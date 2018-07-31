Yeditepe Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Yeditepe Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...
|Üniversite Adı/Fakülte
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan*
2017
2016
2015
2014
|Yerleşen
2017
2016
2015
2014
|Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014
|Taban Puan
2017
2016
2015
2014
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Antropoloji
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|10 + 0
5 + 0
5 + 0
0 + 0
|10
5
5
0
|170.515
84.000
105.000
—
|319,57778
380,23317
335,34125
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|40 + 0
39 + 0
34 + 0
34 + 0
|40
39
34
34
|155.505
176.000
103.000
103.000
|294,54538
272,72502
310,36111
307,67200
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|25 + 0
24 + 0
20 + 0
20 + 0
|25
24
20
20
|72.672
55.800
45.000
42.200
|368,25609
389,00256
382,46651
392,23717
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|7 + 0
7 + 0
6 + 0
6 + 0
|7
7
6
6
|32.044
30.300
25.900
24.800
|425,74924
431,71957
417,35336
427,59193
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|12 + 0
7 + 0
0 + 0
0 + 0
|12
7
0
0
|144.668
137.000
—
—
|297,26133
301,12437
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|54 + 0
52 + 0
55 + 0
45 + 0
|54
52
55
45
|104.696
103.000
98.500
106.000
|330,05926
331,49109
310,68473
306,20600
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|8 + 0
8 + 0
7 + 0
10 + 0
|8
8
7
10
|19.024
19.800
22.200
26.200
|447,21026
454,36639
419,44505
426,44044
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|7 + 0
10 + 0
5 + 0
10 + 0
|7
10
5
3
|184.761
224.000
119.000
Dolmadı
|271,72917
247,04955
292,26988
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|15 + 0
25 + 0
20 + 0
14 + 0
|0
25
20
14
|Dolmadı
764.033
430.000
414.000
|Dolmadı
238,13361
246,70144
257,34452
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|2 + 0
3 + 0
5 + 0
5 + 0
|2
3
5
5
|161.585
90.176
99.000
122.000
|286,17587
412,02734
357,63938
351,95200
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
3 + 0
|1
5
0
0
|Dolmadı
260.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
231,13155
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|15 + 0
15 + 0
15 + 0
22 + 0
|15
15
11
13
|276.981
245.000
Dolmadı
Dolmadı
|230,44718
237,54015
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|5
5
5
5
|68.854
60.700
55.400
55.900
|368,20005
382,50507
360,92343
370,08303
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|45 + 0
55 + 0
50 + 0
45 + 0
|34
45
50
45
|Dolmadı
Dolmadı
182.000
186.000
|Dolmadı
Dolmadı
251,62457
245,57586
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|6 + 0
7 + 0
7 + 0
10 + 0
|6
7
7
10
|42.055
40.900
36.300
38.100
|405,24763
413,42481
391,42924
401,76339
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|0
0
2
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Çeviribilim
(İngilizce)(%50 Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|59 + 0
55 + 0
50 + 0
40 + 0
|59
55
50
40
|34.291
9.930
8.460
5.830
|298,26715
409,67491
397,88056
418,94277
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Çeviribilim
(İngilizce)(Tam Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|9 + 0
9 + 0
10 + 0
20 + 0
|9
9
10
20
|2.086
1.540
1.340
1.330
|473,72238
485,43954
471,08764
475,50399
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Çeviribilim
(İngilizce)(Ücretli)
|DİL
(2017:DİL-1)
|20 + 0
25 + 0
20 + 0
20 + 0
|3
12
20
20
|Dolmadı
Dolmadı
27.800
28.300
|Dolmadı
Dolmadı
290,66224
269,83861
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi(Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|58 + 0
58 + 0
50 + 0
45 + 0
|58
58
50
45
|39.903
42.100
41.200
43.700
|412,77716
411,01743
388,99914
389,34603
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi(Vakıf)
|Diş Hekimliği (İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|6 + 0
6 + 0
6 + 0
5 + 0
|6
6
6
5
|4.808
2.270
2.400
4.190
|490,89100
510,41665
493,58103
491,31474
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|8 + 0
9 + 0
7 + 0
8 + 0
|8
9
7
8
|34.282
34.200
32.100
36.300
|421,97769
424,70196
405,04897
403,67848
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|55 + 0
54 + 0
56 + 0
54 + 0
|55
54
56
54
|70.576
76.900
73.200
84.100
|370,76178
360,35921
342,30490
328,76977
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi(Vakıf)
|Eczacılık (İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|7 + 0
7 + 0
7 + 0
8 + 0
|7
7
7
8
|19.294
19.300
19.100
17.300
|449,62821
454,22951
432,42839
445,52763
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|15 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0
|15
10
0
0
|222.969
191.000
—
—
|252,46037
264,01743
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|59 + 0
