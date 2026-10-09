Rüyada soğan görmek emekle elde edilen helal kazanca işarettir, soğanı yemek ise saklanan bir sırrın duyulmasına yorulur.

Rüyada soğan görmek, tabircilerin sofradaki en sade yiyeceklerden birine bağladığı rüyalar arasında yer alır. Tabir, soğanın yeşil mi kuru mu olduğuna, renginin mor, beyaz ya da kırmızı oluşuna, tarlada, bahçede ya da çuvalda görülmesine göre farklı yöne gider. Rüya sahibinin soğanı yalnız görmesi ile onu soyması, doğraması, pişirmesi ve yemesi de ayrı ayrı yorumlanır. Soğanın patates ya da sarımsakla birlikte görülmesi, alınıp verilmesi de kendi tabirini taşır.

Rüyada soğan görmek

Rüyada soğan görmek, emekle ve meşakkatle kazanılan mala yorulur. Tabirde soğanı görmek hayra, yemek ise şerre delalet eder. Görülen soğan iyiliğe ve kazanca işaret ederken yenen soğan gizli kalması istenen şeylerin açığa çıkmasına alamettir. Kuru soğan dünya malına, taze soğan helal rızka işarettir. Bir kısım tabirde soğan dert, tasa ve gözyaşıyla da yorulur. Bu yönde soğanı görmek üzüntülü bir döneme, tatsız bir habere işaret eder. Hastanın soğan görmesi ise şifaya yorulur.

REKLAM

Rüyada soğan çuvalı görmek, gözyaşlarının kuruyacağına, dert ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Çuvalın dolu olması umulandan fazlasına erişmeye, iş hayatında yüksek bir mevkiye ve kalıcı kazanca işarettir. Rüyada arpacık soğan görmek zenginliğe ve düşmana galip gelmeye yorulur.

Rüyada çürük soğan görmek

Rüyada çürük soğan görmek, güvenilen kişilerle büyük sorunlar yaşamaya ve kayba işaret eder. Öbür yönde çürük soğan, üst üste gelen sıkıntıların geride kalacağına ve darlığın geçeceğine delalet eder.

Rüyada yeşil soğan görmek

Rüyada yeşil soğan görmek, muhtaçlara yardım edip sevap kazanmaya işaret eder. Rüya sahibinin elinden çıkan iyiliğin karşılığını göreceğine yorulur. Yeşil soğan ayrıca alın teriyle kazanılan helal kazanca, kişinin kendi eliyle çalışıp hak ettiği rızka alamettir.

REKLAM

Rüyada taze soğan görmek de yeşil soğan görmekle eş anlamdadır, çünkü taze soğan yeşil soğanın öbür adıdır. Taze soğan helal ve temiz bir rızka, kazancın bereketine işaret eder.

Tabircilerin bir kısmı yeşil soğanı çetin bir hayata ve meşakkatle gelen kazanca yorar. Çetin hayat helal kazançla çelişmez ve rızkın zahmet çekilerek kazanılacağına delalet eder.

Rüyada yeşil soğan yemek

Rüyada yeşil soğan yemek, helal ve bereketli kazanç elde etmeye, işlerin düzelmesine delalet eder. Soğan yemek tabirde genel olarak şerre yorulsa da yeşil soğan yemek bu hükmün istisnasıdır ve hayra işaret eder. Hasta kimsenin yeşil soğan yemesi şifaya yorulur. Rüyada taze soğan yemek de temiz bir rızkın sofraya girmesine alamettir.

REKLAM

Rüyada yeşil soğan toplamak

Rüyada yeşil soğan toplamak, umutların yakın zamanda gerçeğe dönmesine ve bolluğun gelmesine işaret eder. Hastalıkların iyileşmesine, geçim derdinden kurtulmaya da yorulur. Rüyada taze soğan toplamak, sıkıntıların kısa zamanda çözülmesine delalet eder. Rüyada yeşil soğan koparmak ise edilen duaların kabul olmasına işarettir. Rüyada bahçeden yeşil soğan toplamak ise hayatta yeni ortamlara girmeye, sevinçli haberler almaya ve evlilik ya da evlat sahibi olma adımına yorulur.

Rüyada temizlenmiş yeşil soğan görmek

Rüyada temizlenmiş yeşil soğan görmek, sevilen bir kişi olunacağına, çalışmaların yeni iş kapıları açacağına işaret eder. Maddi durumun iyileşmesine ve aile hayatında düzenin sağlanmasına yorulur. Rüyada yeşil soğan temizlemek ise rüya sahibinin kendi emeğiyle zorlukları aşıp itibarını artıracağına delalet eder.

REKLAM

Rüyada kuru soğan görmek

Rüyada kuru soğan görmek, dünya malına ve mal mülk sahibi olmaya işaret eder.

Tabircilerin bir kısmı ise kuru soğanı keder, elem ve gözyaşına yorar. Bu yönde kuru soğan üzücü bir haber alınmasına delalet eder. Kadın rüya sahibi için kuru soğan uzun ve sağlıklı bir ömre işarettir.

