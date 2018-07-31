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Yeditepe Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!
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Yeditepe Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017! Hangi bölümler var?

2018 Yeditepe Üniversitesi taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Üniversite adayları Yeditepe Üniversitesi taban ve tavan puanlarını merak ediyor. ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayımlamıştı. İşte 2017 Yeditepe Üniversitesi taban ve tavan puanları...

31.07.2018 - 15:18 | Güncelleme:

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Yeditepe Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...

Üniversite Adı/Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan*
2017
2016
2015
2014		 Yerleşen
2017
2016
2015
2014		 Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014		 Taban Puan
2017
2016
2015
2014
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Antropoloji
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 10 + 0
5 + 0
5 + 0
0 + 0		 10
5
5
0		 170.515
84.000
105.000
 319,57778
380,23317
335,34125
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 40 + 0
39 + 0
34 + 0
34 + 0		 40
39
34
34		 155.505
176.000
103.000
103.000		 294,54538
272,72502
310,36111
307,67200
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 25 + 0
24 + 0
20 + 0
20 + 0		 25
24
20
20		 72.672
55.800
45.000
42.200		 368,25609
389,00256
382,46651
392,23717
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 7 + 0
7 + 0
6 + 0
6 + 0		 7
7
6
6		 32.044
30.300
25.900
24.800		 425,74924
431,71957
417,35336
427,59193
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 12 + 0
7 + 0
0 + 0
0 + 0		 12
7
0
0		 144.668
137.000

 297,26133
301,12437
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 54 + 0
52 + 0
55 + 0
45 + 0		 54
52
55
45		 104.696
103.000
98.500
106.000		 330,05926
331,49109
310,68473
306,20600
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 8 + 0
8 + 0
7 + 0
10 + 0		 8
8
7
10		 19.024
19.800
22.200
26.200		 447,21026
454,36639
419,44505
426,44044
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 7 + 0
10 + 0
5 + 0
10 + 0		 7
10
5
3		 184.761
224.000
119.000
Dolmadı		 271,72917
247,04955
292,26988
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-1)		 15 + 0
25 + 0
20 + 0
14 + 0		 0
25
20
14		 Dolmadı
764.033
430.000
414.000		 Dolmadı
238,13361
246,70144
257,34452
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-1)		 2 + 0
3 + 0
5 + 0
5 + 0		 2
3
5
5		 161.585
90.176
99.000
122.000		 286,17587
412,02734
357,63938
351,95200
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
3 + 0		 1
5
0
0		 Dolmadı
260.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
231,13155
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 15 + 0
15 + 0
15 + 0
22 + 0		 15
15
11
13		 276.981
245.000
Dolmadı
Dolmadı		 230,44718
237,54015
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0		 5
5
5
5		 68.854
60.700
55.400
55.900		 368,20005
382,50507
360,92343
370,08303
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 45 + 0
55 + 0
50 + 0
45 + 0		 34
45
50
45		 Dolmadı
Dolmadı
182.000
186.000		 Dolmadı
Dolmadı
251,62457
245,57586
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 6 + 0
7 + 0
7 + 0
10 + 0		 6
7
7
10		 42.055
40.900
36.300
38.100		 405,24763
413,42481
391,42924
401,76339
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0		 0
0
2
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Çeviribilim
(İngilizce)(%50 Burslu)		 DİL
(2017:DİL-1)		 59 + 0
55 + 0
50 + 0
40 + 0		 59
55
50
40		 34.291
9.930
8.460
5.830		 298,26715
409,67491
397,88056
418,94277
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Çeviribilim
(İngilizce)(Tam Burslu)		 DİL
(2017:DİL-1)		 9 + 0
9 + 0
10 + 0
20 + 0		 9
9
10
20		 2.086
1.540
1.340
1.330		 473,72238
485,43954
471,08764
475,50399
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Çeviribilim
(İngilizce)(Ücretli)		 DİL
(2017:DİL-1)		 20 + 0
25 + 0
20 + 0
20 + 0		 3
12
20
20		 Dolmadı
Dolmadı
27.800
28.300		 Dolmadı
Dolmadı
290,66224
269,83861
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi(Vakıf)		 Diş Hekimliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 58 + 0
58 + 0
50 + 0
45 + 0		 58
58
50
45		 39.903
42.100
41.200
43.700		 412,77716
411,01743
388,99914
389,34603
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi(Vakıf)		 Diş Hekimliği (İngilizce)(Tam Burslu) SAYISAL
(2017:MF-3)		 6 + 0
6 + 0
6 + 0
5 + 0		 6
6
6
5		 4.808
2.270
2.400
4.190		 490,89100
510,41665
493,58103
491,31474
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi(Vakıf)		 Eczacılık
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 8 + 0
9 + 0
7 + 0
8 + 0		 8
9
7
8		 34.282
34.200
32.100
36.300		 421,97769
424,70196
405,04897
403,67848
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi(Vakıf)		 Eczacılık
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 55 + 0
54 + 0
56 + 0
54 + 0		 55
54
56
54		 70.576
76.900
73.200
84.100		 370,76178
360,35921
342,30490
328,76977
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi(Vakıf)		 Eczacılık (İngilizce)(Tam Burslu) SAYISAL
(2017:MF-3)		 7 + 0
7 + 0
7 + 0
8 + 0		 7
7
7
8		 19.294
19.300
19.100
17.300		 449,62821
454,22951
432,42839
445,52763
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 15 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0		 15
10
0
0		 222.969
191.000