55 + 0
55 + 0
45 + 0
|59
55
55
45
|138.873
120.000
106.000
97.200
|301,52265
315,34504
303,83510
315,19518
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|9 + 0
8 + 0
8 + 0
10 + 0
|9
8
8
10
|23.673
21.400
21.200
22.400
|437,35273
450,70599
421,63527
434,91442
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
10 + 0
10 + 0
15 + 0
|4
8
10
6
|Dolmadı
Dolmadı
223.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
232,42107
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|5 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0
|5
5
0
0
|487.703
586.000
—
—
|229,82711
231,12438
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|25 + 0
21 + 0
0 + 0
0 + 0
|25
21
0
0
|461.865
562.000
—
—
|235,73602
237,01587
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|4 + 0
4 + 0
0 + 0
0 + 0
|4
4
0
0
|51.106
52.000
—
—
|388,24239
402,40635
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|5 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0
|5
5
0
0
|521.022
624.000
—
—
|219,11383
215,76738
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
4
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi (Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|40 + 0
30 + 0
20 + 0
0 + 0
|35
30
20
0
|Dolmadı
—
179.000
—
|Dolmadı
—
253,32402
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
0 + 0
|5
5
5
0
|61.374
—
60.800
—
|377,67260
—
353,53542
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|10 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|10
0
0
0
|143.664
—
—
—
|297,99134
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|52 + 0
50 + 0
50 + 0
40 + 0
|52
50
50
40
|108.425
92.100
77.500
74.900
|326,60476
343,29094
332,55475
342,20283
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|9 + 0
8 + 0
8 + 0
10 + 0
|9
8
8
10
|33.517
26.500
24.200
25.300
|419,29224
440,10368
415,10143
428,51840
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|19 + 0
22 + 0
20 + 0
20 + 0
|15
22
20
17
|Dolmadı
218.000
155.000
Dolmadı
|Dolmadı
249,59733
266,69853
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|15 + 0
10 + 0
15 + 0
10 + 0
|4
10
10
10
|Dolmadı
613.000
Dolmadı
424.000
|Dolmadı
222,69129
Dolmadı
230,49641
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|5
5
5
5
|54.489
62.800
64.600
69.300
|385,42284
394,24328
360,40673
359,39663
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Fizik (İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|10 + 0
10 + 0
10 + 0
5 + 0
|10
10
10
5
|118.894
119.000
153.000
102.000
|322,22479
317,48360
271,84501
310,79821
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|24 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|24
0
0
0
|189.230
—
—
—
|274,17679
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|28 + 0
26 + 0
26 + 0
25 + 0
|28
26
26
25
|110.190
195.000
43.600
39.500
|329,48851
261,50828
384,79691
397,30189
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|9 + 0
9 + 0
9 + 0
10 + 0
|9
9
9
10
|45.480
34.100
25.200
22.300
|404,24040
424,84971
418,82672
433,44936
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|24 + 0
50 + 0
50 + 0
45 + 0
|24
19
50
45
|313.647
Dolmadı
112.000
122.000
|206,48925
Dolmadı
302,47031
289,66209
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|20 + 0
15 + 0
5 + 0
0 + 0
|20
15
5
0
|228.402
179.000
68.793
—
|299,14949
313,36882
336,30809
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|10 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0
|10
5
0
0
|12.181
30.300
—
—
|435,66525
402,83619
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|6 + 0
8 + 0
10 + 0
0 + 0
|6
8
10
0
|2.734
2.990
7.262
—
|470,15693
465,10329
415,75132
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|25 + 0
42 + 0
50 + 0
0 + 0
|16
24
46
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Vakıf)
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:YGS-6)
|7 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Vakıf)
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:YGS-6)
|20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|4
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:YGS-6)
|3 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|3
0
0
0
|263.710
—
—
—
|312,48527
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Gazetecilik
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
5 + 0
7 + 0
3 + 0
|0
1
4
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
207.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
267,43945
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Gazetecilik
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|44 + 0
47 + 0
43 + 0
32 + 0
|20
37
43
32
|Dolmadı
Dolmadı
287.863
192.000
|Dolmadı
Dolmadı
254,67439
272,82733
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Gazetecilik
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|6 + 0
