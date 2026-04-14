        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali" başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali" Kars'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, Kars'ın yanı sıra Ardahan, Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Malatya, Tunceli, Van, Muş, Bitlis ve Iğdır'dan 462 yarışmacı katılıyor.

        Lise ve üniversite öğrencilerinin, bilgi, ses, şiir okuma ve tiyatro kategorisinde dereceye girmek için mücadele ettiği yarışmalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kars Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, burada yaptığı konuşmada, Kars'ta finalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Çağımızın gerektirdiği imkan ve şartlarda siz gençlerimizi donanımlı hale getirmek devletimizin en önemli görevidir. Bunu bir vazife olarak görüyoruz. 100 yıl sonrasını düşünüyoruz ve büyük devlet olup nesil yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan da bölge finallerini farklı illerde yaptıklarını anlattı.

        Ulusan, "Gençlerimizde müthiş bir heyecan, bir emek ve gayret var. Bölge illerden çıkıp geldiler, herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Yarışmalarda dereceye girenler olacak ama önemli olan emek, gayret etmek ve serbest zamanda oturup bu iş için çaba harcamak. Herkese çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü ise Kars'a gelen katılımcılara aynı zamanda kenti de tanıttıklarını belirterek, "Finallerin Kars'ta yapılması mutluluk verici bir durum. Misafirleri en iyi şekilde ağırlayarak kültür sanat faaliyetlerini gerçekleştirmelerini, ilimizin tarihi yerlerini gezmelerini de sağlıyoruz. Güzel bir organizasyon, herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yarışmacılardan Aleyna Özek ise güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "Çok heyecanlıyız, çok güzel geçecek, rekabetten önce amacımız eğlenmek. Bakanlığımıza bu tür imkanları sağladığı için minnettarız." şeklinde konuştu.

        Gülsüm Yardım da finallerin yapıldığı illeri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