 252,46037
264,01743
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 59 + 0
55 + 0
55 + 0
45 + 0		 59
55
55
45		 138.873
120.000
106.000
97.200		 301,52265
315,34504
303,83510
315,19518
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 9 + 0
8 + 0
8 + 0
10 + 0		 9
8
8
10		 23.673
21.400
21.200
22.400		 437,35273
450,70599
421,63527
434,91442
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (Vakıf)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
10 + 0
10 + 0
15 + 0		 4
8
10
6		 Dolmadı
Dolmadı
223.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
232,42107
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 5 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0		 5
5
0
0		 487.703
586.000

 229,82711
231,12438
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 25 + 0
21 + 0
0 + 0
0 + 0		 25
21
0
0		 461.865
562.000

 235,73602
237,01587
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 4 + 0
4 + 0
0 + 0
0 + 0		 4
4
0
0		 51.106
52.000

 388,24239
402,40635
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 5 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0		 5
5
0
0		 521.022
624.000

 219,11383
215,76738
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
4
0
0		 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi (Vakıf)		 Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 40 + 0
30 + 0
20 + 0
0 + 0		 35
30
20
0		 Dolmadı

179.000
 Dolmadı

253,32402
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
0 + 0		 5
5
5
0		 61.374

60.800
 377,67260

353,53542
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 10 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 10
0
0
0		 143.664


 297,99134
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 52 + 0
50 + 0
50 + 0
40 + 0		 52
50
50
40		 108.425
92.100
77.500
74.900		 326,60476
343,29094
332,55475
342,20283
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 9 + 0
8 + 0
8 + 0
10 + 0		 9
8
8
10		 33.517
26.500
24.200
25.300		 419,29224
440,10368
415,10143
428,51840
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 19 + 0
22 + 0
20 + 0
20 + 0		 15
22
20
17		 Dolmadı
218.000
155.000
Dolmadı		 Dolmadı
249,59733
266,69853
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Felsefe
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 15 + 0
10 + 0
15 + 0
10 + 0		 4
10
10
10		 Dolmadı
613.000
Dolmadı
424.000		 Dolmadı
222,69129
Dolmadı
230,49641
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Felsefe
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0		 5
5
5
5		 54.489
62.800
64.600
69.300		 385,42284
394,24328
360,40673
359,39663
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Fizik (İngilizce)(Tam Burslu) SAYISAL
(2017:MF-2)		 10 + 0
10 + 0
10 + 0
5 + 0		 10
10
10
5		 118.894
119.000
153.000
102.000		 322,22479
317,48360
271,84501
310,79821
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 24 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 24
0
0
0		 189.230


