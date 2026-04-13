Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Muş'ta, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-12 Nisan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Ekiplerce gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 83,74 gram sentetik uyuşturucu, 4,49 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 14 mermi ele geçirildi.

