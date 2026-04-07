Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Karla birlikte ilçe merkezi yeniden beyaza büründü. İlçeye bağlı 2 bin 368 rakımlı Handere geçidi ve Mescitli bölgesinde, sarıçam ormanları, ağaçlar, bitkiler ve arabalar karla kaplandı.

