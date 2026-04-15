Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.



Yüksek rakımdaki köylerin karla kaplandığı Kars'ta, bazı sulak alanlar buz tuttu.



Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü şehirde, yaban hayvanları karlı arazide yiyecek bulmakta güçlük çekti.



Sarıkamış ilçesinde de kar, yerini soğuk havaya bıraktı.



Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, yol kenarlarındaki göletler buzla kaplandı.



Yaban kuşları da kar ve buzla kaplı arazide yiyecek aradı.



- Ardahan



Ardahan kent merkezinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.



Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.



Şehrin yüksek kesimlerine ise kar etkisini gösterdi.

