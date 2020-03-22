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Koronavirüs salgınının en sert vurduğu yaşlıları evde tutmak için devletin yanında şirketler de seferber oldu. Dün İçişleri Bakanlığı , gece 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirmişti.

Şirketler de bu karara paralel bir şekilde yaşlıların evden çıkmamalarını sağlamak için yeni kampanyalar başlattı.

BEDAVA TESLİMAT

Migros, Sanal Market’ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin evden çıkmamaları için siparişleri ücretsiz bir şekilde evlerine götürdüğünü duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonıyla çalışmalarını sürdüren Migros, müşterilerle yakın temasta olan çalışanlarında maske kullanımına başladı. Ayrıca tedbirler kapsamında kasiyerlerde siperlik kullanım denemesi yapılıyor. Mağazaların çalışma saatlerinde düzenleme yapan Migros, mağazaların kapanma saatini 20:00 olarak değiştirirken, AVM mağazaları ise 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

ÜCRETSİZ BİLET DEĞİŞİMİ

Pegasus da koronavirüs için alınan tedbirler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen sokağa çıkma yasağı kararı üzerine; 65 yaş ve üzeri ve 30 Nisan 2020 tarihine kadar bileti olan misafirlerine ücretsiz değişiklik ve ücretsiz iade hakkı sunduğunu açıkladı.

Firmanın sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Ücretsiz değişiklik ve ücretsiz iade işleminizi 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizden veya https://www.flypgs.com/bize-yazin linkinden başvuru da bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

Şu an çağrı merkezinde oluşacak olan yoğunluk sebebiyle işlemlerde yavaşlama olabilir, lütfen endişe etmeyiniz. Hatırlatmak isteriz ki, 30 Nisan 2020 tarihine kadar https://www.flypgs.com/bize-yazin üzerinden başvuru yapmanız durumunda da uçuşlarınızdan doğan (uçuş tarihi geçtikten sonra dahi) ücretsiz değişiklik ve ücretsiz iade hakkınızdan hiçbir kayıp yaşamadan önümüzdeki günlerde de faydalanabilirsiniz."

YÜZDE 10 İNDİRİM

Koronavirüs salgınının baş göstermesiyle kullanımı artan sipariş uygulaması Getir de 65 yaş ve üzerine özel bir kampanya başlattı. Buna göre Getir 65 yaş ve üzeri müşterilerinin tüm siparişlerinde yüzde 10 indirim uyguluyor. Bunun yanında taşıma ücreti de almıyor.

Bunun yanında başka bir sipariş uygulaması olan 'istegelsin' de 60 yaş ve üzerinden teslimat ücreti almayacağını açıkladı.