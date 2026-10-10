Rüyada oğlunu görmek hayra yorulur ve rüya sahibinin evine girecek bolluğa, bereketli rızka ve üzüntüden kurtulmaya işaret eder.

Rüyada oğlunu görmek, tabiri oğlun rüyadaki haline göre yön değiştiren bir rüyadır. Oğlun yaşı, sağlığı, sevinçli ya da üzgün görünmesi, rüya sahibinin ona yaptığı şey ve oğlun başına gelen olay yorumu değiştirir. Oğlunun öldüğünü, kaybolduğunu ya da hastalandığını görmek gibi korkutucu sahneler de bu rüyanın sık görülen biçimleri arasındadır ve tabirde çoğu zaman beklenenden farklı bir yere varır.

Rüyada oğlunu görmek

Rüyada oğlunu görmek hayra yorulur. Bolluk, bereket, rızık ve sevince işaret eder. Rüya sahibinin ve ev halkının ferah içinde yaşayacağına, iş ve para konularında bereketin artacağına delalet eder. Üzüntü ve kederden kurtulmaya, şeref ve itibar kazanmaya da yorulur. Rüyada kendi oğlunu görmek de evin ferahlığına ve bereketine delalet eder. Oğlunu gülümserken görmek mutlu ve müjdeli bir haber alınacağına, bu haberin çoğu zaman gerçek hayattaki oğul vasıtasıyla geleceğine işaret eder. Bazı tabirciler ise bu rüyayı hayal kırıklığına ve aceleyle gelişecek işlere yorar.

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Annenin oğlunu rüyada görmesi, borçlardan kurtulup rahat bir nefes alacağına ve sevdikleriyle hoş vakit geçireceğine işaret eder. Anne için bu rüya haneye bereket geleceğine ve sıkıntıların yakında dağılacağına da alamettir.

Rüyada üvey oğlunu görmek hayırlı ve bol kazançlı bir yoldan gidileceğine, evde bereket olacağına delalet eder. Maddi imkânların artmasına ve sorunların çabuk çözülmesine yorulur. Rüyada eşinin oğlunu görmek ise yeni gelir kapılarının açılacağına ve iş hayatında büyük başarıya işaret eder. Bu rüya oğlun ailenin gurur kaynağı olacağını ve zor zamanların kolay atlatılacağını da haber verir.

Rüyada küs olduğu oğlunu görmek kederden kurtulmaya ve evde huzurun yeniden hâkim olmasına işaret eder.

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Rüyada oğlunun öldüğünü görmek

Rüyada oğlunun öldüğünü görmek, görünüşüne rağmen hayra yorulur. Oğlun ömrünün uzun ve huzurlu olacağına, rüya sahibinin hayatı boyunca oğluyla arasının iyi kalacağına işaret eder. Oğlundan yakında güzel bir haber alınacağına, oğlun evlenip mutlu olacağına ve önemli bir mevkiye geleceğine de delalet eder. Rüyada oğlunu ölmüş görmek de uzun ömre ve bolluğa alamettir.

Rüyada küçük oğlunun öldüğünü görmek, küçük oğlun uzun ve huzurlu bir ömür süreceğine işaret eder.

Rüyada oğlunun şehit olduğunu görmek kısa zamanda müjdeli bir haber alınacağına, herkese nasip olmayacak güzellikte bir hayata kavuşulacağına delalet eder. Oğul gerçekte askerdeyse bu rüya onun sağ salim döneceğine ve ailenin oğluyla iftihar edeceğine yorulur.

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Rüyada oğlunun öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada oğlunun öldüğünü görüp ağlamak tabirde iki ayrı yöne çekilir. Bir yoruma göre rüya sahibinin üzücü bir haber alacağına işaret eder. Başka bir yoruma göre ise oğul hakkında kötü sözler işitileceğine, ama bu sözlerin doğru olmadığına delalet eder.

Rüyada oğlunun öldüğünü duymak ise oğlun büyük işler başaracağına ve hayırlı bir haberin yakında geleceğine alamettir.

