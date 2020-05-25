Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Muğla'nın Yatağan ilçesinde çalışmaları devam eden Yatağan Girme Barajı'nın tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ tarafından Muğla iline yapılan yatırımlarla bölgenin mümbit topraklarının suyla buluşturulduğunu, halka içme-kullanma suyu temin edildiğini ve derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığını belirtti.

Muğla merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Yıldız, Yatağan Girme Barajı inşaatında çalışmaların aralıksız sürdüğüne aktardı.

Barajın tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Temelden 71 buçuk metre yüksekliğe sahip Yatağan Girme Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim hem de yörede ürün çeşitliliği artacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanacak. Sulu tarımla 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı sağlanması ve 717 kişiye daha istihdam alanı açılmasını hedefliyoruz."

Yıldız, fiziki olarak yüzde 57'si tamamlanan projenin toplam maliyetinin 172 milyon 810 bin lira olduğunu bildirdi.