 274,17679
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 28 + 0
26 + 0
26 + 0
25 + 0		 28
26
26
25		 110.190
195.000
43.600
39.500		 329,48851
261,50828
384,79691
397,30189
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 9 + 0
9 + 0
9 + 0
10 + 0		 9
9
9
10		 45.480
34.100
25.200
22.300		 404,24040
424,84971
418,82672
433,44936
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 24 + 0
50 + 0
50 + 0
45 + 0		 24
19
50
45		 313.647
Dolmadı
112.000
122.000		 206,48925
Dolmadı
302,47031
289,66209
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 20 + 0
15 + 0
5 + 0
0 + 0		 20
15
5
0		 228.402
179.000
68.793
 299,14949
313,36882
336,30809
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 10 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0		 10
5
0
0		 12.181
30.300

 435,66525
402,83619
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 6 + 0
8 + 0
10 + 0
0 + 0		 6
8
10
0		 2.734
2.990
7.262
 470,15693
465,10329
415,75132
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 25 + 0
42 + 0
50 + 0
0 + 0		 16
24
46
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Vakıf)		 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:YGS-6)		 7 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Vakıf)		 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:YGS-6)		 20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 4
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)		 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:YGS-6)		 3 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 3
0
0
0		 263.710


 312,48527
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Gazetecilik
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 5 + 0
5 + 0
7 + 0
3 + 0		 0
1
4
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
207.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
267,43945
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Gazetecilik
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 44 + 0
47 + 0
43 + 0
32 + 0		 20
37
43
32		 Dolmadı
Dolmadı
287.863
192.000		 Dolmadı
Dolmadı
254,67439
272,82733
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Gazetecilik
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 6 + 0
6 + 0
6 + 0
5 + 0		 6
6
6
5		 21.023
6.370
5.435
4.810		 420,16051
448,51167
423,99927
429,48970
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 4
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (Vakıf)		 Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 40 + 0
35 + 0
35 + 0
34 + 0		 40
35
35
34		 160.343
147.000
113.000
119.000		 291,32025
292,34755
301,66506
292,76823
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (Vakıf)		 Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0		 5
5
5
6		 43.398
29.700
31.300
28.100		 407,25244
432,80243
406,50637
420,54704
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 20 + 0
36 + 0
40 + 0
45 + 0		 8
7
35
39		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 2 + 0
4 + 0
5 + 0
5 + 0		 2
4
5
5		 55.732
58.300
54.100
49.400		 385,30131
386,02364
362,81413
380,97773
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 5 + 0
10 + 0
14 + 0
7 + 0		 4
5
9
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
203.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
269,09708
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 40 + 0
30 + 0
24 + 0
25 + 0		 40
30
24
25		 436.530
203.000
146.819
128.000		 246,92846
305,11327
299,26901
298,29235
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0		 5
5
5
5		 7.726
4.420
4.642
4.740		 447,07245
456,61342
428,15262
430,04329
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Vakıf)		 Gümrük İşletme(Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:YGS-6)		 9 + 0
10 + 0
7 + 0
0 + 0		 0
10
7
0		 Dolmadı
1.306.000
986.000
 Dolmadı
220,90640
219,31398
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Vakıf)		 Gümrük İşletme(Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:YGS-6)		 21 + 0
20 + 0
20 + 0
0 + 0		 18
20
20
0		 Dolmadı
893.000
890.000
 Dolmadı
253,51220
226,05241
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)		 Gümrük İşletme(Yüksekokul)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:YGS-6)		 3 + 0
3 + 0
3 + 0
0 + 0		 3
3
3
0		 156.168
135.000
167.000
 348,08706
393,21225
330,60768
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 5 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0		 4
4
0
0		 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 70 + 0
59 + 0
61 + 0
55 + 0		 48
59
61
55		 Dolmadı
412.000
375.852
177.000		 Dolmadı
254,08445
229,31693
278,54766
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 8 + 0
9 + 0
10 + 0
10 + 0		 8
9
10
10		 9.766
5.110
5.199
5.310		 441,32462
453,60798
425,24944
426,50878
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Hemşirelik(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 15 + 0
15 + 0
5 + 0
5 + 0		 15
14
5
1		 273.023
Dolmadı
199.000
Dolmadı		 237,34109
Dolmadı
246,38278
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Hemşirelik(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 44 + 0
45 + 0
40 + 0
30 + 0		 44
45
40
30		 218.627
192.000
188.000
212.000		 259,65070
263,38367
252,00474
231,80815
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Hemşirelik(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 7 + 0
7 + 0
5 + 0
5 + 0		 7
7
5
5		 83.255
84.900
58.800
68.300		 356,02990
350,65710
361,22054
349,65063
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)		 Hukuk
(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 54 + 0
50 + 0
46 + 0
0 + 0		 54
50
46
0		 24.237
24.600
20.600
 416,20172
429,59188
403,64433
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)		 Hukuk
(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 18 + 0
18 + 0
18 + 0
0 + 0		 18
18
18
0		 1.269
407
724
 490,35698
509,60255
481,50966
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 110 + 0
107 + 0
101 + 0
0 + 0		 110
107
101
0		 116.034
125.000
81.700
 345,45419
357,77940
348,96314
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 30 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 18
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 36 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 36
0
0
0		 248.809