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Rüyada ölmüş oğlunu görmek

Rüyada ölmüş oğlunu görmek, onun için dua edilmesi gerektiğine yorulur. Gerçekte vefat etmiş oğlun rüyaya gelmesi bolluğa ve dileklerin kabul olacağına da işaret eder. Ölen oğlunun dirildiğini görmek ise uzun zamandır beklenen bir işin yakında gerçekleşeceğine delalet eder.

Rüyada oğlu olduğunu görmek

Rüyada oğlu olduğunu görmek, uzun süredir yaşanan para sıkıntılarının sona ereceğine delalet eder. Müjdeli haberlerin geleceğine, bereketli ve bol kazançlı bir hayata da işaret eder. Rüyada oğlun olduğunu görmek de rüya sahibinin bereketli bir hayata kavuşacağını haber verir.

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Rüyada erkek oğlu olduğunu görmek kötü kimselerle karşılaşılmayacağına ve yüklü miktarda paraya işaret eder. Büyük başarılara da yorulur. Rüyada oğlunun olduğunu öğrenmek ise mutluluk, sağlık, huzur ve neşeden bolca nasiplenmeye, borçların ödenmesine yorulur. Oğlu olacağını görmek müjdeli bir haberin yolda olduğuna alamettir.

Rüyada ikiz oğlu olduğunu görmek, mevcut hayatın sekteye uğramadan süreceğine ve sağlık sorunlarının uzaklaşacağına işaret eder. Malın ve paranın artmasına, hayırlı haberlere de delalet eder.

Rüyada oğlunun oğlu olduğunu görmek, yani torun sahibi olmak, bereketli bir hayata ve müjdeli habere yorulur.

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Rüyada arkadaşının oğlu olduğunu görmek uzun zamandır süren maddi sorunların biteceğine, aile hayatında mutlu olunacağına, mülk sahibi olmaya ve hastalıklardan kurtulmaya işaret eder. Rüyada birinin oğlu olduğunu görmek, maddi sorunların bitmesine delalet eder. Rüyada başkasının oğlunun olduğunu görmek ise aile hayatına gelecek mutluluğa işarettir.

Rüyada oğlunun başına kötü bir şey geldiğini görmek

Rüyada oğlunun başına kötü bir şey geldiğini görmek, korkutucu görünse de çoğunlukla hayra ve sıkıntıdan kurtulmaya yorulur. Kaybolan oğlu arayıp bulmak ise bu hayırlı yönün dışında kalır.

Rüyada oğlunun dövüldüğünü görmek sevince, kazanılacak rızka ya da iyiliğe delalet eder. Oğlunun dayak yediğini görmek, oğlun gerçek hayatta bir iyilik bulacağına işaret eder.

Rüyada oğlunun boğulduğunu görmek de hayra yorulur. Aile içinde sağlık sıkıntısı yaşanmayacağına ve uzakta bulunan sevilen birine kavuşulacağına alamettir.

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Rüyada oğlunun kaybolduğunu görmek

Rüyada oğlunun kaybolduğunu görüp onu aramak hayırlı bir evlada, huzur ve rahat bir hayata yorulur. Rüyada oğlunu aramak ve bulamamak ise salih bir evlada, ahlaklı bir hayata ve değerli yeni dostluklara yorulur.

Bir yoruma göre kaybolan oğlunu arayıp bulmak, rüya sahibinin yakın zamanda anlaşmazlık ve tartışmalarla karşılaşacağına delalet eder.

Rüyada oğlunu kaybetmek, rüya sahibinin aklını meşgul eden sorunları çözüp işlerinde başarıya ulaşacağına alamettir. Sıkıntı ve kederin giderilmesine de yorulur ve hayırlı rüyalardan sayılır. Rüyada oğlunu kaybettiğini görüp ağlamak ise sevindirici bir habere ve büyük bir mutluluğa alamettir.

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Rüyada oğlunu hasta görmek

Rüyada oğlunu hasta görmek, rızkın artmasına ve eve bereket gelmesine delalet eder. Uzun zamandır sıkıntı veren dertlerin aşılacağına da alamettir. Annenin oğlunu hasta görmesi, hanesine bereket gireceğine yorulur.

