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        Haberler Sağlık Yeni Covid varyantı açıklandı! JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? JN1 virüsü ölümcül mü?

        Yeni Covid varyantı açıklandı! JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? JN1 virüsü ölümcül mü?

        Dünta Sağlık Örgütü, Covid-19'un son varyantını duyurdu. Adına JN1 varyantı dedikleri virüs hakkında araştırılan: "JN1 varyantı nedir? JN1 virüsü belirtileri nelerdir? JN1 virüsü ölümcül mü? JN1 virüsü Türkiye'de var mı?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:49
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        1

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yayılma hızı artan Koronavirüsünün son varyantına JN.1 varyantı dediklerini duyurdu. Konuyla ilgili araştırılan: "JN1 varyantı nedir? JN1 virüsü belirtileri nelerdir? JN1 virüsü ölümcül mü? JN1 virüsü Türkiye'de var mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        2

        JN1 VİRÜSÜ NEDİR?

        JN1 varyantı, omicron’un BA.2.86 varyantının spike proteininde türeyen, covid-19’un mutasyona uğramış, bulaşıcılığı daha fazla olduğu düşünülen ve sinsi bir şekilde ilerleyen yeni varyantıdır. ABD'de görülen varyantın belirtileri omicron ve eris ile benzerlik gösterir.

        3

        JN1 VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

        DSÖ tarafından duyurulan yeni varyantın bilinen belirtileri şu şekilde;

        Ateş ve titreme,

        Öksürük,

        Kas ve vücut ağrıları,

        Boğaz ağrısı,

        Nefes darlığı,

        Tat ve koku kaybı,

        Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı,

        Baş ağrısı,

        Kusma,

        İshal.

        4

        JN1 VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

        Covid-19’un yeni varyantı olan JN1 varyantının Türkiye’de görüldüğüne dair resmi bir açıklama gelmedi. Bunun yanında şu ana kadar görülen ülkeler; ABD, Portekiz, Hindistan, Çin, İspanya ve Hollanda'dır.

        5

        JN1 VARYANTI ÖLÜMCÜL MÜ?

        DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre JN.1 varyantı dünya çapında hızla yayılım gösteriyor. Ne kadar tehlikeli ya da ölümcül olduğu konusunda bir belirsizlik olduğu için uzmanlar bu varyantın izlenmesi ve takip edilmesi gereken bir virüs olduğunu ifade ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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