 241,37629
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 9 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 9
0
0
0		 84.116


 350,53254
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 İç Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 15 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 1
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 İktisat
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 4 + 0
8 + 0
8 + 0
12 + 0		 1
3
8
6		 Dolmadı
Dolmadı
384.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
235,07313
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 İktisat
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 59 + 0
55 + 0
55 + 0
48 + 0		 40
55
55
48		 Dolmadı
555.000
321.000
329.000		 Dolmadı
227,02434
247,86951
241,58711
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 İktisat
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 7 + 0
7 + 0
7 + 0
8 + 0		 7
7
7
8		 44.526
41.500
43.400
43.900		 385,49916
409,19861
372,14925
380,44219
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-1)		 15 + 0
20 + 0
15 + 0
13 + 0		 15
17
15
13		 233.787
Dolmadı
160.000
195.000		 247,30342
Dolmadı
266,28782
246,82068
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-1)		 3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0		 3
3
3
3		 63.789
64.800
50.100
57.200		 374,87770
381,60777
369,73366
371,64449
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%50 Burslu)		 DİL
(2017:DİL-1)		 49 + 0
48 + 0
45 + 0
40 + 0		 49
48
45
40		 44.060
18.500
14.300
13.600		 265,53985
355,54216
358,00152
354,27304
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Tam Burslu)		 DİL
(2017:DİL-1)		 7 + 0
7 + 0
10 + 0
10 + 0		 7
7
10
10		 2.265
2.340
2.090
1.960		 471,70640
474,19850
458,57438
464,65145
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Ücretli)		 DİL
(2017:DİL-1)		 10 + 0
10 + 0
10 + 0
10 + 0		 3
8
10
9		 Dolmadı
Dolmadı
37.900
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
254,73269
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 Burslu)		 DİL
(2017:DİL-1)		 15 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 15
0
0
0		 42.101


 271,46570
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 DİL
(2017:DİL-1)		 39 + 0
39 + 0
35 + 0
30 + 0		 39
39
35
30		 17.016
14.600
12.000
9.450		 373,31746
378,08776
373,25513
385,43066
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 DİL
(2017:DİL-1)		 8 + 0
8 + 0
7 + 0
7 + 0		 8
8
7
7		 3.059
3.140
2.570
2.150		 462,78714
465,27948
451,70993
461,65600
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli)		 DİL
(2017:DİL-1)		 15 + 0
30 + 0
25 + 0
25 + 0		 10
15
25
22		 Dolmadı
Dolmadı
36.900
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
257,75057
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)		 İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:YGS-6)		 7 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)		 İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:YGS-6)		 20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 6
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)		 İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:YGS-6)		 3 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 3
0
0
0		 184.806


 336,63934
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 20
0
0
0		 209.328


