Yeni çalışmaları sergileniyor

Ezgi Böttger, Almanya'da yaşayan güzel sanatlar sanatçısı.

Heykelden, fotoğrafçılığa, resimden seramik çalışmalarına kadar güzel sanatların birçok alanında eser üreten Ezgi Böttger, mülteci sorunları, hayvan hakları gibi toplumsal sorunlara dikkat çekmek için ürettiği eserler arasında yer alan 'Das Wrack' (Enkaz),) 'Me on Earth, and Earth on me' (Ben toprağın üstünde, toprak benim), 'Thus Spoke the Animal' (Böyle buyurdu hayvan) adlı çalışmaları Avrupa'da sergilendi.

Ezgi Böttger,yeni çalışması 'Algoritmaların Digital Toplumunun Yeni Keşişleri' ile akıllı günlük yaşamdaki etkilerini ele aldı. Böttger'in 'Wanted: Aranıyor' adlı çalışmasının teması ise 'Kimlik'... Böttger, Almanya'daki çevresindeki insanların fiziksel ve karakter özelliklerine göre tarif etmelerinden ortaya çıkan özellikleri maddeler halinde afişledi. Ezgi Böttger, İstanbul'a olan özleminin yarattığı psikolojiyle meydana getirdiği 'Gurbet Kafası'ndan sonra 'Tabelalar' adlı çalışmasında İtalya'da Avrupa'nın farklı okullarının bir araya geldiği Platonun öğretileri ve akademi başlığıyla altında bir araya getirdi.

Ezgi Böttger, 'Oyun Alanlarında Kenny Mccormick Olarak Ben' adını verdiği bir çalışma daha yaptı. Böttger, bu çalışması hakkında "KOVID-19 salgını başladığından beri insanlar ölüm korkusuyla karşı karşıya kaldılar ve sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı gibi yeni şartlara ve durumlara alışmak zorunda kaldılar. Yaşadığım ülke ve bölgede diğerlerine göre kısıtlamalar daha az sıkıydı. Ormana giderken gördüğüm sosyal mesafe kurallarına uyulması gereken yerler barikat bandı ile işaretlendi. Benim için her şey çok gerçeküstü ve saçmaydı. Medyanın pandemi başladığından beri sürekli olarak ölü sayısıyla korku saldığı sırada, yaşadığım mahalledeki kendi ölümümü betimleyen absürt ölüm sahnelerini keşfetmek istedim." dedi.