Rüyada oğlunun bayıldığını görmek, rüya sahibinin hayattan ve sevdiklerinden yana mutlu olacağına işaret eder. Çalışmaların başarı kazanmasına ve sorunların çözülmesine de yorulur.

Rüyada oğlunun kustuğunu görmek kalabalık ve neşeli ortamlara girileceğine, çalışmaların itibar kazanacağına alamettir. Kırgınlıkların aşılacağını ve üzüntünün yerini sevince bırakacağını haber verir.

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Rüyada oğlunun ameliyat olduğunu görmek bol paraya kavuşulacağına ve büyük işlerin gerçekleşeceğine delalet eder. Üzüntü ve sıkıntıların yakında biteceğine de işaret eder.

Rüyada oğlunu zayıflamış görmek, işlerde yaşanan sıkıntının yakında sona ereceğine yorulur. Maddi ve manevi olarak iyi bir noktaya gelineceğine, dileklerin kabulüne ve büyük kazançlara alamettir.

Rüyada oğlunun kaza yaptığını görmek

Rüyada oğlunun kaza yaptığını görmek aile içinde mutluluğun ve huzurun artacağına işaret eder. Uzun soluklu bir işe girileceğine, eve daha fazla rızık gireceğine ve helal kazanç elde edileceğine delalet eder. Akrabalarla küslüklerin sona ermesine de yorulur. Oğlunun araba kazası yaptığını görmek beklentilerin gerçekleşeceğine ve sıkıntılı dönemin zarar görmeden atlatılacağına yorulur.

Rüyada oğluna araba çarptığını görmek ise sevilen kişilerle yapılan işlerde kendine güvenin artacağına ve daha büyük işlere girileceğine alamettir. Oğluna araba çarpması askıya alınmış işlerin tamamlanacağına, ticaretin genişleyeceğine ve duyulan endişelerin yersiz olduğuna işaret eder.

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Rüyada oğlunun balkondan düştüğünü görmek

Rüyada oğlunun balkondan düştüğünü görmek, sahip olunacak hayattan memnun kalınacağına ve hayali kurulan şeylere kavuşulacağına yorulur. Maddi konularda doğru adımlar atılmasına ve sıkıntılı meselelerin çözülmesine de delalet eder.

Rüyada oğlunun yüksekten düştüğünü görmek saygınlık kazanılacağına, hastalıkların kolay atlatılacağına ve işte yükselmeye delalet eder. Oğlunun düştüğünü görmek de sıkıntılı meselelerin çözülmesine alamettir.

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Rüyada oğlunun yaralandığını görmek

Rüyada oğlunun yaralandığını görmek, zorlu bir yoldan geçilse de akıllıca adımlar sayesinde sorunların çözüleceğine alamettir. İş hayatında başarıya ve rakiplerin geride bırakılmasına yorulur.

Rüyada oğlunun vurulduğunu görmek daha rahat bir hayata kavuşulacağına ve sıkıntıların kısa zamanda biteceğine delalet eder. Maddi ferahlık getirecek kararlara da yorulur. Rüyada oğlunun bıçaklandığını görmek ise içinde bulunulan şartların iyileşeceğine ve emeklerin karşılığının alınacağına alamettir. Arzu ve emellerin gerçekleşmesine de işaret eder.

Rüyada oğlunu evlendirmek

Rüyada oğlunu evlendirmek, rüya sahibini kıskanan ve işlerini kötüleyen kimselerin yenilgiye uğrayacağına delalet eder. Düşmanlardan kurtulmaya ve büyük başarılara yorulur. Oğlun sevdiği kızı görmekten kız istemeye, nişandan düğüne kadar evliliğin her aşaması tabirde kendi yorumunu alır.

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Rüyada oğlunun evlendiğini görmek

Rüyada oğlunun evlendiğini görmek talihin açılacağına ve gelirin artacağına yorulur. Helal mal edinileceğine ve saygın bir konuma gelineceğine delalet eder.

Rüyada bekar oğlunun evlendiğini görmek, rüya sahibinin yükselişe geçeceğine, adının duyulacağına ve dualarının kabul göreceğine yorulur. Maddi durumun düzelmesine ve sevinçli haberlere de alamettir.

