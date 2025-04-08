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        Haberler Magazin Yavuz Bingöl: Bu sessi̇zli̇k çok ağır geliyor bana

        Yavuz Bingöl: Bu sessizlik çok ağır geliyor bana

        Ünlüler, Filistin'de yaşanan drama dikkat çekmek için İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin listesini yayımlıyor. Yavuz Bingöl, ek olarak Gazze'de yaşanan dramla ilgili bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 09:43 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:53
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        "Susmayın lütfen"
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        7 Ekim 2023'te Filistin'de başlayan dram, bitmek bilmiyor. Ünlüler, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden yaklaşık 50 bin kişinin adının yer aldığı listeyi yayımlıyor.

        Yavuz Bingöl, ek olarak Gazze'de yaşanan dramla ilgili bir açıklamada bulundu. Bingöl, şu ifadeleri kullandı: Bu sessizlik çok ağır geliyor bana. 25 gündür bir tane yardım TIR'ı girmedi Gazze'ye. Ve un olmadığı için fırınlar tümüyle kapandı. Az önce Gazze'deki oğlumuz Yaser ile görüştüm. "Ot yiyoruz Yavuz ağabey" diyor. "Kuyulardan çektiğimiz suyla otları pişiriyoruz. Ekmek ve başka bir şey yok. İsrail sürekli uçaklar ile kağıt atıyor. Bulunduğunuz bölgeyi terk edin yazıyor kağıtta. Nereye gidelim Yavuz ağabey? Nereye gitsinler? 45 kilometre karelik bir alanda, etrafı 10 metre beton duvarlar ve üzeri de dikenli teller ile çevrili bir hapishanede nereye gitsinler? Çıkış yok. Giriş yok. İlaç yok. Gıda yok. Ne yapsın bu insanlar?" İki milyon insan gözümüzün önünde açlıktan ölüyor. Lütfen o bebeklerin sesi olun. Bu zulmü duyurun dünyaya. Bir gün bir yerde sözü geçen birinin vicdanı sızlar belki. Belki uluslararası kamuoyu oluşturur. Senin gücün yetmiyorsa, yeten biri duyana kadar duyurun bu zulmü. Vallâhi bu vebali kaldıramayız. "Paylaşıyorum da ne oluyor sanki. Zulüm durmuyor ki̇" demeyin. İsrail'in istediği de bu zaten. Herkes sussun istiyor. Herkes günlük hayatına devam etsi̇n ve Gazze'yi unutsun istiyor. Susmayın lütfen. Sessizlik dahi zulümdür.

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