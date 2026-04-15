Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Bulanık'ta Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı

        Bulanık'ta Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 12:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM'de açılan kurslara katılan kursiyerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.


        Sergiyi gezen katılımcılar, ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.


        Serginin açılışını yapan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kursiyerlerin azim ve gayretinin takdire şayan olduğunu söyledi.

        Burada sadece bir sergi değil, büyük bir emek ve sabrın hikayesini gördüklerini belirten Koşansu, "Kadınlarımızın fırsat verildiğinde neler başarabileceğinin en güzel örneği bu çalışmalardır. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ise "Kadınlarımız burada hem sosyalleşiyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Dezavantajlı durumdaki kadınların topluma kazandırılması açısından bu tür projeler büyük önem taşıyor. Kadınlarımıza yönelik desteklerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