Rüyada oğlunun habersiz evlendiğini görmek de talihin açılmasına ve gelirin artmasına yorulur. Rüyada oğlunu ve gelinini görmek helal mal edinileceğine işaret eder.

Rüyada oğlunun düğününü görmek, rüya sahibinin saygın bir konuma yükseleceğine delalet eder. Düğün sahnesi talihin açılmasını ve evin geçiminin genişlemesini haber verir.

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Rüyada oğlunun sevdiği kızı görmek

Rüyada oğlunun sevdiği kızı görmek sıkıntılı günlerin sona ereceğine işaret eder. İşte ve özel hayatta engellerin aşılacağına, bolluğa ve aile içindeki küslüklerin giderilmesine yorulur. Rüyada oğlunu bir kızla görmek de engellerin aşılmasına alamettir.

Annenin oğlunun sevgilisini görmesi, yapılması gereken işleri planlayıp karar vermesi gerektiğine işaret eder. Sıkıntılardan kurtulmaya ve askıda kalan işlerin tamamlanmasına da delalet eder.

Rüyada oğlunun nişanlısını görmek karşılıksız yardımda bulunup insanların duasını almaya ve eve bolluk gelmesine yorulur. Uzun süren kötü işlerin düzeleceğine de işaret eder. Rüyada oğlunun eski sevgilisini görmek ise her türlü derde karşı hazırlıklı olunduğuna, kısmetin ve talihin açılacağına alamettir. Bu rüya yakında büyük sevinçlere ve bereketli bir hayata kavuşulacağını da haber verir.

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Rüyada oğluna kız istemeye gitmek

Rüyada oğluna kız istemeye gitmek hayırlı niyetlere ve aile içi gelişmelere alamettir. Evladın geleceği için atılacak adımlara ve aile bağlarının kuvvetlenmesine delalet eder. Rüyada oğluna kız istemek de ailenin güçleneceğine ve oğlun istikbali için hayırlı bir yol açılacağına yorulur.

Rüyada bekar oğlunun nişanlandığını görmek

Rüyada bekar oğlunun nişanlandığını görmek, geleceğe daha umutla bakılacağına ve moralin yerine geleceğine delalet eder. Borçlardan kurtulmaya, başarılı ortaklıklara ve ev huzurunun artmasına yorulur. Rüyada oğlunu nişanlamak da borçların kapanmasına alamettir.

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Rüyada oğlunu farklı hallerde görmek

Oğlunu rüyada bir işle meşgul görmek, onun görünüşündeki bir değişiklik ya da bulunduğu yer tabirde ayrı ayrı yorumlanır.

Rüyada oğlunun kullandığı arabaya binmek, tuzaklardan zarar görmeden kurtulmaya, şifa bulmaya ve umulmadık yerden yardım görmeye işaret eder. Kadın için bu rüya kocasının servete kavuşacağına yorulur. Rüyada oğlunun ata bindiğini görmek ise kazancın devam edeceğine, yeni bir hayat kurulacağına ve işlerde başarıya delalet eder. Sıkıntıların aşılmasına da alamettir.

Rüyada oğlunun saçını kestirdiğini görmek

Rüyada oğlunun saçını kestirdiğini görmek, istenen her şeyin gerçekleşeceğine ve duaların kabul olacağına yorulur. Uzun zamandır görülmeyen sevdiklere kavuşmaya da işaret eder.

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Rüyada oğlunun traş olduğunu görmek ya da saç traşı olduğunu görmek bolluk ve berekete delalet eder. Daha iyi bir yaşam için atılan adımların büyük kazanç getireceğine alamettir. Rüyada oğlunun sakal traşı olduğunu görmek ise kazancın artmasına ve uzun süredir ertelenen arzuların gerçekleşmesine işaret eder. Toplumda saygın bir yere gelinmesine de yorulur.

