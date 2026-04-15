Bulanık'ta Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.





Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM'de açılan kurslara katılan kursiyerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.





Sergiyi gezen katılımcılar, ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.





Serginin açılışını yapan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kursiyerlerin azim ve gayretinin takdire şayan olduğunu söyledi.



Burada sadece bir sergi değil, büyük bir emek ve sabrın hikayesini gördüklerini belirten Koşansu, "Kadınlarımızın fırsat verildiğinde neler başarabileceğinin en güzel örneği bu çalışmalardır. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." dedi.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ise "Kadınlarımız burada hem sosyalleşiyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Dezavantajlı durumdaki kadınların topluma kazandırılması açısından bu tür projeler büyük önem taşıyor. Kadınlarımıza yönelik desteklerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.