 258,96700
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 39 + 0
40 + 0
40 + 0
35 + 0		 145.807
122.000
83.300
80.500		 145.807
122.000
83.300
80.500		 296,44483
313,88403
326,09008
335,07017
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 10 + 0
9 + 0
9 + 0
10 + 0		 10
9
9
10		 41.020
33.900
29.100
29.800		 406,89416
425,93802
404,82141
418,53043
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 30 + 0
40 + 0
36 + 0
40 + 0		 14
31
36
33		 Dolmadı
Dolmadı
216.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
235,66531
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 İşletme
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 35 + 0
34 + 0
30 + 0
20 + 0		 19
30
30
20		 Dolmadı
Dolmadı
395.000
406.000		 Dolmadı
Dolmadı
232,97651
223,97081
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 İşletme
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 79 + 0
76 + 0
77 + 0
70 + 0		 79
76
77
70		 314.212
335.000
239.000
237.000		 250,08256
271,26574
268,07179
265,80491
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 İşletme
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 13 + 0
14 + 0
14 + 0
15 + 0		 13
14
14
15		 42.321
41.500
41.400
42.400		 388,00968
409,15224
374,55709
382,61246
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 İşletme
(İngilizce)(UOLP-North Carolina Wilmington Üniversitesi(UNCW))(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 10 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0		 1
10
4
0		 Dolmadı
527.000
Dolmadı
 Dolmadı
232,76803
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 İşletme
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 5 + 0
11 + 0
14 + 0
30 + 0		 0
3
14
4		 Dolmadı
Dolmadı
460.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
216,44412
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Kamu Yönetimi
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 10 + 0
10 + 0
10 + 0
8 + 0		 1
9
9
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Kamu Yönetimi
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 39 + 0
45 + 0
45 + 0
38 + 0		 39
45
45
38		 507.106
625.000
380.384
294.000		 224,66988
214,55067
241,91382
254,48466
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Kamu Yönetimi
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 6 + 0
6 + 0
7 + 0
8 + 0		 6
6
7
8		 51.888
48.700
54.082
49.500		 387,56591
405,18720
364,33665
374,80657
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 2
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 5
0
0
0		 141.713


 299,42031
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 40 + 0
45 + 0
40 + 0
40 + 0		 22
26
40
35		 Dolmadı
Dolmadı
227.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
230,73613
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 4 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0		 4
5
5
5		 48.050
39.700
43.400
42.000		 396,07970
415,62738
379,35746
394,14045
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 12 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 12
0
0
0		 204.267


 261,42873
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 56 + 0
55 + 0
55 + 0
45 + 0		 56
55
55
45		 170.110
161.000
115.000
109.000		 280,43139
283,36440
295,43508
302,91434
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0		 8
8
8
8		 36.746
31.000
30.900
32.200		 413,78994
431,26967
401,33450
413,34940
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
12 + 0
12 + 0
22 + 0		 5
6
12
8		 231.981
Dolmadı
182.000
Dolmadı		 248,43927
Dolmadı
251,56973
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 20 + 0
30 + 0
0 + 0
0 + 0		 3
6
0
0		 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)		 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 2 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0		 2
5
0
0		 65.781
82.800

 372,07574
354,13107
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Matematik (İngilizce)(%50 Burslu) SAYISAL
(2017:MF-1)		 15 + 0
10 + 0
12 + 0
12 + 0		 15
10
5
7		 285.947
284.000
Dolmadı
Dolmadı		 225,04033
225,92361
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Matematik (İngilizce)(Tam Burslu) SAYISAL
(2017:MF-1)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0		 5
5
5
5		 78.507
60.200
63.800
75.600		 357,18788
388,08952
350,84563
345,42231
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 Mimarlık
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 23 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 23
0
0
0		 111.964