Rüyada kuru soğan soymak, kuru soğanın haber verdiği kederin azalmasına ve sıkıntının hafiflemesine yorulur. Rüyada birine kuru soğan vermek, işlerde kolaylığa, doğru bir karar verileceğine ve maddi sıkıntının bitmesine delalet eder. Rüyada kuru soğanın yeşerdiğini görmek, kurumuş sanılan bir işin yeniden canlanmasına işaret eder. Rüyada filizlenmiş kuru soğan görmek, büyük üzüntülerin ardından ferahlığa ermeye, aile sorunlarının düzelmesine yorulur. Rüyada kuru soğan doğradığını görmek, bir yoruma göre mal mülk edinmeye alamettir. Başka bir görüşe göre ise kuru soğan doğramak, uzun süren bir hastalığa işarettir.

REKLAM

Rüyada kuru soğan yemek

Rüyada kuru soğan yemek, soğan yemenin şer yönünü taşır ve sırların açığa çıkmasına işaret eder. Rüya sahibinin sakladığı bir durum başkalarının diline düşer. Bir tabirde ise kuru soğan yemek, rüya sahibinin kendi ayakları üzerinde duran güçlü biri olduğuna yorulur.

Rüyada kuru soğan toplamak

Rüyada kuru soğan toplamak, bir görüşe göre saldırıya ya da sözlü bir hücuma uğramaya işaret eder. Diğer görüşe göre kuru soğan toplamak emeğin karşılığını almaya yorulur. Rüyada tarladan kuru soğan toplamak, ekilen emeğin dünya malı olarak ele geçmesine delalet eder.

Rüyada soğan yemek

Rüyada soğan yemek, olumsuz olaylara ve bilinmesi istenmeyen şeylerin ayyuka çıkmasına delalet eder. Soğanı görmek hayra yorulurken yemek şer tarafında durur. Rüya sahibinin gizlediği bir sır ya da kusur çevresinde duyulur.

REKLAM

Hasta kişinin soğan yemesi ise hastalıktan şifa bulmasına işarettir. Yolculukta olan birinin soğan yemesi sıhhat ve esenliğe yorulur.

Rüyada soğan ekmek yemek, yani ekmeğin yanında soğan yemek ise soğan yemenin şer hükmünden ayrılır. Bu rüya işlerin yolunda gideceğine ve çevredekileri mutlu etmeye işaret eder.

Rüyada pişmiş soğan yemek

Rüyada pişmiş soğan yemek, çiğ soğan yemekten ayrılarak hayra yorulur ve mal mülk edinmeye delalet eder.

Rüyada soğan doğradığını görmek

Rüyada soğan doğradığını görmek, büyük bir işe adım atıp cesaretle bol helal kazanç elde etmeye işaret eder. Rüyada soğan doğramak mal mülk sahibi olmaya da yorulur.

REKLAM

Bir kısım tabirde ise soğan doğrama rüyası hastalığa ve iyileşmenin uzun sürmesine delalet eder. Bu yönde doğranan soğan, sabır isteyen bir dönemin habercisidir.

Rüyada soğan kesmek, mevki sahibi olmaya işaret eder. Bir görüşe göre soğan kesmek, uzun sürecek bir hastalıktan iyileşme sürecine yorulur. Rüyada yeşil soğan doğradığını görmek, emekle kazanılan helal rızkın artmasına yorulur.

Rüyada soğan doğrandığını görmek

Rüyada soğan doğrandığını görmek, bir yoruma göre kazancın rüya sahibine çevresinden geleceğine işaret eder. Öbür yoruma göre çevreden bir hastalık haberi alınmasına yorulur. Rüyada doğranmış soğan görmek, hazır bir kazancın rüya sahibine ulaşmasına alamettir. Rüyada başkasının soğan doğradığını görmek ise bir görüşe göre o kişinin büyük bir işe girip kazanç elde edeceğine delalet eder. Diğer görüşe göre hastalığın ve uzun iyileşmenin o kişinin hayatına ineceğini haber verir.

REKLAM

Rüyada soğan soymak

Rüyada soğan soymak iki yöne yorulur. Bir kısım tabirde yaltaklanmaya, zoraki güler yüze ve çıkar uğruna insanları memnun etmeye çalışmaya işaret eder. Diğer yönde ise sorunların azalmasına delalet eder. Rüyada soyulmuş soğan görmek, hastalığa çare bulunmasına ve huzura kavuşmaya alamettir.

Rüyada soğan kabuğu görmek

Rüyada soğan kabuğu görmek, ertelenmiş bir yolculuğa işaret eder. Bir kısım tabirde eş ya da sevgiliyle zor bir dönem geçirmeye yorulur. Soğan kabuklarını toplamak ise maddi kazanca delalet eder.

