Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında başka bina zarar gördü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan 7 katlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü.



Kentte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından ağır hasar alan ve mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları sürüyor.



Bu kapsamda Kurtuluş Mahallesi'nde ağır hasar alan 7 katlı binanın yıkımı için polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



İş makinelerinin yardımıyla gerçekleştirilen yıkım sırasında binadan kopan bazı parçalar, bitişikteki apartmanın dış cephesinde hasara yol açtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hasar alan binada inceleme başlatıldı.

