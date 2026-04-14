Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
İlçede etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla her taraf beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Sürücüler yoğun yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlardan Soner Yaşar, kar yağışına alıştıklarını belirterek, "Nisan ayının ortasındayız kar yağışı hala devam ediyor. Millet denize giriyor, biz burada karla mücadeleye devam ediyoruz." dedi.
Zekeriya Kaya ise bereketli bir sezon beklediklerini dile getirerek, "Nisan ayı kar, kış devam ediyor, inşallah bereketli olur." diye konuştu.
