdeki huzurun artmasına yorulur.

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Başkasının elinde görülen içki şişesi, ticaretle uğraşılıp adı herkesçe anılan itibarlı bir konuma gelmeye işaret eder. Zenginliğe, bereketin artmasına ve hayırlı ortaklıklara da yorulur.

Rüyada sarhoş olmak

Rüyada sarhoş olmak haram yemeye, haram mal ve servete yorulur. Rüyada sarhoş olduğunu görmek işlerin ters gitmesine, yoksulluğa, ailedeki huzurun kaçmasına ve yanlış kararlar yüzünden düzenin bozulmasına işaret eder. Rüya, israfa kaçmamak ve ölçüyü aşmamak gerektiğine dair bir uyarı sayılır.

Rüyada içki içip sarhoş olmak, istemeden sıkıntılı işlere girip bunlardan kurtulamamaya delalet eder. Aşırı içip sarhoş olmak, bazı tabirlerde üzüntüye, bazı yorumlarda ise sevince ve güzel gelişmelere yorulur. Olumlu okumada ise sarhoşluk kötü günlerin geçeceğine, alın teriyle kazanç ve zenginliğe, bulunulan konumun kaybedilmeyeceğine işarettir.

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Rüyada hiç içki içmeden sarhoş olduğunu görmek bekâr için yakın bir evliliğe, evli için zararlı ilişkilerden uzaklaşmaya işaret eder.

Tanıdık birini sarhoş görmek, işlerin kötüleşmesine, maddi kayba, geçim yükünün artmasına ve iş hayatında zorluklara delalet eder. Rüya sahibinin hatalarından ders almayan ya da onu iyi huyundan ötürü kullanan kimselerle ilişki içinde olduğuna da işarettir. Sarhoş kadın ya da erkek görmek itibar kaybına ve toplumda kötü anılmaya işarettir. Sarhoş birinden kaçmak ise haramdan uzak durmaya, iyiye yönelmeye ve aydınlık günlerin yaklaştığına yorulur.

Rüyada birini içki içerken görmek

Rüyada birini içki içerken görmek, o kişinin yanlış yolda olduğuna ve uyarılmasının faydalı olacağına yorulur. Bazı yorumlarda ise başkasını içki içerken görmek, sıkıntıların bitip ferahlığa çıkılacağına ve işlerin hayırla sonuçlanacağına delalet eder. Salih bir ölünün içki içtiğini görmek onun cennet nimetleri içinde olduğuna, günahkâr bir ölününki ise azap çektiğine işarettir. Devlet memurunun içki içtiğini görmek ise onun işini kaybetmesine delalet eder.

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Rüyada eşinin içki içtiğini görmek

Rüyada eşinin içki içtiğini görmek hayra yorulur. Huzurun ve neşenin yerine geleceğine, maddi sıkıntının sona ereceğine, iş hayatında yükselmeye işaret eder. Kocasının içki içtiğini gören kadın için de bu rüya sorunların bitip mutlu bir döneme girileceğine delalet eder. Rüyada eşinin alkol içtiğini görmek bolluk ve bereket içinde yaşanacak günlerin habercisidir. Eşinin sarhoş olduğunu görmek, zor günlerin hayra çıkacağına, eşle uzun süre birlikte olmaya ve maddi kazanca işarettir. Uzun zamandır görülmeyen kişilerle buluşmak da bu rüyanın müjdeleri arasındadır.

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Rüyada içki içmeyen birinin içtiğini görmek

Rüyada içki içmeyen birinin içtiğini görmek, beklenmedik değişikliklerin habercisidir. Rüya sahibinin çevresindeki insanlarla ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğine işaret eder. Başka bir okumada bu rüya, bazı kişilerle karşı karşıya gelinse de sonunda yüksek bir mevkiye çıkılacağına ve rakiplerin geride bırakılacağına yorulur.

Rüyada babanın içki içtiğini görmek

Rüyada babanın içki içtiğini görmek, gücün ve kudretin eksilmeyeceğine, kazancın artacağına ve gönül sıkıntılarının geride kalacağına işaret eder. Babayla birlikte içki içmek kötü alışkanlıklardan kurtulmaya ve sorunların kısa sürede çözülmesine yorulur. Babanın sarhoş olduğunu görmek, sorunlu kişilerle ilişkilerin koparılacağına, verilen emeklerin boşa gitmeyeceğine ve evlatlardan fayda görüleceğine delalet eder. Yakında gelecek müjdeli haberlere de yorulur.

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Rüyada oğlunun içki içtiğini görmek

Rüyada oğlunun içki içtiğini görmek, evlatla ilişkinin bozulmasına, aile içinde huzursuzluğa ve gerginliğe delalet eder. Bir yorumda ise bu rüya karar verme yetkisine sahip olunacağına ve büyük bir başarıyla maddi rahatlığa erişileceğine yorulur.