Rüyada oğlunun saçının beyazladığını görmek rakiplerin tuzağa düşeceğine, işlerde verimin artacağına ve parasal sıkıntıların sona ereceğine yorulur. Rüyada oğlunun saçının döküldüğünü görmek maddi sıkıntılardan kurtulmaya, aklı meşgul eden konuların ortadan kalkmasına ve sevinçli haberlere delalet eder.

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Rüyada cezaevindeki oğlunu görmek

Rüyada oğlunu cezaevinde görmek, rüya sahibine akrabalarından miras kalacağına alamettir.

Rüyada oğlunun tutuklandığını görmek ise atılan adımların geleceği şekillendireceğine ve işlerin hızla düzeleceğine delalet eder. Sorunların tecrübeli kimselerin yardımıyla çözüleceğine de yorulur.

Rüyada oğlunun namaz kıldığını görmek

Rüyada oğlunun namaz kıldığını görmek sorunların çözüleceğine ve huzurlu bir dönem yaşanacağına işaret eder. Annenin oğlunun namaz kıldığını görmesi iş alanında genişlemeye, beklenmedik müjdelere ve maddi ilerlemeye yorulur.

Rüyada oğlunun Kuran okuduğunu görmek daha düzenli bir hayat sürüleceğine, zorlukların üstesinden gelineceğine ve hastalığın şifa bulacağına alamettir. Maddi yükümlülüklerin azalmasına da işaret eder. Rüyada oğlunun hacca gittiğini görmek kısmetin açılacağına ve başarılı işler yapılacağına delalet eder. Evli olanlar için mutlu bir evlilik hayatına ve maddi kazanca yorulur.

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Rüyada oğlunun anne diye seslenmesi

Rüyada oğlunun anne diye seslenmesi, talihin açılmasıyla büyük kazanç elde edileceğine ve kırılan kalplerin yakında tamir edileceğine delalet eder. Farklı bir yoruma göre ise büyük beklentiye girilip hüsrana uğranacağına alamettir.

Rüyada oğlunun sesini duymak kırgınlıkların giderilmesine alamettir. Rüyada oğluyla konuşmak kazançta ve evde rahat bir hayata, yüksek bir mevkiye gelinmesine delalet eder.

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Rüyada oğlunun sigara içtiğini görmek

Rüyada oğlunun sigara içtiğini görmek büyük parasal bir kazanca ve zor günlerin geride kalmasına alamettir. Rüyada oğlunu sigara içerken görmek kapalı kapıların açılacağına ve ayrı düşülen sevdiklere kavuşulacağına da yorulur. Bazı tabirciler ise bu rüyayı, rüya sahibinin oğlunun bir kusurunu görüp buna hüzünleneceğine ve ona maddi manevi destek olması gerektiğine yorar.

Rüyada oğlunun yatakta uyuduğunu görmek

Rüyada oğlunun yatakta uyuduğunu görmek, rüya sahibinin eline yeni fırsatlar geçeceğine ve kendini mutlu, huzurlu hissedeceğine işaret eder. Oğlunu uyurken görmek sağlıklı, refah içinde bir hayata ve sorunlardan kurtulmaya yorulur.

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Rüyada oğlunu sarhoş görmek

Rüyada oğlunu sarhoş görmek neşeli zamanlara ve kısmetin açılacağına işaret eder. Kazancın artacağına ve hataların düzeleceğine yorulur. Rüyada oğlunun içki içtiğini görmek ise karar verme yetkisine sahip olmaya ve aile dertlerinin çözülmesine delalet eder. Endişelerden kurtulup bereketli bir döneme girileceğini de haber verir.

Rüyada oğlunun küçüklüğünü görmek

Rüyada oğlunun küçüklüğünü görmek, rüya sahibinin sabrının artacağına ve iyimser bir hâle kavuşacağına işaret eder. Sıkıntı içindeki kimse için ferahlığa ve sevindirici bir habere yorulur. Rüyada oğlunun çocukluğunu görmek de bu ferahlığın yakın olduğunu haber verir.

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Rüyada oğlunun bebekliğini görmek ise sevinç ve mutluluğa delalet eder.

