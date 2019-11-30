Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Benim Tatlı Yalanım, Kalk Gidelim, Kuzey Yıldızı, Kim Milyoner Olmak İster, O Ses Türkiye programı ve diziler reyting yarışında olacak. İşte, kanalların 30 Kasım Cumartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Chefs Arena

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Benim Tatlı Yalanım

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye