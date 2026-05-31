Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Sarıkamış'ta Ekoturizm Alanı rengarenk çiçeklere büründü

        Sarıkamış'ta Ekoturizm Alanı rengarenk çiçeklere büründü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Ekoturizm alanı, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 10:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış'ta Ekoturizm Alanı rengarenk çiçeklere büründü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Ekoturizm alanı, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca, ilçeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi Ekoturizm Alanı, şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor.

        Yağmurların ardından alanda açan kırmızı, sarı laleler, sarı ve mor çiçekler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Çelik, AA muhabirine, Sarıkamış'ın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

        Keklik Vadisi'ni herkesin görmesi gerektiğini belirten Çelik, "Keklik Vadisi Ekoturizm alanındayız, rengarenk çiçekler, sarı, kırmızı laleler adeta bir renk cümbüşü, herkesi bu doğayla tanışmaya davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"

        Benzer Haberler

        Kars'ta trafik denetimleri sürüyor
        Kars'ta trafik denetimleri sürüyor
        Kars'ta şehitler diyarı sis denizine gömüldü: Kartpostallık manzaralar oluş...
        Kars'ta şehitler diyarı sis denizine gömüldü: Kartpostallık manzaralar oluş...
        Kars-Sarıkamış kara yolunda kaza: 2 yaralı
        Kars-Sarıkamış kara yolunda kaza: 2 yaralı
        Kars'ın yükseklerinde kar etkili oldu
        Kars'ın yükseklerinde kar etkili oldu
        Mayıs sonunda Kars'a kış geri döndü, eksi 5 derecede kar sürprizi
        Mayıs sonunda Kars'a kış geri döndü, eksi 5 derecede kar sürprizi
        Milletvekili Adem Çalkın, "Şehitlerimizin emanetleri baş tacımızdır"
        Milletvekili Adem Çalkın, "Şehitlerimizin emanetleri baş tacımızdır"