Rüyada büyümüş oğlunun küçüklüğünü görmek

Rüyada büyümüş oğlunun küçüklüğünü görmek, imkânsız görünen bir maddi beklentinin gerçekleşeceğine işaret eder. Yetişkin oğlun rüyada yeniden çocuk olarak görünmesi, sıkıntıların azalacağına ve işlerde başarıya ulaşılacağına da yorulur.

Rüyada oğluyla kavga etmek ve oğlunu dövmek

Rüyada oğluyla kavga etmek, rüya sahibinin girdiği bütün işlerden başarıyla çıkacağına ve anlaşmazlıkların sonlanacağına işaret eder. Oğlunu dövmek ile oğluyla sözlü olarak çatışmak ise tabirde ayrı ayrı yorumlanır.

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Rüyada oğlunu dövmek

Rüyada oğlunu dövmek tabirde iki farklı yöne çekilir. Bir yoruma göre, özellikle büyük oğlunu dövmek, işlerin boşa çıkacağına ve sevilen kimselerden ihanet görüleceğine işaret eder. Başka bir yoruma göre oğlunu dövmek beklenen bir şeyin elde edileceğine delalet eder. Bu rüya büyük sorunların çözülüp rahatlanacağına, rızkın genişleyeceğine ve çocuklardan nankörlük görülmeyeceğine de yorulur.

Rüyada babanın oğlunu dövmesi büyük başarılar kazanılacağına, aile içinde huzur bulunacağına ve zorluklardan kurtulunacağına işaret eder. Rüyada ölmüş babanın oğlunu dövmesi ise hayatın kişinin istediği gibi ilerleyeceğine, hedeflenen şeye ulaşılacağına ve maddi başarıya alamettir.

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Rüyada oğlunu bıçakladığını görmek de hayırlı bir işarettir. Önemli noktalara gelineceğine, zorluk çeken bir akrabaya yardım edileceğine ve kırgınlıkların sona ereceğine delalet eder.

Rüyada annenin oğluyla kavga etmesi

Rüyada annenin oğluyla kavga etmesi rahat ve güzel günler geçirileceğine, sıkıntıların yakında ortadan kalkacağına işaret eder. Aile ilişkilerinin düzelmesine de yorulur.

Rüyada oğluyla tartışmak, rüya sahibinin eline büyük kazançlar geçeceğine, dileklerin gerçekleşeceğine ve malın çoğalacağına delalet eder. Rüyada oğluna kızmak uzun süredir yaşanan sıkıntıların çözüleceğine, rızkın çoğalacağına ve kapalı kapıların açılacağına alamettir. Rüyada oğluna beddua etmek ise işlerin büyüyeceğine, zenginliğe kavuşulacağına ve beklenmedik yerden maddi destek görüleceğine işaret eder.

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Rüyada oğlunun ağladığını görmek

Rüyada oğlunun ağladığını görmek, duanın kabul olacağına ve yapılan işlerin başarıya ulaşacağına işaret eder. Sıkıntılı dönemin sona ermesine de yorulur. Rüyada oğlunu ağlarken görmek ailedeki üzüntülü hadiselerin hayra döneceğine de delalet eder. Rüyada kendi oğlunun ağladığını görmek sıkıntıdan kurtuluşun rüya sahibinin evine ineceğini haber verir.

Rüyada oğlunu üzgün görmek ise maddi kazanca ve hayırlı işlere imza atmaya işaret eder.

Rüyada oğluna sevgi ve ilgi göstermek

Rüyada oğlunu sevgiyle görmek sevince işaret eder. Oğlunu kucağına alıp sevmek hayır ve menfaate, üzüntü ve huzursuzluktan kurtulmaya yorulur. Rüyada oğlunu banyo yaptırmak da sevince ve hayra delalet eder.

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Rüyada oğluna sarılıp ağlamak

Rüyada oğluna sarılıp ağlamak, oğlunu bağrına basmak olarak devlete, nimete ve bol rızka işaret eder. Annenin oğluna sarılıp ağlaması ise başkalarına muhtaç olunmayacağına, hayatta büyük değişimler olacağına ve aile hayatında huzurun hüküm süreceğine delalet eder. Rüyada oğlu için ağlamak da kederden kurtulmaya alamettir.

