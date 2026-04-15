Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"ne başvurular başladı

        Muş'ta "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"ne başvurular başladı

        Muş'ta "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" için başvurular alınmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 12:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"ne başvurular başladı

        Muş'ta "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" için başvurular alınmaya başlandı.


        Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi ile kırsalda küçükbaş hayvancılığın artırılmasının amaçlandığını söyledi.

        Tarım ve hayvancılığın ülkenin en önemli ve öncelikli konu başlıklarından biri olduğunu belirten Gönç, şunları ifade etti:

        "Hayvancılık oldukça önemli ve stratejik bir sektör. Bu anlamda bakanlık olarak çok önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Yürüttüğümüz bu çalışmalardan biri de Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesidir. Bu projemizdeki temel amacımız kırsalda üretimi artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, genç ve kadın girişimcilerimizin üretimde yer almalarını sağlamaktır. Bu amaçla bakanlığımıza bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işletmelerimizde bulunan kaliteli damızlık küçükbaş hayvanları uygun maliyetlerle üreticilerimizle buluşturuyoruz. Proje kapsamında her besiciye 100 küçükbaş hayvan desteğinde bulunulacak. Başvurular 30 Nisan'a kadar devam edecek."

        Projeden yararlanmak için başvuru yapan besici Raşit Ekici de "Bu tür projeler, çiftçilere destek verilmesi açısından çok önemli. Yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvan sayısını artırmak istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi

