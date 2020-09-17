Seren Serengil'den Halil Sezai açıklaması

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Sunucu Seren Serengil, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın arkadaş grubuyla birlikte alışverişe çıkan Serengil, bir süre mağazaları dolaştı.

Alışveriş sonrası bir restoranda yemek yiyip, arkadaşlarıyla sohbet eden Seren Serengil'in keyfi bir hayli yerindeydi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Serengil, şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler ile ilgili konuştu.

Seren Serengil, "Çok sinirlerim bozuldu. Şu anda gerçekten bu konuyla ilgili biraz sakinleşmek istiyorum. Daha sonra Halil Sezai ile ilgili çok ağır açıklamalarım olacak" şeklinde konuştu.