Kars'ta kardan yolu kapanan köydeki hasta sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bir kişi, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.



Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Akçakale köyünde rahatsızlanan Z.Y'nin yakınları, kar ve tipiden kapanan yol nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bölgeye sevk edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen köye ulaştı.



Sağlık ekipleri Z.Y'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Digor İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.













