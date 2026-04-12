Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Muş Haberleri

        Muş'ta engelli bireyler için ücretsiz EKPSS eğitimi

        Muş Valiliği ve Bedensel Engelliler Derneği, engelli bireylere yönelik ücretsiz Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) desteği sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 12:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halk Eğitimi Merkezine bağlı Muş Belediyesi Engelliler Yaşam Merkezinde 6 ay önce açılan kursa kamu kurumlarına yerleşmek isteyen engelli bireyler katılıyor.


        Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık derslerinin verildiği eğitimlere katılanlara, tüm kaynaklar ücretsiz temin ediliyor, deneme sınavları yapılıyor.

        Kursta görevli matematik öğretmeni Süphan Yılmaz, gazetecilere, öğrencilere kapsamlı bir eğitim verdiklerini söyledi.

        Valilik desteğiyle maddi durumu olmayan engelli öğrencilere yönelik kurs açıldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:


        "Önemli olan engellilerin kendi engel durumlarını aşabileceklerinin farkında olmasını sağlamaktır. Kütüphanede, evde, gece gündüz çalışan engellilerimiz toplumun her alanında ben de varım demenin onuruyla yaşıyorlar. Deneme sınavını sadece test olarak görmüyoruz. Deneme sınavları öğrencilerin sınav anında zihinsel ve fiziksel koşulların bir provasıdır. Amacımız, öğrencileri hayalleri olan kamu personel sınavına bir adım daha yaklaşmalarını sağlamaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Mezarlıktaki vahşette kurtulan abla konuştu!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Camgöz Gary dehşeti!
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu

        Benzer Haberler