 323,45229
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 Mimarlık
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 26 + 0
25 + 0
25 + 0
20 + 0		 26
25
25
20		 60.411
52.100
45.400
41.500		 378,92399
395,07308
376,17803
394,91073
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 Mimarlık
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 10 + 0
9 + 0
10 + 0
10 + 0		 10
9
10
10		 29.300
25.600
22.200
21.300		 426,71722
441,80488
419,40977
437,63339
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)		 Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 41 + 0
56 + 0
65 + 0
70 + 0		 41
56
65
70		 175.434
173.000
140.000
181.000		 277,17010
274,77953
276,62917
248,25370
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Psikoloji
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 23 + 0
32 + 0
32 + 0
34 + 0		 23
32
32
34		 44.674
43.800
43.700
39.200		 393,94062
409,40442
377,26474
388,22938
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Psikoloji
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 7 + 0
10 + 0
10 + 0
11 + 0		 7
10
10
11		 5.036
7.540
10.700
11.600		 460,32702
460,11982
422,48622
432,42442
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Psikoloji
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 40 + 0
58 + 0
58 + 0
60 + 0		 40
58
58
60		 199.055
202.000
219.000
301.000		 308,16910
325,94656
290,49724
260,00613
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 5 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0		 5
6
0
0		 499.318
Dolmadı

 232,96191
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 70 + 0
70 + 0
70 + 0
60 + 0		 70
70
70
60		 403.966
321.000
253.054
92.700		 253,91589
273,17485
264,66767
315,65664
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 8 + 0
10 + 0
10 + 0
10 + 0		 8
10
10
10		 4.647
4.600
5.161
4.310		 459,00192
455,75794
425,41579
432,84303
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 7
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 9 + 0
9 + 0
9 + 0
10 + 0		 9
9
9
10		 30.451
27.600
23.400
25.100		 408,55206
426,00747
399,64112
406,68439
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 45 + 0
40 + 0
43 + 0
40 + 0		 45
40
43
40		 162.352
89.100
68.800
65.500		 323,06580
377,12744
357,39998
362,54179
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 20 + 0
41 + 0
38 + 0
30 + 0		 1
41
38
30		 Dolmadı
627.000
288.000
230.000		 Dolmadı
209,35529
271,37918
280,34674
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 2
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 64 + 0
65 + 0
62 + 0
53 + 0		 38
65
62
53		 Dolmadı
377.000
326.351
168.000		 Dolmadı
261,08793
243,82769
281,72271
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0		 8
8
8
8		 9.735
5.570
6.219
4.910		 441,41041
451,64694
420,05519
428,86921
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 4 + 0
5 + 0
10 + 0
5 + 0		 1
5
6
3		 Dolmadı
583.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
231,92563
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 39 + 0
49 + 0
48 + 0
45 + 0		 20
43
48
45		 Dolmadı
Dolmadı
415.559
414.000		 Dolmadı
Dolmadı
234,95522
226,14136
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 5 + 0
6 + 0
7 + 0
5 + 0		 5
6
7
5		 36.473
37.700
41.939
47.000		 401,99993
415,08116
375,94615
377,70369
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 15 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 15
0
0
0		 503.051


