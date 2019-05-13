Yeni emeklilik sistemi merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emeklilik konusu ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Peki, yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni emeklilik sistemi ile ilgili, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak emeklilik sistemi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, "Türkiye adım adım bir üst lige çıktıkça, bunun da bir mücadele etkisi olacak. Doğrular evrenselse büyük Türkiye ideali için emin adımlarla kim ne derse desin… Sanayi üretimi, emeklilik, tarım reformu dedik, bakanlığımızla ilişkili kısımlarda tüm bu çerçevelerde Türkiye bu adımları atmaya devam edecek. Toplumumuzun bilmesi gereken husus bu. Milletimizle gurur duyuyorum. Ekonomik olarak 12 binden, 9-10 bine düşüyorsunuz, terör saldırıları, 15 Temmuz… Birlik gördük. Bunun iç yönetimsel kaynaklı değil, dış kaynaklı olduğunu toplumumuz görmüyor mu. Biz dik durmaya devam ettikçe sadece iktidar olarak değil, toplumumuzda etki sağlayınca güçlü çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 8-10 ayda dışardan faktörlerle eski Türkiye ayakta kalamazdı." dedi." şeklinde açıklamalarda bulundu.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Berat Albayrak, yeni emeklilik sistemi ile ilgili, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz." dedi.