6 + 0
6 + 0
5 + 0
|6
6
6
5
|21.023
6.370
5.435
4.810
|420,16051
448,51167
423,99927
429,48970
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|4
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|40 + 0
35 + 0
35 + 0
34 + 0
|40
35
35
34
|160.343
147.000
113.000
119.000
|291,32025
292,34755
301,66506
292,76823
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0
|5
5
5
6
|43.398
29.700
31.300
28.100
|407,25244
432,80243
406,50637
420,54704
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|20 + 0
36 + 0
40 + 0
45 + 0
|8
7
35
39
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|2 + 0
4 + 0
5 + 0
5 + 0
|2
4
5
5
|55.732
58.300
54.100
49.400
|385,30131
386,02364
362,81413
380,97773
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
10 + 0
14 + 0
7 + 0
|4
5
9
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
203.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
269,09708
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|40 + 0
30 + 0
24 + 0
25 + 0
|40
30
24
25
|436.530
203.000
146.819
128.000
|246,92846
305,11327
299,26901
298,29235
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|5
5
5
5
|7.726
4.420
4.642
4.740
|447,07245
456,61342
428,15262
430,04329
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Vakıf)
|Gümrük İşletme(Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:YGS-6)
|9 + 0
10 + 0
7 + 0
0 + 0
|0
10
7
0
|Dolmadı
1.306.000
986.000
—
|Dolmadı
220,90640
219,31398
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Vakıf)
|Gümrük İşletme(Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:YGS-6)
|21 + 0
20 + 0
20 + 0
0 + 0
|18
20
20
0
|Dolmadı
893.000
890.000
—
|Dolmadı
253,51220
226,05241
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)
|Gümrük İşletme(Yüksekokul)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:YGS-6)
|3 + 0
3 + 0
3 + 0
0 + 0
|3
3
3
0
|156.168
135.000
167.000
—
|348,08706
393,21225
330,60768
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0
|4
4
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|70 + 0
59 + 0
61 + 0
55 + 0
|48
59
61
55
|Dolmadı
412.000
375.852
177.000
|Dolmadı
254,08445
229,31693
278,54766
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|8 + 0
9 + 0
10 + 0
10 + 0
|8
9
10
10
|9.766
5.110
5.199
5.310
|441,32462
453,60798
425,24944
426,50878
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Hemşirelik(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|15 + 0
15 + 0
5 + 0
5 + 0
|15
14
5
1
|273.023
Dolmadı
199.000
Dolmadı
|237,34109
Dolmadı
246,38278
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Hemşirelik(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|44 + 0
45 + 0
40 + 0
30 + 0
|44
45
40
30
|218.627
192.000
188.000
212.000
|259,65070
263,38367
252,00474
231,80815
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Hemşirelik(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|7 + 0
7 + 0
5 + 0
5 + 0
|7
7
5
5
|83.255
84.900
58.800
68.300
|356,02990
350,65710
361,22054
349,65063
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)
|Hukuk
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|54 + 0
50 + 0
46 + 0
0 + 0
|54
50
46
0
|24.237
24.600
20.600
—
|416,20172
429,59188
403,64433
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)
|Hukuk
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|18 + 0
18 + 0
18 + 0
0 + 0
|18
18
18
0
|1.269
407
724
—
|490,35698
509,60255
481,50966
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|110 + 0
107 + 0
101 + 0
0 + 0
|110
107
101
0
|116.034
125.000
81.700
—
|345,45419
357,77940
348,96314
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|30 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|18
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|36 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|36
0
0
0
|248.809
—
—
—
|241,37629
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|9 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|9
0
0
0
|84.116
—
—
—
|350,53254
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|15 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|1
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İktisat
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|4 + 0
8 + 0
8 + 0
12 + 0
|1
3
8
6
|Dolmadı
Dolmadı
384.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
235,07313
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İktisat
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|59 + 0
55 + 0
55 + 0
48 + 0
|40
55
55
48
|Dolmadı
555.000
321.000
329.000
|Dolmadı
227,02434
247,86951
241,58711
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İktisat
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|7 + 0
7 + 0
7 + 0
8 + 0
|7
7
7
8
|44.526
41.500
43.400
43.900
|385,49916
409,19861
372,14925
380,44219
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|15 + 0
20 + 0
15 + 0
