Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars ve Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 38 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu.



Kar nedeniyle il merkezinde 4, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 11, Digor'da 8, Kağızman'da 3, Susuz'da ise 5 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.



Ardahan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

