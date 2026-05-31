Kars'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Abdulbaki T. yönetimindeki 36 AAE 866 plakalı otomobil, ilçe girişinde, Yiğit Emre G'nin kullandığı 06 DTM 850 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan O.A. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

