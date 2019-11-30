Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Yayın akışı 30 Kasım 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı 30 Kasım 2019 bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte, televizyon kanallarının Cumartesi yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Benim Tatlı Yalanım, Kalk Gidelim, Kuzey Yıldızı, Kim Milyoner Olmak İster, O Ses Türkiye programı ve diziler reyting yarışında olacak. İşte, kanalların 30 Kasım Cumartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Chefs Arena

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Benim Tatlı Yalanım

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

29 Kasım reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? Arka Sokaklar mı, Ferhat ile Şirin mi, Hercai mi?
TELEVİZYON29 Kasım reyting sonuçları!
MasterChef dün akşam kim elendi? MasterChef'te şaşırtan SÜRPRİZ! MasterChef 58. yeni bölüm fragmanı
TELEVİZYONMasterChef dün akşam kim elendi?
Sevgili Geçmiş 6. son bölüm: Tekin'in arabası bulundu! Sevgili Geçmiş 7. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONTekin'in arabası bulundu!
Hercai 24. yeni bölüm fragmanı: Reyyan gerçeği öğreniyor mu? Hercai 23. son bölüm
TELEVİZYONReyyan gerçeği öğreniyor mu?
MasterChef kim elendi? Kim veda etti? 29 Kasım 2019 MasterChef eleme gecesi
TELEVİZYONMasterChef kim elendi?
Zahide Yetiş’le hayatı sizlerle paylaşmaya devam ediyor!
TELEVİZYONZahide Yetiş’le hayatı sizlerle paylaşıyor
Çukur 3. sezon 11. yeni bölüm fragmanı izle: Koçovalılar ava çıkıyor!
TELEVİZYONKoçovalılar ava çıkıyor!
Ferhat ile Şirin oyuncuları kimler? Oyuncu kadrosu - Nerede çekiliyor? Ferhat ile Şirin hangi gün yayınlanıyor?
TELEVİZYONFerhat ile Şirin oyuncuları kimler?
Temizlik Benim İşim birinci kim oldu? 29 Kasım Temizlik Benim İşim haftanın finali
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim birinci kim?
Kuaförüm Sensin kim elendi? 29 Kasım 2019 Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim?
TELEVİZYON29 Kasım Kuaförüm Sensin kim elendi?
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X