Rüyada Kuran okumak hayra yorulur. Bereketli bir hayata, hastaya şifaya, borçluya borcundan kurtulmaya ve gönül ferahlığına delalet eder.

Rüyada Kuran okumak, okuyanın kim olduğuna, okunan surenin ya da ayetin hangisi olduğuna ve okumanın nasıl gerçekleştiğine bakılarak tabir edilir. Kuranı sesli okumak, okumaya çalışıp okuyamamak, bir tanıdığın ya da ölmüş bir yakının okuduğunu görmek farklı yorumlara bağlanır. Okumanın camide mi mezarlıkta mı yapıldığı da tabire yön veren hâller arasındadır.

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Rüyada Kuran okumak

Rüyada Kuran okumak çok hayırlı sayılır. Bolluğa, bereket ve şifaya, huzur ile ferahlığa işaret eder. Rüyada Kuranı Kerim okuyan kimse izzet ve yüceliğe erişir. Rüyada Kuran-ı Kerim okumak, okuyanın sözü doğru ve özü temiz bir kimse olduğuna yorulur.

Tabir, rüyayı gören kişinin durumuna göre de açılır. Günahkar biri için tövbesinin kabul edileceğine ve günahının bağışlanacağına delalet eder. Fakir için zenginliğe ve borçlu için borcun ödenmesine yorulur. Hasta için şifaya, kederli için kederin dağılmasına alamettir. Darda kalmış bir kimsenin Kuran okuduğunu görmesi ferahlığa kavuşacağının müjdesidir.

Bazı tabirciler bu rüyayı ayrıca bir uyarı olarak ele alır. Dinden ve ibadetten uzaklaşmış bir kimse rüyasında Kuran okursa, bu rüya ona ibadete dönmesi gerektiğini hatırlatan bir ikaz sayılır. Uyarı yalnız bu durumdaki kişiye yöneliktir. Rüyanın genel hükmü hayır, bereket ve huzurdur.

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Rüyada sure okumak

Rüyada sure okumak müjdeli gelişmelere işaret eder. Hastalığı yenmeye, üzüntünün yerini sevince bırakmasına ve sıkıntıların anne baba duasıyla sona ermesine yorulur. Okunan surenin hangisi olduğu tabire kendi rengini katar.

Rüyada Vakıa suresini okumak, dünyada fakirlik ve yoksulluk görmemeye, rızkın genişlemesine delalet eder. Ahirette rahatlığa ve cennetle müjdelenmeye de yorulur.

Rüyada Nebe ya da Amme suresini okumak iyi bir adla anılmaya ve şöhrete işaret eder, uzun ömre ve geciken dileklerin gerçekleşmesine de yorulur.

Rüyada Ali İmran suresini okumak kötülüklerden arınıp insanlar arasında beğenilen biri olmaya delalet eder. Hacetlerin kabul olacağına ve akıbetin hayırlı olacağına da yorulur.

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Kadir suresini okumak sıkıntıların kısa zamanda sona ermesine yorulur. Kadir suresini ezbere okumak ise ortaklıklar yoluyla maddi istikrara, eğitimli ve edepli bir kimse olup çevresince sevilmeye işarettir.

Nasr suresini okumak güzel haberlere ve hatalardan ders çıkarmaya alamettir. Hayata yeni bir yön vermeye, iş ya da yer değişikliğine de yorulur.

Tin suresi okumak, gösterilen çalışmalar sayesinde ilerlemeye delalet eder. Mirasa ve engellerin kalkmasına da işaret eder.

Zilzal suresini okumak birikim yapmaya ve beklenmedik kazançlara işarettir. Rüya sahibinin kötü alışkanlıklardan uzaklaşacağına da yorulur.

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Kehf suresi okumak ev sahibi olmaya, ailesiyle huzurlu yaşamaya ve sözü dinlenen biri olmaya delalet eder.

Haşr suresini ezbere okumak, kişinin ahlakı ve dindarlığıyla başkalarına örnek olacağına, önemli bir konuda kendisine danışılacağına işaret eder.

