        Bursa'da "DOCA Tirilye Ultra" koşusu 6 Haziran'da yapılacak

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde "DOCA Tirilye Ultra" koşusu 6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Giriş: 02.06.2026 - 16:04 Güncelleme:
        "Tarihin İzinde Koş" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek organizasyonda sporcular, 15K, 30K ve 60K parkurlarında mücadele edecek.


        Etkinliğe katılması beklenen 25 farklı şehirden 1040 sporcu, Mudanya'nın eşsiz doğasında koşacak.

        Koşunun tanıtım toplantısında konuşan Bursa Vali Yardımcısı ve Mudanya Kaymakam Vekili Mustafa Güney, DOCA Tirilye Ultra'nın yalnızca bir spor etkinliği olmadığını söyledi.


        Organizasyonun Mudanya ve Tirilye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılması açısından önemli olduğunu belirterek, etkinliğe katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti, sporculara başarılar diledi.

        Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da organizasyonun bölge turizmine katkı sağlayacağını vurgulayarak, tarihi ve doğasıyla öne çıkan Mudanya'nın spor aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılacağını anlattı.

        Toplantıya, Mudanya Emniyet Müdürü Serdar Makineci, Mudanya Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Mudanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni, Bursa Koşu Akademisi Başkanı Ünal Çelik, kurum temsilcileri ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

