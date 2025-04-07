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        Birleşmiş Milletler'e bağlı 6 kuruluştan Gazze uyarısı

        Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı 6 kuruluşun lideri, Gazze'deki savaş eylemlerinde insan hayatına tamamen kayıtsız kalındığını ifade ederek, uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 07.04.2025 - 19:56
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        BM'den Gazze uyarısı
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        Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı 6 kuruluşun lideri, "Gazze'de insan hayatına tamamen kayıtsız kalındığını gösteren savaş eylemlerine tanıklık ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) liderleri, Gazze'deki gelişmelere ilişkin ortak açıklama yaptı.

        Açıklamada, 1 aydan uzun süredir Gazze'ye ne insani yardım ne de ticari malzeme girişi sağlanabildiği belirtilirken, 2,1 milyon kişinin yeniden bombalandığı, aç bırakıldığı ve kuşatma altında tutulduğu kaydedildi.

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        Geçiş noktalarında gıda, ilaç, yakıt ve barınma malzemelerinin yığılmış durumda beklediğine işaret edilen açıklamada, hayati öneme sahip ekipmanların ise geçiş izni beklediği ifade edildi.

        Açıklamada, ateşkesin sona ermesinden sonraki ilk hafta içinde, 1000'den fazla çocuğun öldüğü ya da yaralandığı anımsatılarak, "Bu, son bir yılda Gazze’de çocuklar açısından en yüksek 1 haftalık can kaybı anlamına geliyor." vurgusu yapıldı.

        Ateşkes sırasında WFP tarafından desteklenen 25 fırının un ve gaz yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Kısmen işleyen sağlık sistemi ise tamamen felç olma noktasına geldi. Tıbbi malzemeler hızla tükeniyor. Bu durum, sağlık sisteminin ayakta tutulmasına yönelik zorlu çabaların tersine dönmesine yol açabilir." uyarısı yapıldı.

        Açıklamada, Gazze'deki tüm Filistinlilerin beslenmesine yetecek kadar gıda olduğu yönündeki iddiaların sahadaki gerçeklikle örtüşmediğinin altı çizilerek, temel ihtiyaç malzemelerinin kritik seviyelere gerilediği bildirildi.

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        "İnsan hayatına kayıtsız kalan savaş eylemlerine tanıklık ediyoruz"

        Açıklamada, "Gazze'de insan hayatına tamamen kayıtsız kalındığını gösteren savaş eylemlerine tanıklık ediyoruz." uyarısına yer verildi.

        İsrail’in yeni "tahliye emirlerinin" yüzbinlerce Filistinliyi bir kez daha yerinden ettiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu kişilerin sığınabilecekleri güvenli bir yer bulunmadığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Hiç kimse güvende değil. Ekim 2023’ten bu yana 280'i UNRWA personeli olmak üzere az 408 insani yardım çalışanı yaşamını yitirdi. İsrail’in Gazze’ye yönelik abluka ve kısıtlamaları ikinci ayına girerken, dünya liderlerine acil, kararlı ve etkili adımlar atarak uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin uygulanmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz. Sivilleri koruyun. Yardımı ulaştırın. Esirleri serbest bırakın. Ateşkesi yeniden sağlayın." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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