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Yaşar İpek ile Seren Serengil boşandı

İki yıl önce Fransa'da evlenen şarkıcı Yaşar ipek ile Seren Serengil, bugün anlaşmalı olarak boşandı

Yaşar İpek, Seren Serengil

İki yıl önce çıktıkları Fransa tatilinde dünyaevine giren şarkıcı Yaşar İpek ile Seren Serengil, bugün resmi olarak yollarını ayırdı.

İpek ile Serengil'in boşanma davasının ilk duruşması mart ayında görülmüştü. Bugün saat 15.30'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen davada mahkeme ikilinin boşanmalarına karar verdi. Anlaşmalı olarak ayrılan Yaşar İpek ile Seren Serengil, birbirlerinden herhangi bir şey talep etmediği öğrenildi.

Şarkıcı Yaşar İpek ile Seren Serengil, evliliklerinin ilk aylarında yollarını ayırma kararı almıştı. Serengil'in anne olabilmek için mitonkondri nakli yaptırması ikilinin arasını bozmuştu.

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