        Alec Baldwin: Oyunculuktan emekli olacağım

        Alec Baldwin: Oyunculuktan emekli olacağım

        Beş yıl önce film setinde kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne yol açan ve o zamandan bu yana evde kalıp yedi çocuğuyla daha fazla zaman geçiren Alec Baldwin'in, artık oyunculukta gözü yok

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 14:18 Güncelleme:
        "Emekli olacağım"

        Alec Baldwin, oyunculuğu bırakıp eşi ve çocuklarıyla evde kalmayı planladığını açıkladı. Bir podcast yayınına katılan 68 yaşındaki aktör, 'Rust' filmi setinde, elindeki ateşli silahla ölümlü bir kazaya yol açmasının ardından eşi Hilaria ve yedi çocuğuyla evde çok daha fazla zaman geçirmeye başladığını, gelecekte oyunculuğa verdiği arayı daha kalıcı hale getirmeyi planladığını anlattı.

        "Benim için, New Mexico'daki durum çok acı vericiydi. Sonuç olarak çoğunlukla evde kaldım. Üç buçuk yıl boyunca çocuklarımla evdeydim" diyen Baldwin, "Neredeyse hiç çalışmadım. Buna alıştım, artık evden çıkmak istemiyorum" ifadesini kullandı. Baldwin, "Artık çalışmak istemiyorum. Emekli olup çocuklarımla evde kalmak istiyorum" diye ekledi.

        Alec ve Hilaria Baldwin çiftinin Carmen (11), Rafael (9), Leonardo (8), Romeo (6), Eduardo (4), Maria (3) ve Ilaria (2) adlarında yedi çocuğu var. Alec Baldwin'in ayrıca eski eşi Kim Basinger'dan Ireland (30) adında bir kızı daha bulunuyor.

        Amerikalı oyuncu, 2021'de 'Rust' filminin setinde prova yaparken kullandığı silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Silahlı saldırıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen kasıtsız adam öldürme davasında 2024 yılında hukuken aklandı.

        Oyuncu, silahlı saldırıyla ilgili yıllarca süren yasal süreçler boyunca önceliğinin ailesinin iyiliği olduğunu söyledi. Çocuklarının, kendisinin ruh halindeki değişimi fark ettiklerini söyleyen Baldwin, "Çocuklarım beni bir köşede otururken görürlerdi, kıpırdayamazdım bile. Suçlamaları tekrar artıracaklarını açıkladıktan hemen sonra, bir yıl boyunca her gün uyuduğum bir dönem oldu" diye konuştu.

        Baldwin, olayın gerçekleştiği New Mexico'daki savcıları sert bir dille eleştirerek, davayı uzatarak savcıların isimlerini gazetelerde duyurmak istediklerini söyledi.

        18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Baldwin, "Tanrıya şükür ki, onları çağırıp 'Yaptığınız şey kınanacak bir şey' diyen bir hakim vardı" ifadesini kullandı. "Bu konuya fazla değinmek istemiyorum, sadece bunun eşim, ailem, kardeşlerim ve meslektaşlarım için çok acı verici olduğunu söylemek istiyorum" diyen Baldwin, olaydan sonra intihar düşüncelerine kapıldığını itiraf etti.

        İtalya'dan İsrail kararı