13 + 0
|15
17
15
13
|233.787
Dolmadı
160.000
195.000
|247,30342
Dolmadı
266,28782
246,82068
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
|3
3
3
3
|63.789
64.800
50.100
57.200
|374,87770
381,60777
369,73366
371,64449
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%50 Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|49 + 0
48 + 0
45 + 0
40 + 0
|49
48
45
40
|44.060
18.500
14.300
13.600
|265,53985
355,54216
358,00152
354,27304
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Tam Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|7 + 0
7 + 0
10 + 0
10 + 0
|7
7
10
10
|2.265
2.340
2.090
1.960
|471,70640
474,19850
458,57438
464,65145
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Ücretli)
|DİL
(2017:DİL-1)
|10 + 0
10 + 0
10 + 0
10 + 0
|3
8
10
9
|Dolmadı
Dolmadı
37.900
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
254,73269
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|15 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|15
0
0
0
|42.101
—
—
—
|271,46570
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|39 + 0
39 + 0
35 + 0
30 + 0
|39
39
35
30
|17.016
14.600
12.000
9.450
|373,31746
378,08776
373,25513
385,43066
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|8 + 0
8 + 0
7 + 0
7 + 0
|8
8
7
7
|3.059
3.140
2.570
2.150
|462,78714
465,27948
451,70993
461,65600
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli)
|DİL
(2017:DİL-1)
|15 + 0
30 + 0
25 + 0
25 + 0
|10
15
25
22
|Dolmadı
Dolmadı
36.900
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
257,75057
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:YGS-6)
|7 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:YGS-6)
|20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|6
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:YGS-6)
|3 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|3
0
0
0
|184.806
—
—
—
|336,63934
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|20
0
0
0
|209.328
—
—
—
|258,96700
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|39 + 0
40 + 0
40 + 0
35 + 0
|145.807
122.000
83.300
80.500
|145.807
122.000
83.300
80.500
|296,44483
313,88403
326,09008
335,07017
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|10 + 0
9 + 0
9 + 0
10 + 0
|10
9
9
10
|41.020
33.900
29.100
29.800
|406,89416
425,93802
404,82141
418,53043
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|30 + 0
40 + 0
36 + 0
40 + 0
|14
31
36
33
|Dolmadı
Dolmadı
216.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
235,66531
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|35 + 0
34 + 0
30 + 0
20 + 0
|19
30
30
20
|Dolmadı
Dolmadı
395.000
406.000
|Dolmadı
Dolmadı
232,97651
223,97081
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|79 + 0
76 + 0
77 + 0
70 + 0
|79
76
77
70
|314.212
335.000
239.000
237.000
|250,08256
271,26574
268,07179
265,80491
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|13 + 0
14 + 0
14 + 0
15 + 0
|13
14
14
15
|42.321
41.500
41.400
42.400
|388,00968
409,15224
374,55709
382,61246
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(UOLP-North Carolina Wilmington Üniversitesi(UNCW))(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|10 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0
|1
10
4
0
|Dolmadı
527.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
232,76803
Dolmadı
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|5 + 0
11 + 0
14 + 0
30 + 0
|0
3
14
4
|Dolmadı
Dolmadı
460.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
216,44412
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Kamu Yönetimi
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|10 + 0
10 + 0
10 + 0
8 + 0
|1
9
9
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Kamu Yönetimi
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|39 + 0
45 + 0
45 + 0
38 + 0
|39
45
45
38
|507.106
625.000
380.384
294.000
|224,66988
214,55067
241,91382
254,48466
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Kamu Yönetimi
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|6 + 0
6 + 0
7 + 0
8 + 0
|6
6
7
8
|51.888
48.700
54.082
49.500
|387,56591
405,18720
364,33665
374,80657
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|2
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|5
0
0
0
|141.713
—
—
—
|299,42031
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|40 + 0
45 + 0
40 + 0
40 + 0
|22
26
40
35
|Dolmadı
Dolmadı
227.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
230,73613
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|4 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|4
5
5
5
|48.050
39.700
43.400
42.000
|396,07970
415,62738
379,35746
394,14045
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|12 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|12
0
0
0
|204.267
—
—
—
|261,42873
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|56 + 0
