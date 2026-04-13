        Karslı Nazim dede, kolunda serumla acilde mey çalarak hastalara moral verdi

        Kars'ta yaşayan 82 yaşındaki Nazim Koç, gittiği Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisinde, kolundaki serumla mey çalarak hastalara moral verdi.

        Giriş: 13.04.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Karslı Nazim dede, kolunda serumla acilde mey çalarak hastalara moral verdi

        Kars'ta yaşayan 82 yaşındaki Nazim Koç, gittiği Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisinde, kolundaki serumla mey çalarak hastalara moral verdi.

        Selim ilçesinin Eskigazi köyünde yaşayan ve bir süre önce Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde göz ameliyatı olan 4 çocuk babası Koç, şikayetleri artınca aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

        Burada serum takılan Koç, acil serviste durumu ağır olan bir hasta için mey çaldı. 44 yıldır farklı enstrümanlar çalarak düğünlere katılan Koç'un acil serviste çaldığı mey ile hastalara moral vermesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.

        Koç, köydeki evinde zaman zaman eşi Nafiye Koç'a şiirler de okuyarak müzik aletlerini çalıyor.

        Nazim Koç, AA muhabirine, müziği çok sevdiğini söyledi. Uzun yıllardır müzikle uğraştığını anlatan Koç, "Müzik her an kederimizi giderecek derecededir. Tekirdağ'dan Kars'a kadar düğünlere ve derneklere gidiyorum." dedi.

        Koç, bir süre önce gözünden ameliyat olduğunu belirterek, şunları anlattı:

        "Hastanedeyken (acil serviste) moral düzeltmek için mey çaldım. O sırada yanımda yatan Digor'dan gelen durumu ağır bir hasta vardı. Meyimi istedim, ağıt yapacağımı söyledim. Ağıt çalmaya başladım hasta olan adam kalktı, 'ben sana kurban olurum' dedi ve sarıldı."

        İşini severek yaptığını, hayatın her alanında müzik aleti çaldığını belirten Koç, hastanede çaldığı meyden herkesin memnun kaldığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