Fil suresini okumak ise inancından vazgeçmemeye ve kıtlık görmemeye yorulur.

Rüyada Yasin okumak

Rüyada Yasin okumak hayırlı rüyalardan sayılır. Huzura, gönül ferahlığına ve maddi sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Yasin suresini okuyan kişinin itibarlı biri olacağına, işlerinde başarı kazanacağına yorulur. Evlat sahibi olmaya ve küs olanların barışmasına da delalet eder.

Rüyada Yasin suresinin ilk ayetlerini okumak, güzel ve rahat bir hayat sürmeye ve iş hayatında ferahlık bulmaya alamettir. Önündeki engellerin kalkacağına da yorulur.

Yasini şerifi ezbere okumak dileklerin gerçekleşmesine işarettir.

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Rüyada Yasin okumak isteyip okuyamamak, saklı kalmış bir gerçeğin açığa çıkmasına delalet eder. Bir yoruma göre bu rüya çileli durumların uzamasına işarettir. Öbür yoruma göre ise dertlerin bitip hedeflere ulaşılacağına işaret eder.

Rüyada Felak Nas okumak

Rüyada Felak Nas okumak, yakın zamanda başa gelecek kötülükten ve beladan korunmaya işaret eder.

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Rüyada yalnız Nas suresini okumak, rüya sahibinin haset edenlerin şerrinden emin olacağına delalet eder.

Rüyada Felak suresini okumak ise işlerde Allah'ın inayetine ermeye ve dileklerin kabul olmasına alamettir.

Rüyada cinden korkup Felak Nas okumak, rüya sahibinin kendisine ve sevdiklerine huzur getireceğine işaret eder. Rüyada cine Nas suresi okumak ise korkulan kötülüğün rüya sahibine dokunmayacağına yorulur.

Rüyada Fatiha okumak

Rüyada Fatiha okumak, sıkıntı yerine kolaylık, bolluk ve huzur dolu bir hayata işaret eder. Yolcunun çabuk döneceğine ve zor günlerin biteceğine yorulur.

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Rüyada Fatiha suresini sesli okumak eline geçecek hayırlı işlere, düşmandan kurtulmaya ve küslerle barışmaya delalet eder.

Rüyada Fatiha suresini okuyarak uyanmak, bütün sıkıntılardan kurtulup kazançlı günlere girmeye alamettir. Sağlık sorunlarının iyileşmesine ve sevdiklerle hasret gidermeye de yorulur.

Rüyada İhlas suresi okumak

Rüyada İhlas suresi okumak, Allah'ın sevdiği kullar arasına girmeye işaret eder. Bekâr için evliliğe delalet eder.

Rüyada İhlas suresini sesli okumak maddi ferahlığa kavuşmaya işarettir. Rüyada birinin İhlas suresi oku demesi, rüya sahibinin dileklerinin yerine gelmesine ve düşmanlarının etkisiz kalmasına yorulur.

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Rüyada Kevser suresini okumak

Rüyada Kevser suresini okumak hayırlı bir kimseyle evliliğe ve kısmetin açılmasına işaret eder. Fakirlikten kurtulup sıkıntıların yerini sevince bırakmasına da yorulur.

Rüyada İnşirah suresi okumak

Rüyada İnşirah suresi okumak isteklere kavuşmaya, sağlıkta hayırlı gelişmelere ve saygınlığın artmasına işaret eder. Rüyada İnşirah suresini oku denmesi, rüya sahibinin dertlerden kurtulacağına delalet eder. İnşirah suresini ezbere okumak ise maddi sorunların çözülmesine yorulur.

Rüyada Fetih suresi okumak

Rüyada Fetih suresi okumak yüksek bir mevkiye yükselmeye ve zararlı ilişkilerden kopmaya işaret eder. Rüyada Fetih suresinin ilk ayetlerini okumak, işlerin kötü gidişinin son bulacağına ve borçların kolayca ödeneceğine yorulur.