55 + 0
55 + 0
45 + 0
|56
55
55
45
|170.110
161.000
115.000
109.000
|280,43139
283,36440
295,43508
302,91434
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
|8
8
8
8
|36.746
31.000
30.900
32.200
|413,78994
431,26967
401,33450
413,34940
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
12 + 0
12 + 0
22 + 0
|5
6
12
8
|231.981
Dolmadı
182.000
Dolmadı
|248,43927
Dolmadı
251,56973
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|20 + 0
30 + 0
0 + 0
0 + 0
|3
6
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi(Vakıf)
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|2 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0
|2
5
0
0
|65.781
82.800
—
—
|372,07574
354,13107
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Matematik (İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|15 + 0
10 + 0
12 + 0
12 + 0
|15
10
5
7
|285.947
284.000
Dolmadı
Dolmadı
|225,04033
225,92361
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Matematik (İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|5
5
5
5
|78.507
60.200
63.800
75.600
|357,18788
388,08952
350,84563
345,42231
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|23 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|23
0
0
0
|111.964
—
—
—
|323,45229
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|26 + 0
25 + 0
25 + 0
20 + 0
|26
25
25
20
|60.411
52.100
45.400
41.500
|378,92399
395,07308
376,17803
394,91073
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|10 + 0
9 + 0
10 + 0
10 + 0
|10
9
10
10
|29.300
25.600
22.200
21.300
|426,71722
441,80488
419,40977
437,63339
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi(Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|41 + 0
56 + 0
65 + 0
70 + 0
|41
56
65
70
|175.434
173.000
140.000
181.000
|277,17010
274,77953
276,62917
248,25370
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|23 + 0
32 + 0
32 + 0
34 + 0
|23
32
32
34
|44.674
43.800
43.700
39.200
|393,94062
409,40442
377,26474
388,22938
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|7 + 0
10 + 0
10 + 0
11 + 0
|7
10
10
11
|5.036
7.540
10.700
11.600
|460,32702
460,11982
422,48622
432,42442
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|40 + 0
58 + 0
58 + 0
60 + 0
|40
58
58
60
|199.055
202.000
219.000
301.000
|308,16910
325,94656
290,49724
260,00613
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0
|5
6
0
0
|499.318
Dolmadı
—
—
|232,96191
Dolmadı
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|70 + 0
70 + 0
70 + 0
60 + 0
|70
70
70
60
|403.966
321.000
253.054
92.700
|253,91589
273,17485
264,66767
315,65664
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|8 + 0
10 + 0
10 + 0
10 + 0
|8
10
10
10
|4.647
4.600
5.161
4.310
|459,00192
455,75794
425,41579
432,84303
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|7
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|9 + 0
9 + 0
9 + 0
10 + 0
|9
9
9
10
|30.451
27.600
23.400
25.100
|408,55206
426,00747
399,64112
406,68439
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|45 + 0
40 + 0
43 + 0
40 + 0
|45
40
43
40
|162.352
89.100
68.800
65.500
|323,06580
377,12744
357,39998
362,54179
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|20 + 0
41 + 0
38 + 0
30 + 0
|1
41
38
30
|Dolmadı
627.000
288.000
230.000
|Dolmadı
209,35529
271,37918
280,34674
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|2
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|64 + 0
65 + 0
62 + 0
53 + 0
|38
65
62
53
|Dolmadı
377.000
326.351
168.000
|Dolmadı
261,08793
243,82769
281,72271
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
|8
8
8
8
|9.735
5.570
6.219
4.910
|441,41041
451,64694
420,05519
428,86921
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|4 + 0
5 + 0
10 + 0
5 + 0
|1
5
6
3
|Dolmadı
583.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
231,92563
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|39 + 0
49 + 0
48 + 0
45 + 0
|20
43
48
45
|Dolmadı
Dolmadı
415.559
414.000
|Dolmadı
Dolmadı
234,95522
226,14136
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|5 + 0
6 + 0
7 + 0
5 + 0
|5
6
7
5
|36.473
37.700
41.939
47.000
|401,99993
415,08116
375,94615
377,70369
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|15 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|15
0
0
0
|503.051
—
—
—
|225,87673
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|94 + 0
96 + 0
90 + 0
70 + 0
|94
96
90
70
|376.708
310.000
216.723
188.000
|255,30295
293,52486
281,32819
286,63067
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|14 + 0
14 + 0
15 + 0
15 + 0
|14
14
15
15
|25.413
28.300
37.764
35.000
|414,70901
425,08339
380,37393
392,70596
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|20 + 0
25 + 0
30 + 0
50 + 0
|4
25
30
28
|Dolmadı
608.000
492.182
Dolmadı
|Dolmadı
224,41733
212,54194
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|45 + 0