Rüyada oğluna para vermek

Rüyada oğluna para vermek, atılan adımlar sayesinde daha iyi bir duruma geçileceğine ve harcanan emeğin boşa gitmeyeceğine işaret eder. Kendi işini kurmaya da delalet eder. Rüyada oğlundan para almak ise sorunların çözüleceğine ve mutsuz bir anda uzanan bir el ile rahata erileceğine yorulur. Oğlundan kağıt para almak keyfin yerine geleceğine ve hastalıkların iyileşeceğine delalet eder.

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Rüyada oğlunu öpmek

Rüyada oğlunu öpmek hayırlı rızka ve yakın zamanda bol kazanca işaret eder. Başkalarından yardım görüleceğine yorulur. Bir yoruma göre iş sahibi olmaya ve ana baba duası sayesinde hayatın günden güne iyiye gitmesine alamettir. Rüyada oğlunun annesini öpmesi ise maddi sıkıntının aşılacağına, sorunların kısa zamanda çözüleceğine ve hayırlı fırsatların açılacağına delalet eder.

Rüyada oğlunu sünnet ettirmek

Rüyada oğlunu sünnet ettirmek parasal hedeflere varılacağına, çok sevilen biri olunacağına ve sorunların biteceğine işaret eder. Sağlık sorunlarının giderilmesine de delalet eder. Rüyada oğlunun sünnet düğününün hazırlığını yapmak ise güvenin artacağına, mal ve varlık sahibi olunacağına ve borçlardan kurtulmaya yorulur.

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Rüyada oğlunu emzirmek

Rüyada oğlunu emzirmek, evde rızkın bolluğuna ve berekete işaret eder. Bu rüya anne için hanesine girecek hayırlı kazancın müjdesidir.

Rüyada büyük ve küçük oğlunu görmek

Tabirde oğlun yaşı kazancın ölçüsü sayılır. Bu yüzden büyük, delikanlı ve küçük oğul rüyası birbirinden ayrı yön alır.

Rüyada büyük oğlunu görmek

Rüyada büyük oğlunu görmek, büyük gelirlere ve kazançlara kavuşmaya delalet eder.

Ayrık bir yorumda ise büyümüş oğlu görmek, paranın zorlukla kazanılacağına yorulur.

Rüyada delikanlı oğlunu görmek

Rüyada delikanlı oğlunu görmek, rızkın genişleyeceğine işaret eder.

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Rüyada küçük oğlunu görmek

Rüyada küçük oğlunu görmek, rüya sahibinin eline küçük ama işe yarar bir para geçeceğine işaret eder.

Rüyada oğlunu askere göndermek

Rüyada oğlunu askere göndermek süregelen bolluk ve refaha yorulur. Rüyada oğlunu askerde görmek ya da asker oğlunu görmek ise toplumda saygı görülecek bir konuma gelmeye ve maddi sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.

Rüyada oğlunun askere gittiğini görmek sıkıntıların son bulacağına, büyük mutluluğa erileceğine ve borçların kapanmasına delalet eder. Ekonomik rahatlığa ve destek görmeye de yorulur. Oğlunun askere gittiğini görüp ağlamak da borçlardan kurtulmaya ve elin bollaşmasına alamettir.

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Rüyada oğlunun askere gideceğini duymak, endişelerin son bulacağına, hayırlı çalışmalara girileceğine ve iş hayatında itibarın artacağına yorulur. Zor durumlardan kurtulmaya da işaret eder. Rüyada kendi oğlunu asker kıyafetiyle görmek ise yeni bir sayfa açılacağına ve sıkıntıların biteceğine işaret eder.

Rüyada uzakta olan oğlunun geldiğini görmek

Rüyada uzakta olan oğlunun geldiğini görmek, yakında gelecek fırsatları değerlendirip büyük başarı elde edileceğine işaret eder. Mutluluk ve bolluğa kavuşulacağına, elde edilen gelirle kendi işini kurmaya yorulur. Rüyada oğlunun eve geldiğini görmek de uzaktaki oğlun gelişi gibi evde mutluluğa ve bolluğa delalet eder.