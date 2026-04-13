Kars'ta kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 20 araç kurtarıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, köy yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 araç, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar ve tipi nedeniyle Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyü yolunda 20 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Farklı noktalarda kara saplanarak yolda kalan araçlar, ekiplerce halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