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Rüyada Mülk suresi okumak

Rüyada Mülk ya da Tebareke suresini okumak sonun hayırlı olmasına ve halk arasında itibara delalet eder. Aile içindeki tartışmaların ve kırgınlıkların sona ereceğine de işarettir.

Rüyada Bakara suresini okumak

Rüyada Bakara suresini okumak aile hayatında bolluğa ve sabırla zorlukların aşılmasına işaret eder. Rüyada Bakara suresinin ilk beş ayetini ya da ilk ayetlerini okumak, belirsiz durumların düzeleceğine ve muradına ermeye yorulur. Elif Lam Mim suresini okumak ise küslüklerin bitmesine ve çok istenen şeylere kavuşmaya alamettir.

Rüyada Kıyamet suresini okumak

Rüyada Kıyamet suresini okumak, başa gelen zorlukların kısa sürede aşılacağına işaret eder. Rüya sahibinin hayatını baştan değiştirip büyük fırsatlar elde edeceğine yorulur.

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Rüyada Rahman suresi okumak

Rüyada Rahman suresi okumak, edilen yeminlerin ve verilen sözlerin tutulacağına delalet eder. Uğranılan maddi ve manevi zararın telafi edileceğine de işaret eder.

Rüyada Tebbet suresini okumak

Rüyada Tebbet suresini okumak, düşmana karşı güç duruma düşmemeye işaret eder. Sorunların en kısa zamanda çözüleceğine ve malın artacağına yorulur.

Rüyada Duha suresini okumak

Rüyada Duha suresini okumak, zayıfa ve fakire iyilik eden merhametli bir kimse olmaya işaret eder. Korkulardan emin olmaya da yorulur.

Rüyada Kafirun suresini okumak

Rüyada Kafirun suresini okumak, eline geçen fırsatları değerlendirip iyi bir yere gelmeye delalet eder. Ev huzurunun artmasına ve manevi ferahlığa da yorulur.

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Rüyada ayet okumak

Rüyada ayet okumak, emeğin karşılığında maddi kazanca ve zarar edilen işlerde kâra geçmeye delalet eder. Rüyada Kurandan ayet okumak ya da ayet okuduğunu görmek sorunların çözülmesine, ailede huzurun artmasına yorulur.

Rüyada ayet okuyarak uyanmak, sevmeyenlerin kurduğu tuzaklardan kurtulmaya ve iş hayatında daha iyi şartlara kavuşmaya işaret eder.

Rüyada Ayetel Kürsi okumak

Rüyada Ayetel Kürsi okumak saygı ve destek görmeye, yapılan yardımın karşılığını almaya işaret eder. Sağlığa ve ailede huzura delalet eder. Hac ya da umre gibi manevi bir yolculuğa ve müjdeli bir habere de yorulur. Mezarda Ayetel Kürsi okuyan kimsenin topluma faydalı olacağına işaret eder.

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Rüyada Ayetel Kürsi okuyarak uyanmak, kazancın ve mutluluğun yerinde olacağına alamettir. Korkuların ve hastalıkların kalmayacağına, yalnızlıktan kurtulunacağına yorulur.

Rüyada sesli Ayetel Kürsi okumak, rüya sahibinin kendi başarısıyla takdir toplayacağına işaret eder.

Rüyada Ayetel Kürsi oku denmesi, kişinin kendisinin ve ailesinin geleceği için çözümler bulacağına delalet eder. Hatalarının düzeleceğine, maddi ve manevi zararlardan korunacağına yorulur.

Rüyada korkup Ayetel Kürsi okumak, rüya sahibini uzun süredir uğraştıran sıkıntıların bitmesine işaret eder. Rüyada korkudan Ayetel Kürsi okumak rahatlığa kavuşmaya yorulur. Cin görüp Ayetel Kürsi okumak ise bereketin artmasına ve evlat gibi uzun süredir beklenen dileklere kavuşmaya alamettir.