Rüyada soğan toplamak

Rüyada soğan toplamak, çalışkan geçen bir hayattan dinlenme ve rahatlık dönemine geçmeye işaret eder. Hayırlı fırsatlara ve rızkın genişlemesine yorulur. Bekar için hayırlı bir evliliğe alamettir. Öte yandan soğan toplamak, saldırıya uğrayıp sonra saldıranı affetmeye de yorulur. Rüyada topraktan soğan çıkarmak, eski neşenin yerine gelmesine, borçların ödenmesine ve helal kazanca işarettir.

REKLAM

Rüyada soğan dikmek

Rüyada soğan dikmek, başarı için çaba harcamaya ve yeni bir başlangıca delalet eder. Rüyada soğan ekmek de toprağa soğan ekmek anlamıyla emeğin ilk adımına, sonuç verecek bir işe girişmeye yorulur. Rüyada yeşil soğan ekmek, iş hayatında ilerlemeye, emeğin karşılığında adın duyulmasına ve yeni iş alanlarına işaret eder. Rüyada yeşil soğan dikmek, helal rızkın kapısını açacak bir işe başlanmasına alamettir. Rüyada başkasının soğan diktiğini görmek ise rızkın verimli olmasına ve hasret duyulan bir iyiliğe erişmeye yorulur.

Rüyada soğan tarlası görmek

Rüyada soğan tarlası görmek bolluk, bereket ve zenginliğe işaret eder. Başlanan projelerin gerçekleşmesine, mal mülk sahibi olmaya yorulur. Soğan tarlası bir kısım tabirde ise uğursuzluğa ve sevdiklerle arasının açılmasına delalet eder.

REKLAM

Rüyada yeşil soğan tarlası görmek

Rüyada yeşil soğan tarlası görmek, emekle kazanılan helal rızkın bolluğuna ve bereketine işaret eder. Rüyada tarlada yeşil soğan görmek, başlanan işlerin ürün vereceğine yorulur. Rüyada bahçede yeşil soğan görmek ise rızkın artmasına, itibar görmeye ve yaşanan üzüntülerin sona ereceğine delalet eder. Rüyada ekili yeşil soğan görmek, bunalımdan kurtulmaya, hasta için iyileşmeye alamettir.

Rüyada pişmiş soğan görmek

Rüyada pişmiş soğan görmek, hayırlı bir haberin gelmesine işaret eder. Rüyada soğan dolması görmek yeni bir başlangıca, değişime ve yeniliğe yorulur.

REKLAM

Rüyada soğan kavurmak

Rüyada soğan kavurmak, sorunlardan kurtuluşa delalet eder. Tavada kızaran soğan, rüya sahibini uğraştıran bir işin çözüme kavuşacağına alamettir.

Rüyada soğanın rengine göre tabiri

Soğanın rengi tabirin yönünü değiştirir. Mor, beyaz ve kırmızı soğan ayrı hükümler taşır.

Rüyada mor soğan görmek

Rüyada mor soğan görmek iyiliğe, mutluluğa, huzura ve helal paraya işaret eder. Bir kısım tabirde mor soğan uzun bir yolculuğa da yorulur.

Rüyada beyaz soğan görmek

Rüyada beyaz soğan görmek başarıya ve hayal edilen işlerin gerçekleşmesine delalet eder. İş ve eğitimde başarıya, çevreden ilgi görmeye yorulur.

REKLAM

Rüyada kırmızı soğan görmek

Rüyada kırmızı soğan görmek, uzun bir yolculuğa çıkma gereğine işaret eder. Yoğun iş hayatından uzaklaşıp rahatlamaya da yorulur.

Rüyada soğanı başka sebzelerle görmek

Soğan rüyada başka sebzelerle birlikte göründüğünde tabir soğanın hükmü üzerinden kurulur.

Rüyada patates soğan görmek

Rüyada patates soğan görmek hayra yorulur. Bol rızka, mala mülke ve aile huzuruna işaret eder. Tarlada çuval içinde soğan patates görmek ise kırgınlıkların son bulmasına ve eşler arasında muhabbetin artmasına delalet eder.

Rüyada soğan sarımsak görmek

Rüyada soğan sarımsak görmek, rızkın ve kısmetin artmasına, sıkıntılı dönemden sonra ferahlığa işaret eder. Kimi tabircilere göre ise aşk hayatında çalkantıya ve ayrılığa yorulur.

REKLAM

Rüyada soğan almak ve vermek

Soğanı almak ile vermek zıt yönlü eylemlerdir ve ayrı tabir taşır.

Rüyada soğan almak

Rüyada soğan almak, eve ikiyüzlü ve dedikoducu bir misafirin geleceğine işaret eder. Bir kısım tabirde ise soğan almak kazanca ve sevince yorulur.

Rüyada birine soğan vermek

Rüyada birine soğan vermek, işlerin düzelmesine, geçimin kolaylaşmasına ve insanlar arasında itibar kazanmaya delalet eder. Yoksula soğan vermek pek çok kişinin hayır duasını almaya yorulur.