Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Benim Tatlı Yalanım, Kalk Gidelim, Kuzey Yıldızı, Kim Milyoner Olmak İster, O Ses Türkiye programı ve diziler reyting yarışında olacak. İşte, kanalların 30 Kasım Cumartesi yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Chefs Arena
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Benim Tatlı Yalanım
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mucize Doktor
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
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