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Rüyada birinin Kuran okuduğunu görmek

Rüyada birinin Kuran okuduğunu görmek, hayatın başarı ve zaferle dolacağına işaret eder. Okuyan kişi daima doğruyu söyleyen ve doğru sözden şaşmayan biri olarak tabir edilir.

Rüyada tanıdık birinin Kuran okuduğunu görmek, hayallerin yakında gerçek olmasına ve kaybolan şeylerin bulunmasına delalet eder. Rüya sahibiyle o kişi arasında hayırlı bir bağa da yorulur.

Rüyada Kuran okuyan topluluk görmek, rüya sahibinin korku ve günahlardan arınacağına işarettir.

Rüyada Kuran okunması ya da Kuran okunduğunu görmek dünyevi faydaya ve dileklere kavuşmaya yorulur.

Rüyada Kuran okuyan birini dinlemek güzel günlere, uzun ve hoş bir ömre, hayırlı evlada işaret eder. Bazı tabirciler ise bu rüyayı haksız kazanç ya da kul hakkı taşıyan bir kimse için uyarı sayar.

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Rüyada Kuran okuyan kadın görmek

Rüyada Kuran okuyan kadın görmek, sağlık sorunlarından kurtulmaya ve helal yoldan rızka ermeye işaret eder. Yokluk döneminin sona ereceğine, borçların ödeneceğine yorulur.

Rüyada ölmüş birinin Kuran okuduğunu görmek

Rüyada ölmüş birinin Kuran okuduğunu görmek, uzun zamandır üzülünen bir kimseden hayırlı haber almaya delalet eder. Hastanın iyileşmesine ve zor zamanların bitmesine de işarettir. Rüyada ölünün Kuran okuması, rüya sahibinin evinde rızkın eksik olmayacağına delalet eder. Ölmüş birinin Kuran okuduğunu duymak ise iş ve aile hayatında ferahlığa çıkılacağına yorulur.

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Rüyada kendi çocuğunun Kuran okuduğunu görmek

Rüyada kendi çocuğunun Kuran okuduğunu görmek, aile sorunlarının çözülmesine ve ferah bir hayata işaret eder. Rüyada oğlunun Kuran okuduğunu görmek ise zorlukların üstesinden gelip dertlere derman bulmaya yorulur.

Rüyada Kuran okumaya çalışmak

Rüyada Kuran okumaya çalışmak, dinî ve manevi hayatta köklü değişimlere işaret eder. Sıkıntılara rağmen manevi güç kazanmaya delalet eder. Rüya, kişinin gayretine ve şeref arayışına da yorulur.

Rüyada Kuran okumaya çalışmak ama okuyamamak

Rüyada Kuran okumaya çalışmak ama okuyamamak, bir yoruma göre sıkıntılı bir dönemin uzamasına ve dertlerin artmasına alamettir. Olumlu yoruma göre ise dertlerin sona ermesine ve hedefe ulaşmaya delalet eder.

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Rüyada sesli Kuran okumak

Rüyada sesli Kuran okumak kazanç ve itibarla yorulur. Rüyada insanlar dinlerken Kuran okumak bir işe memur olmaya işaret eder. Sesli okuyan kimsenin zorluklardan sonra yeniden toparlanıp ailesine kazanç sağlayacağına delalet eder.

Rüyada Kuran okunan yere göre tabiri

Kuranın okunduğu yer, tabire kendi hükmünü ekler. Rüyada mezarlıkta Kuran okumak hayır işlerine başlamaya, sabra ve kazancın bereketlenmesine işaret eder. Bir yoruma göre ise mezarlıkta okumak aileden kötü bir haber alınacağına yorulur.

Rüyada camide Kuran okuduğunu görmek

Rüyada camide Kuran okuduğunu görmek hayırlı ve büyük işlere girişmeye işaret eder. Rüyada camide Kuran okunduğunu görmek ise eve bolluk ve bereket getirecek bir karar alınacağına yorulur.