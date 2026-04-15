Muş'ta 3 ilin ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor

Muş'ta 3 ilin 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görevli ambulans sürücülerine yönelik "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" programı başladı.



Karayolları Şube Şefliği yerleşkesinde 4 gün sürecek eğitime Muş, Erzurum ve Hakkari'den ambulans sürücüleri katıldı.



Muş İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, basın mensuplarına, ambulans sürücülerine zorlu yol ve hava koşullarında güvenli sürüş becerileri kazandırmak amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.



Eğitimle hasta ve yaralıların güvenli şekilde nakledilmesini sağlamak ve görev sırasında yaşanabilecek kazaları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Ömür, şunları kaydetti:



"Acil sağlık hizmetleri geniş bir coğrafyada yoğun bir şekilde sürdürülüyor. İlimiz yaklaşık 400 bin nüfusa ve 8 bin kilometrekarelik alana sahip. 20 ambulans ve 21 istasyonla hizmet veriyoruz. Yaklaşık 300 personel acil sağlık hizmetlerinde görev almakta. Bakanlığımızın belirli aralıklarla uyguladığı sürücü geliştirme programlarıyla personelin eksik yönlerini tespit ediyor, farkındalığı artırıyoruz. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartları nedeniyle sürüş güvenliği daha da önemli hale geliyor."



Eğitimlerde zincir takma ve olumsuz hava koşullarında sürüş gibi konuların da uygulamalı olarak işlendiğini ifade eden Ömür, "Doğu Anadolu Bölgesi yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarına sahip. Fazlaca kar yağışının olduğu bir yer. Kazaların çoğunluğunun sebebi yağmur ve kar gibi hava olayları. Bu eğitimlerle onları telafi etmeye çalışıyoruz. Arkadaşların zaten kabiliyetleri çok iyi, uyum da sağlıyorlar. Umarım bundan sonraki dönemde ambulans kazalarını en aza indiririz." diye konuştu.



Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Koordinatörü Zeki Diler ise eğitimin tüm acil sağlık personeline yönelik zorunlu bir süreç olduğunu belirterek, bu eğitimlerle hem ekip hem de hasta güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.



Eğitime katılan kadın ambulans sürücüsü Hilal Bulut ise "Eğitimler bize daha çok cesaret veriyor. Kendimizi daha çok geliştiriyoruz." dedi.

