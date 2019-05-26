Kümede kalma umutlarını son haftaya taşıyan Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Avrupa mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Bursaspor rakibini mağlup ederek, Göztepe maçından gelecek sonucu bekleyecek. İzmir temsilcisinin bu maçtan mağlubiyetle ayrılması durumunda Bursaspor'un kazanması ligde kalmasına yetecek. Yeşil-beyazlılar berabere kalması ve Göztepe'nin yenilmesi halinde ise averaj hesapları devreye girecek.

YENİ MALATYASPOR: 0 - BURSASPOR: 1 (4' Yusuf Erdoğan)

(İlk yarı oynanıyor...)



SAAT: 19:00

STAT: Yeni Malatya

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS 3

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Issam, Mina, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Robin, Kamara, Ahmed, Michael, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Ali Ravcı



BURSASPOR: Okan, Umut, Badji, Vergini, Onur, Aytaç, Furkan, Saivet, Yusuf, Tunay, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

Şampiyonun belli olduğu Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattında çok önemli maçlara çıkacak Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan lige tutunacak ekip belki de ince averaj hesaplarıyla belli olacak.

Süper Lig'de, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Düşme hattında ise Bursaspor, Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları son hafta ligde kalabilmek için maçlara çıkacak. Bu ekiplerden ikisi Süper Lig'e veda edecek.

Akhisarspor'un düşmesinin kesinleştiği ligin 34. haftasına, Göztepe 35 puanla 15'inci, Bursaspor 34 puanla 16'ncı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 32 puanla 17'nci sırada giriyor.

ÜÇLÜ VE İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜN TARAF BB ERZURUMSPOR

Göztepe'nin puan kaybı, Bursa ile Erzurum temsilcilerinin maçlarında berabere kalmaları ya da kazanmaları durumunda ikili veya üçlü averaj hesapları söz konusu olabilecek.

Düşme hattındaki üç takımın puanları, Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere kalması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet alması halinde 35'te eşitlenecek. Bu durumda ligde kalan taraf Erzurum temsilcisi olacak.

Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere, Erzurum temsilcisinin puan kaybetmesi durumunda Göztepe ile Bursaspor arasında ikili averaja bakılacak. İkili averajda puanları eşit olan bu iki ekipten Göztepe, son haftaya genel averajı 4 gol daha iyi girdi. İzmir ekibinin 5 gol farkla yenilmesi halinde ise Bursaspor lige tutunacak.

İkili averajda bir diğer ihtimal ise Göztepe ve Bursaspor'un yenilmesi, Erzurumspor'un galip gelmesiyle devreye girecek. Göztepe'yi her iki maçta da yenen Erzurum ekibi, bu ihtimal gerçekleşirse düşmekten kurtulacak.

BURSASPOR SON DOKUZ MAÇIN SADECE ÜÇÜNDE GOL ATABİLDİ

Samet Aybaba'yla yollarını ayırdıktan sonra göreve Mesut Bakkal'a getiren Bursaspor ligdeki son dokuz maçının sadece birini kazanabildi.

Yeşil-beyazlılar bu mücadelelerde sadece Antalyaspor'u mağlup ederken 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Bursaspor ayrıca bu karşılaşmaların sadece üçünde gol atabildi.

YENİ MALATYASPOR EVİNDE ZOR KAYBEDİYOR

Erol Bulut yönetiminde ligin dikkat çeken takımlarından biri olan Evkur Yeni Malatyaspor, Bulut sonrasında göreve gelen Ali Ravcı'yla da evinde yükselen bir form grafiği çizdi.

İçerde oynadığı maçlarda sadece 3 Mart'taki Başakşehir mücadelesinde mağlup olan Yeni Malatyaspor sonra oynadığı son 4 maçta 10 puan çıkardı. Sarı-siyahlılar söz konusu bu mücadelelerde Ankaragücü, Kasımpaşa ve BB Erzurumspor'u mağlup ederken Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.