Rüyada içki almak ama içmemek

Rüyada içki almak ama içmemek, yapılmak üzere olan büyük bir yanlıştan son anda vazgeçileceğine işaret eder. Sağlıklı ve hayırlı bir ömür sürüleceğine, zararlı alışkanlıkların yenileceğine delalet eder. Uzun süredir askıda kalan bir işin hayırla sonuçlanacağına da alamettir. Tanıdık biriyle birlikte içki satın almak ise bile bile bir yanlışa ortak olmaya yorulur.

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İçilen içkinin türüne göre rüya tabirleri

Rüyada içilen içkinin türü de rüyanın yorumunda önemlidir. Rakı içmek dedikoduya ve fitneye, şarap içmek kazanca haram karıştırmaya, bira içmek geçim darlığına yorulur. Her birinin olumlu okuması da ayrıca verilir.

Rüyada rakı içmek

Rüyada rakı içmek, doğru yoldan ayrılmaya, günaha girmeye, iftira ve dedikoduya karışmaya işaret eder. Helalden uzaklaşıp harama yaklaşmaya, kötü niyetli kimselere uyup aralarında fitne çıkarmaya da yorulur. İş ya da aile çevresinden biri yüzünden zor günler geçirileceğine delalet eder. Rüya sahibi bekârsa rakı içmek evliliğe, hastaysa şifaya işarettir. Rızkın artmasına ve zarar edilen işlerin yoluna girmesine de yorulur.

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Arkadaşla rakı içmek istenene kolay yoldan ulaşmaya çalışmaya, tek başına rakı içmek ise güvenilen kişilerin samimi olmadığına yorulur. Rakı içip kusmak hatayı kabul edip tövbeye yönelmeye delalet eder.

Rüyada rakı içtiğini görmek, sevdiklerine kavuşmaya, önündeki engelleri aşmaya ve darlıktan kurtulmaya işaret eder. Bu rüya kaçırılmış fırsatların yeniden yakalanmasına ve sevilen biriyle evliliğin yaklaşmasına da delalet eder. Rüyada rakı görmek ama içmemek, yalnız ve yorgun geçen günlerin ardından sevinçli bir döneme girileceğinin habercisidir. Rüya sahibinin ticarette ve meslekte sağlam bir yer edinip kazançlı işler yapacağına da yorulur. Rüyada rakı içmek ama sarhoş olmamak ise maddi sıkıntıların aşılıp para biriktirilebileceğine, büyük rakiplerin yenileceğine delalet eder.

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Rüyada şarap içmek

Rüyada şarap içmek, kazanca haram karıştırmaya, dedikoduya ve yalnız kendi çıkarını gözetmeye delalet eder. İyi amelleri bırakıp dünya zevklerine dalmaya yorulur. Şarabı görmek günaha giden bir yola girmeye delalet eder. Bir yoruma göre ise şarap içmek sağlığa, hastalıktan kurtulmaya, emekle kazanılacak bir başarıya ve aile mutluluğuna işarettir.

Tatlı şarap kısa süren ama keyif veren işlere yorulur. Şarap şişesini düşürüp kaybetmek ise yoksullaşmaya delalet eder.

Kırmızı şarap, rüyada içildiğinde rızkın genişleyeceğine, itibar kazanılacağına ve zor bir dönemin atlatılacağına işaret eder. Küçük engeller yüzünden bekleyen bir işin sonunda gerçekleşeceğine de delalet eder. Kırmızı şarabı kadehten içmek maddi ferahlığa, sevdiğiyle içmek kalıcı bir başarıya ve uyumlu bir ortaklığa yorulur.

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Rüyada beyaz şarap içmek, ortak olunacak bir işten beklenmedik ölçüde kazanç elde edileceğinin habercisidir. Toplumda iyi bir yer edinilmesine, geçimin genişlemesine ve rakiplerin geride bırakılmasına da delalet eder.

Rüyada bira içmek

Rüyada bira içmek dağınık işlere ve darlaşan geçime alamettir. Kıskanç rakiplere, hilekâr komşulara ve güvenilen kişilerden gelecek hayal kırıklığına da yorulur. Bira görmek zahmetle ya da cimri birinden gelecek bir rızka delalet eder. Bardağı birayla doldurmak günaha girmeye, birayı dökmek pişmanlık ve tövbeye işarettir. Yalnız yaşayan biri için ise bira içmek hayırlı bir ilişkiye ve yakında gelecek evliliğe yorulur.

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Rüyada şişeden bira içmek, hayatın bolluk ve rahatlık içinde geçeceğine, uzun süredir ödenemeyen borçların kolayca kapanacağına işaret eder. İşte ilerlemeye, itibar kazanmaya, ailede huzurun artmasına ve sevindirici haberlere de delalet eder. Şişe bira görmek ise kısa süren keyiflere ve sosyal hayatta hareketlenmeye yorulur.

Rüyada bira almak ama içmemek, imanın güçlenmesine ve sabırla çalışılarak yükselmeye işaret eder. Uzaktaki sevdiklerle yeniden bir araya gelinmesine ve yeni iş kapılarının açılmasına da yorulur.