40 + 0
40 + 0
35 + 0
|35
40
40
35
|Dolmadı
431.000
364.000
325.000
|Dolmadı
265,29651
253,96590
254,03051
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|5
5
5
5
|43.614
45.100
32.800
46.700
|394,97981
408,24904
388,25230
380,15373
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Tarih
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|25 + 0
25 + 0
25 + 0
20 + 0
|25
25
25
20
|506.728
464.000
455.000
256.000
|230,98345
243,48719
215,47924
259,43058
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Tarih
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
10 + 0
|5
5
5
10
|5.739
3.150
3.640
4.330
|454,24279
463,92154
439,40331
438,28130
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)
|Tıp
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|60 + 0
60 + 0
60 + 0
55 + 0
|60
60
60
55
|24.193
24.700
23.800
24.300
|439,87659
442,76992
421,54482
428,94478
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)
|Tıp (İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|15 + 0
15 + 0
15 + 0
15 + 0
|15
15
15
15
|7.555
8.520
8.540
5.350
|479,63444
481,79402
462,21995
485,25229
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)
|Tıp (İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|10 + 0
10 + 0
10 + 0
10 + 0
|10
10
10
10
|1.730
2.000
1.110
1.990
|510,86665
512,51846
507,86175
507,38912
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|20 + 0
25 + 0
35 + 0
25 + 0
|2
14
24
25
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
403.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
224,87314
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|5
5
5
5
|137.948
107.000
81.000
73.900
|314,75171
353,63117
338,41903
348,55804
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|45 + 0
40 + 0
35 + 0
35 + 0
|29
40
35
35
|Dolmadı
213.000
202.000
169.000
|Dolmadı
301,79987
286,49783
287,32580
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|6 + 0
6 + 0
7 + 0
8 + 0
|6
6
7
8
|18.981
3.900
4.490
6.150
|423,27992
459,28814
434,42322
428,26417
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi(Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|10 + 0
10 + 0
15 + 0
15 + 0
|2
8
11
15
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
394.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
222,11513
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|5 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
5
0
0
|Dolmadı
523.000
—
—
|Dolmadı
233,58037
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|40 + 0
40 + 0
35 + 0
30 + 0
|35
40
35
30
|Dolmadı
431.000
365.000
297.000
|Dolmadı
251,13511
238,90789
249,19180
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|5
5
5
5
|55.170
50.000
46.400
40.900
|374,23148
399,80954
368,92345
384,61440
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|30 + 0
35 + 0
35 + 0
40 + 0
|9
23
28
29
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|3 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
|3
5
5
5
|48.026
53.100
57.800
57.900
|381,73316
396,59095
357,68177
364,04473
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|1
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|15 + 0
20 + 0
18 + 0
10 + 0
|0
14
18
10
|Dolmadı
Dolmadı
447.000
408.000
|Dolmadı
Dolmadı
221,77198
223,59433
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|54 + 0
52 + 0
44 + 0
40 + 0
|31
52
44
40
|Dolmadı
586.000
276.000
258.000
|Dolmadı
217,24315
258,45662
259,35428
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|8 + 0
8 + 0
9 + 0
10 + 0
|8
8
9
10
|76.273
60.400
58.300
55.100
|355,47918
389,43212
357,17155
367,15837
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|30 + 0
25 + 0
19 + 0
0 + 0
|16
25
19
0
|Dolmadı
461.000
381.000
—
|Dolmadı
245,35090
235,67417
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|59 + 0
59 + 0
60 + 0
60 + 0
|59
59
60
60
|299.783
248.000
193.000
204.000
|253,98326
294,02927
282,39920
276,78391
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|12 + 0
11 + 0
11 + 0
15 + 0
|12
11
11
15
|54.239
46.900
42.900
41.600
|375,21606
403,10602
372,75525
383,63998
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|17 + 0
15 + 0
20 + 0
55 + 0
|0
15
13
15
|Dolmadı
584.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
218,27505
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|59 + 0
55 + 0
50 + 0
45 + 0
|59
55
50
45
|378.854
429.000
303.000
314.000
|234,43551
251,53704
251,90255
245,02997
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|12 + 0
14 + 0
12 + 0
5 + 0
|4
7
12
5
|Dolmadı
Dolmadı
376.000
359.000
|Dolmadı
Dolmadı
236,68720
234,79327
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
7 + 0
|8
8
8
7
|48.031
47.300
51.900
38.400
|381,72383
402,64280
363,25822
388,09685
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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