 225,87673
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 94 + 0
96 + 0
90 + 0
70 + 0		 94
96
90
70		 376.708
310.000
216.723
188.000		 255,30295
293,52486
281,32819
286,63067
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 14 + 0
14 + 0
15 + 0
15 + 0		 14
14
15
15		 25.413
28.300
37.764
35.000		 414,70901
425,08339
380,37393
392,70596
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 20 + 0
25 + 0
30 + 0
50 + 0		 4
25
30
28		 Dolmadı
608.000
492.182
Dolmadı		 Dolmadı
224,41733
212,54194
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Sosyoloji
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 45 + 0
40 + 0
40 + 0
35 + 0		 35
40
40
35		 Dolmadı
431.000
364.000
325.000		 Dolmadı
265,29651
253,96590
254,03051
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Sosyoloji
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0		 5
5
5
5		 43.614
45.100
32.800
46.700		 394,97981
408,24904
388,25230
380,15373
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Tarih
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 25 + 0
25 + 0
25 + 0
20 + 0		 25
25
25
20		 506.728
464.000
455.000
256.000		 230,98345
243,48719
215,47924
259,43058
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Tarih
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
10 + 0		 5
5
5
10		 5.739
3.150
3.640
4.330		 454,24279
463,92154
439,40331
438,28130
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)		 Tıp
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 60 + 0
60 + 0
60 + 0
55 + 0		 60
60
60
55		 24.193
24.700
23.800
24.300		 439,87659
442,76992
421,54482
428,94478
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)		 Tıp (İngilizce)(%50 Burslu) SAYISAL
(2017:MF-3)		 15 + 0
15 + 0
15 + 0
15 + 0		 15
15
15
15		 7.555
8.520
8.540
5.350		 479,63444
481,79402
462,21995
485,25229
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)		 Tıp (İngilizce)(Tam Burslu) SAYISAL
(2017:MF-3)		 10 + 0
10 + 0
10 + 0
10 + 0		 10
10
10
10		 1.730
2.000
1.110
1.990		 510,86665
512,51846
507,86175
507,38912
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 20 + 0
25 + 0
35 + 0
25 + 0		 2
14
24
25		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
403.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
224,87314
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0		 5
5
5
5		 137.948
107.000
81.000
73.900		 314,75171
353,63117
338,41903
348,55804
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 45 + 0
40 + 0
35 + 0
35 + 0		 29
40
35
35		 Dolmadı
213.000
202.000
169.000		 Dolmadı
301,79987
286,49783
287,32580
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 6 + 0
6 + 0
7 + 0
8 + 0		 6
6
7
8		 18.981
3.900
4.490
6.150		 423,27992
459,28814
434,42322
428,26417
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 10 + 0
10 + 0
15 + 0
15 + 0		 2
8
11
15		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
394.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
222,11513
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 5 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
5
0
0		 Dolmadı
523.000

 Dolmadı
233,58037
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 40 + 0
40 + 0
35 + 0
30 + 0		 35
40
35
30		 Dolmadı
431.000
365.000
297.000		 Dolmadı
251,13511
238,90789
249,19180
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0		 5
5
5
5		 55.170
50.000
46.400
40.900		 374,23148
399,80954
368,92345
384,61440
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 30 + 0
35 + 0
35 + 0
40 + 0		 9
23
28
29		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 3 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0		 3
5
5
5		 48.026
53.100
57.800
57.900		 381,73316
396,59095
357,68177
364,04473
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 1
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 15 + 0
20 + 0
18 + 0
10 + 0		 0
14
18
10		 Dolmadı
Dolmadı
447.000
408.000		 Dolmadı
Dolmadı
221,77198
223,59433
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 54 + 0
52 + 0
44 + 0
40 + 0		 31
52
44
40		 Dolmadı
586.000
276.000
258.000		 Dolmadı
217,24315
258,45662
259,35428
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 8 + 0
8 + 0
9 + 0
10 + 0		 8
8
9
10		 76.273
60.400
58.300
55.100		 355,47918
389,43212
357,17155
367,15837
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 30 + 0
25 + 0
19 + 0
0 + 0		 16
25
19
0		 Dolmadı
461.000
381.000
 Dolmadı
245,35090
235,67417
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 59 + 0
59 + 0
60 + 0
60 + 0		 59
59
60
60		 299.783
248.000
193.000
204.000		 253,98326
294,02927
282,39920
276,78391
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 12 + 0
11 + 0
11 + 0
15 + 0		 12
11
11
15		 54.239
46.900
42.900
41.600		 375,21606
403,10602
372,75525
383,63998
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 17 + 0
15 + 0
20 + 0
55 + 0		 0
15
13
15		 Dolmadı
584.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
218,27505
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 59 + 0
55 + 0
50 + 0
45 + 0		 59
55
50
45		 378.854
429.000
303.000
314.000		 234,43551
251,53704
251,90255
245,02997
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 12 + 0
14 + 0
12 + 0
5 + 0		 4
7
12
5		 Dolmadı
Dolmadı
376.000
359.000		 Dolmadı
Dolmadı
236,68720
234,79327
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 8 + 0
8 + 0
8 + 0
7 + 0		 8
8
8
7		 48.031
47.300
51.900
38.400		 381,72383
402,64280
363,25822
388,09685

 

 

 

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